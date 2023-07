Αύγουστος στο Netflix με ελληνικές ταινίες και τη δίκη Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ

Τζωρτζίνα Ντούτση

Αύγουστος, μήνας των διακοπών, των εξορμήσεων, της χαλάρωσης, της παραλίας, αλλά και νέων σειρών και ταινιών στο Netflix για ατελείωτο binge watching.



Στα highlights του Αυγούστου ξεχωρίζει το ντοκιμαντέρ Depp v Heard για την πολύκροτη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Τζόνι Ντεπ και την Άμπερ Χερντ, η δεύτερη σεζόν του Δικηγόρου με τη Λίνκολν, η τρίτη σεζόν του Ragnarok, αλλά και οι ελληνικές ταινίες του Γιάννη Σμαραγδή και η Ρόζα της Σμύρνης.



Για τους φαν των ψυχολογικών θρίλερ, έρχεται η ταινία «Η Λέσχη Βιβλίου των Φονιάδων» (Killer Book Club).

Σειρές του Netflix

Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν: Σεζόν 2, μέρος 2 (The Lincoln Lawyer: Season 2 Part 2)

03/08/2023



Ενόψει της δίκης της Λίσα, ο Μίκι έρχεται αντιμέτωπος με αμφιβολίες, δυσκολίες και απροσδόκητες αποκαλύψεις. Η Λόρνα και ο Σίσκο ετοιμάζονται για την πολυπόθητη μέρα, ενώ ο Ίζι κάνει σημαντικές κινήσεις.

Heartstopper: Σεζόν 2 (Heartstopper: Season 2)

03/08/2023

Με τις εξετάσεις, το σχολικό ταξίδι και τον χορό αποφοίτησης να πλησιάζουν, ο Νικ, ο Τσάρλι και η παρέα ανακαλύπτουν τα επόμενα στάδια της ζωής, του έρωτα και της φιλίας.

Painkiller

10/08/2023

Το δράμα αυτό ξεσκεπάζει τα αίτια της επιδημίας των οπιοειδών στην Αμερική, ακολουθώντας τους δράστες, τα θύματα και μια ερευνήτρια που ψάχνει την αλήθεια.

Lighthouse

22/08/2023

Δύο κορυφαίοι κωμικοί συναντιούνται για χαλαρή, αληθινή κουβέντα και αποκαλύπτουν τις αδυναμίες και τις ανησυχίες τους, χαρίζοντας παράλληλα άφθονο γέλιο.

Ποια Είναι η Έριν Κάρτερ; (Who is Erin Carter?)

24/08/2023

Η ήσυχη ζωή μιας Βρετανίδας ξενιτεμένης στη Βαρκελώνη εκτροχιάζεται μετά από μια ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ που αποκαλύπτει το μυστικό και το βίαιο παρελθόν της.

Ράγκναροκ: Σεζόν 3 (Ragnarok: Season 3)

24/08/2023

Αδυνατώντας να διακρίνει το καλό απ' το κακό, ο Μάγκνε πρόκειται να αντιμετωπίσει την τελική δοκιμασία σε μια επική τελική μάχη των θεών ενάντια στους γίγαντες.

Miss Adrenaline: A Tale of Twins

30/08/2023

Μια ανταγωνιστική οδηγός μοτοσικλέτας υιοθετεί την ταυτότητα της δίδυμης αδερφής της που έχει χαθεί εδώ και καιρό, προκειμένου να φέρει τους δολοφόνους της ενώπιον της δικαιοσύνης και να μάθει την αλήθεια για τον χωρισμό τους.

One Piece

31/08/2023

Μια πειρατική περιπέτεια ζωντανής δράσης από το μπεστ σέλερ μάνγκα του Εϊτσίρο Όντα.

Tαινίες του Netflix

Ένας προς Έναν (Head to Head)

03/08/2023



Η γελοιότητα συναντά τον κίνδυνο, όταν ένας ερωτοχτυπημένος σοφέρ και ένας παράτυπος μηχανικός παίρνουν μαζί τους έναν συνταξιούχο μεγαλοεγκληματία και ζουν μια άγρια ​​περιπέτεια που θα τους αλλάξει τη ζωή.

Heart of Stone

11/08/2023

Η πράκτορας μιας αόρατης οργάνωσης που διαφυλάσσει την παγκόσμια ειρήνη προσπαθεί να εμποδίσει μια χάκερ να κλέψει το πιο πολύτιμο — κι επικίνδυνο — όπλο της.

