Ρίτα Γουίλσον και Χρήστος Μάστορας τραγουδούν για την οικογένεια

Η Ρίτα Γουίλσον και ο Χρήστος Μάστορας συνεργάζονται στο ντουέτο «OLI MAZI (We Are All Together)».

Η Ρίτα Γουίλσον συνεργάζεται για ακόμα μία φορά με τον Χρήστο Μάστορα και παρουσιάζουν το ντουέτο «OLI MAZI (We Are All Together)».



To «OLI MAZI (We Are All Together)», που κυκλοφορεί από την Sing It Loud LLC και την Panik Records, είναι μια δημιουργία της Ρίτα Γουίλσον και της βραβευμένης με Όσκαρ και 12 βραβεία Grammy, Diane Warren, η οποία έχει επίσης γράψει μεταξύ άλλων για τους Σελίν Ντιόν, Cher, Μαράια Κάρεϊ, Μπιγιόνσε και Μάικλ Μπόλτον. Την παραγωγή έκαναν οι Ρίτα Γουίλσον, Emanuel “Eman” Kiriakou και Zhone.



Το feel-good τραγούδι περιλαμβάνεται στο soundtrack της πολυαναμενόμενης ταινίας «My Big Fat Greek Wedding 3» (Γάμος Αλά Ελληνικά 3), η οποία θα προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους από τις 16 Σεπτεμβρίου.



Το «OLI MAZI (We Are All Together)» γράφτηκε ειδικά για την τρίτη ταινία και αποτυπώνει ζητήματα που σχετίζονται με την οικογένεια όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στη διάσημη σειρά ταινιών «My Big Fat Greek Wedding».

Περίπου τέσσερα χρόνια μετά το επιτυχημένο ντουέτο «Let Me Be», η σύζυγος του Τομ Χανκς και ο Χρήστος Μάστορας ενώνουν ξανά τις φωνές τους, σε ένα τραγούδι που ο κόσμος δεν θα σταματά να χορεύει.



Η Γουίλσον εξηγεί: «οι Έλληνες είναι γνωστοί για την αγάπη τους προς την οικογένεια. Το ‘OLI MAZI’ είναι ένα τραγούδι με σκοπό να ενώσει τον κόσμο είτε είναι η οικογένεια σου είτε εκείνη που επιλέγεις ως οικογένεια και να γιορτάσεις μαζί τους για την αγάπη. 'No man is a (Greek) island' (Thank you John Donne) (μτφρ. 'κανένας δεν είναι (ελληνικό) νησί' - ευχαριστώ John Donne). Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο. Επίσης, είμαι τόσο ενθουσιασμένη που συνεργαζόμαστε πάλι με τον υπερταλαντούχο Χρήστο Μάστορα, αλλά και που μαζί με την Diane Warren γράψαμε το ‘OLI MAZI (We Are All Together)’».



Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρει: «είναι μεγάλη μου χαρά που συνεργάζομαι ξανά με την Ρίτα Γουίλσον. Χαίρομαι ακόμα περισσότερο που οι φωνές μας θα ακουστούν ΜΑΖΙ στο ‘My Big Fat Wedding’ του οποίου είμαι μεγάλος fan, σε ένα τραγούδι που υπογράφουν διεθνώς καταξιωμένοι δημιουργοί. Το ‘OLI MAZI (We Are All Together)’ είναι ένα τραγούδι που αγάπησα από την πρώτη στιγμή που μου το έστειλε η Ρίτα και είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψετε και εσείς».



Η Diane Warren λέει: «σε καιρούς που όλοι φαινόμαστε να έχουμε απόσταση ο ένας από τον άλλο, ελπίζω το ‘OLI MAZI (We Are All Together)’ να μας φέρει όλους λίγο πιο κοντά».



