Έλβις Πρίσλεϊ: 46 χρόνια από το θάνατο του «Βασιλιά» του Rock n’ Roll

Σαν σήμερα, στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ πέθανε στο κτήμα του στο Μέμφις του Τενεσί, σε ηλικία 42 ετών.

Φέτος συμπληρώνονται 46 χρόνια από το θάνατο του «Βασιλιά» του Rock n’ Roll, αλλά για εκατομμύρια θαυμαστές του σε ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζει να ζει μέσα από την μουσική, το χορό και την ποπ κουλτούρα που κληροδότησε σε γενιές ανθρώπων.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος στο Μέμφις του Τενεσί για να τιμήσει το αγαπημένο του ίνδαλμα, με την ξεχωριστή φωνή, τις πρωτοποριακές χορευτικές φιγούρες και την χαρακτηριστική εμφάνιση.

Πολλοί από τους «πιστούς» συμμετέχουν στην αγρύπνια που πραγματοποιείται για την επέτειο θανάτου του «Βασιλιά της Ροκ», στο πλαίσιο των συνολικών εκδηλώσεων προς τιμήν του που διαρκούν συνήθως για περίπου μια εβδομάδα.

Ο Πρίσλεϊ είναι ο πιο επιτυχημένος εμπορικά καλλιτέχνης στην ιστορία της ηχογραφημένης μουσικής. Κυκλοφόρησε συνολικά 75 άλμπουμ, οι πωλήσεις των οποίων υπολογίζονται σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο αντίτυπα, ξεπερνώντας σε αυτόν τον τομέα κάθε άλλο καλλιτέχνη.

Ο Έλβις Πρίσλεϊ ήταν 14 φορές υποψήφιος για το μουσικό βραβείο Grammy, το οποίο και έλαβε τρεις φορές.

Πέρα από τα υπόλοιπα επιτεύγματα του Πρίσλεϊ, είναι και ένας από τους τέσσερις καλλιτέχνες που κατάφερε να έχει ανάμεσα στα πέντε καλύτερα, δύο άλμπουμ του στο ίδιο τσαρτ. Έχει μπει στα Rock and Roll Hall of Fame, Country Music Hall of Fame και Gospel Music Hall of Fame.

Το 1993, η μορφή του Έλβις έκανε την εμφάνιση της σε γραμματόσημο των αμερικανικών ταχυδρομείων, ενώ το σπίτι του στο Μέμφις έχει χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο από τις αρχές.