Η Λέσχη Βιβλίου των Φονιάδων (Killer Book Club)

25/08/2023

Οκτώ φίλοι παλεύουν για τη ζωή τους όταν ένας κλόουν-δολοφόνος, ο οποίος μάλλον γνωρίζει το σκοτεινό μυστικό που τους ενώνει, αρχίζει να τους σκοτώνει έναν-έναν.

Να Μην Έρθεις στο Μπατ Μιτσβά Μου (You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah)

25/08/2023

Οι κολλητές Στέισι και Λίντια σχεδιάζουν επικά μπατ μιτσβά. Η κατάσταση στραβώνει όμως όταν ένα δημοφιλές αγόρι - και το δράμα του γυμνασίου - απειλούν τα πάντα. Μια έξυπνα τολμηρή κωμωδία ενηλικίωσης με τους Ιντίνα Μένζελ, Τζάκι Σάντλερ, Άνταμ Σάντλερ, Σέιντι Σάντλερ και Σάνι Σάντλερ.

Διάλεξε τον Έρωτα (Choose Love)

31/08/2023

Η Cami Conway τα έχει όλα μέχρι να έρθει αντιμέτωπη με ένα εύρος δελεαστικών αλλά σκληρών επιλογών. Το τι θα επιλέξει εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα, τον θεατή. Όμως προσοχή! Τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα όπως νομίζεις!

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Άγνωστες Πτυχές: Τόμος 3 (Untold: Volume 3)

01/08/2023

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Άγνωστες Πτυχές» που έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές επιστρέφει με τον τόμο 3, ένα καλοκαιρινό event τεσσάρων εβδομάδων που αποκαλύπτει κρυφές επικές ιστορίες από τον ευρύ (και άγριο) κόσμο του αθλητισμού. Από την πυγμαχία μέχρι το ποδόσφαιρο και τα σκάνδαλα ντοπαρίσματος, αυτές οι νέες ιστορίες πηγαίνουν πέρα από τα πρωτοσέλιδα και ανατρέπουν όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε. Όλες οι ιστορίες, που κάνουν πρεμιέρα κάθε εβδομάδα, εστιάζουν στους πρωταγωνιστές και βασίζονται σε ειλικρινείς, προσωπικές αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο από εκείνους που τις έζησαν, αποκαλύπτοντας έτσι το σθένος, την αντοχή, τον πόνο, τον θρίαμβο, αλλά και το χιούμορ στην καρδιά του ιδρώτα.

Δηλητήριο: Η Βρόμικη Αλήθεια για το Φαγητό μας (Poisoned: The Dirty Truth About Your Food)

02/08/2023

Μέσα από αποκαλυπτικές συνεντεύξεις με ειδικούς και οικογένειες θυμάτων, αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ερευνά το θέμα των θανατηφόρων τροφιμογενών νοσημάτων στις ΗΠΑ.

Μαρκ Κάβεντις: Ποτέ Δεν Είναι Αρκετό (Mark Cavendish: Never Enough)

02/08/2023

Ένα τρυφερό και καθηλωτικό ντοκιμαντέρ για την εκρηκτική άνοδο, την τραγική πτώση και την απίστευτη επιστροφή του επαγγελματία ποδηλάτη Μαρκ Κάβεντις.

Προηγούνται οι Κυρίες: Μια Ιστορία για τις Γυναίκες της Χιπ-Χοπ (Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop)

09/08/2023

Σ' αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ ράπερ, στιχουργοί και ειδικοί μιλούν για τις γυναίκες-πρωτοπόρους που άλλαξαν τα δεδομένα στη μουσική και την κουλτούρα της χιπ χοπ.

Ντεπ Εναντίον Χερντ (DEPP V HEARD)

16/08/2023

Παρουσιάζοντας και τις δύο καταθέσεις μαζί για πρώτη φορά, αυτή η σειρά εξερευνά τη δίκη που έβαλε φωτιά στο Χόλιγουντ και τα διαδικτυακά μεθεόρτια που ακολούθησαν.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

Ο Βασιλιάς Πίθηκος (The Monkey King)

18/08/2023

Ένας πίθηκος και το μαγικό του Κοντάρι συνεργάζονται σε μια επική αποστολή, πολεμώντας δαίμονες, δράκους, θεούς και τον μεγαλύτερο αντίπαλο όλων: τον εγωισμό του πιθήκου!