Σε σενάριο και σκηνοθεσία της Νία Βαρντάλος, στην ταινία «My Big Fat Greek Wedding 3» πρωταγωνιστούν οι Vardalos, John Corbett, Louis Mandylor, Elena Kampouris, Gia Carides, Joey Fatone, Lainie Kazan και η Andrea Martin.



Το παγκόσμιο φαινόμενο επιστρέφει με μία νέα περιπέτεια της οικογένειας Portokalos που ταξιδεύει για ένα μοναδικό οικογενειακό reunion στην Ελλάδα που είναι γεμάτο γέλιο, αγάπη και πολλές ανατροπές. Παραγωγοί του φιλμ είναι οι Ρίτα Γουίλσον, p.g.a., Τομ Χανκς και Gary Goetzman και εκτελεστικοί παραγωγοί οι Paul Brooks, Scott Niemeyer, Steven Shareshianand και Nia Vardalos.

Η Ρίτα Γουίλσον γνωρίζει από το ξεκίνημά της μια ασταμάτητη ανοδική πορεία στην καριέρα της. Το Rolling Stone θεωρεί την μουσική της «evocative» και «inspiring», ενώ το American Songwriter την ονόμασε ως «meticulously crafted».



Τα πιο πρόσφατα singles είναι τα «Little Black Dress» και «I Loved You First (Duet Version)» με την Emily Shackelton. Γνωστή για το πάθος της για τη μουσική και τον κινηματογράφο, κυκλοφόρησε το «Til You’re Home» στο οποίο συνεργάστηκε με τον βραβευμένο με Latin Grammy και υποψήφιο για βραβείο Grammy καλλιτέχνη Sebastián Yatra, για χάρη της ταινίας «A Man Called Otto» της οποίας ήταν και παραγωγός. Tο τραγούδι προτάθηκε για βραβείο Oscar στην κατηγορία Best Original Song, καθώς και στην κατηγορία Best Song In A Film (Independent) στα βραβεία Hollywood in Music Media Awards 2022.



Στο πιο πρόσφατο της album «Rita Wilson Now & Forever: Duets» συνεργάζεται με μεγάλους καλλιτέχνες όπως Willie Nelson, Smokey Robinson, Jackson Browne, Tim McGraw, Elvis Costello, Keith Urban, Leslie Odom JR, Josh Groban, Vince Gill και Jimmie Allen. Μετά από μια παγκόσμια περιοδεία και εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου, η Ρίτα θα κάνει μια ξεχωριστή συναυλία στο διάσημο χώρο Ryman στο Nashville της Αμερικής στις 10 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του «The Prine Family Presents: You Got Gold» που θα γιορτάσει την καριέρα του John Prine και τα έσοδα της οποίας θα δωθούν στον φιλανθρωπικό οργανισμό «The Hello in There Foundation».



Ο Χρήστος Μάστορας, frontman του συγκροτήματος ΜΕΛΙSSES, που εδώ και 10 χρόνια βρίσκονται στην κορυφή της ελληνικής μουσικής, αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Μαζί με τις ΜΕΛΙSSES μετρά 16 διαμαντένια, πολυπλατινένια και χρυσά singles κι ένα χρυσό δίσκο, περισσότερα από 600 εκατομμύρια YouTube views και 100 εκατομμύρια Spotify streams, πάνω από 1.500 sold out εμφανίσεις, καθώς και 23 μουσικά βραβεία (εκ των οποίων 10 για το Καλύτερο Συγκρότημα). Παράλληλα, έχει κυκλοφορήσει solo singles, που έγιναν εξίσου μεγάλες επιτυχίες. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή τους περιοδεία ανά την Ελλάδα που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, οι ΜΕΛΙSSES θα δώσουν μία μοναδική συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 12 Σεπτεμβρίου, όπου θα παρουσιάσουν ένα αφιέρωμα στα ελληνικά συγκροτήματα με τιμώμενους καλεσμένους τους Πασχάλη, Μπάμπη Στόκα και Κώστα Τουρνά, ενισχύοντας το «Μαζί για το Παιδί».



