Depp v. Heard: Tρέιλερ για το ντοκιμαντέρ της δίκης Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ

Τo Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ «Depp v. Heard» για την πολύκροτη δικαστική διαμάχη μεταξύ του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ που έγινε τον περασμένο χρόνο φέρνοντας στην επιφάνεια σοκαριστικές λεπτομέρειες από την προσωπική τους ζωή. Το τρέιλερ έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψης της ημερομηνίας για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ.

Όπως αναφέρει το Netflix, το Depp v. Heard, η νέα μίνι σειρά ντοκιμαντέρ των τριών επεισοδίων έχει ως «στόχο να παρουσιάσει μια ουδέτερη οπτική για το τι συμβαίνει όταν το δικαστήριο της κοινής γνώμης αρχίζει να επισκιάζει την πραγματικότητα»

Για πρώτη φορά, παρουσιάζει η κατάθεση του Ντεπ και της Χερντ δίπλα-δίπλα, χρησιμοποιώντας 200 ώρες ζωντανής μετάδοσης από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων και τους σχολιαστές στο TikTok και στο Twitter.

Έτσι, το Depp v. Heard διερευνά τον ρόλο που έπαιξαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη δίκη, εγείροντας προκλητικά, άβολα ερωτήματα σχετικά με το πώς οι συνομιλίες που γίνονται έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου μπορεί να επηρέασαν το αποτέλεσμα.

Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ υπογράφει η Έμα Κούπερ (The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, 2022).



Το Depp v. Heard θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 16 Αυγούστου.

