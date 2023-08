Η Μάιλι Σάιρους επιστρέφει με το συγκινητικό «Used To Be Young»

Με αφορμή την κυκλοφορία του «Used To Be Young», η Μάιλι μοιράστηκε ιστορίες και παρασκήνια από την καριέρα της μέσα από το Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions)

Η Μάιλι Σάιρους κυκλοφόρησε το ολοκαίνουριο τραγούδι της «Used To Be Young», το οποίο έγινε διαθέσιμο μαζί με το επίσημο βίντεό του.

Μιλώντας για το νέο της τραγούδι, η Μάιλι Σάιρους αναφέρει: «Αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής στον εαυτό μας, που πρέπει να τον αγαπάμε και να χαιρόμαστε κάθε μέρα για αυτό που γινόμαστε. Νιώθω περήφανη όταν σκέφτομαι το παρελθόν μου και είμαι αισιόδοξη για το μέλλον. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στους θαυμαστές μου για την συνεχή υποστήριξή τους και που κάνουν τα όνειρά μου πραγματικότητα μέχρι και σήμερα. Αυτό το τραγούδι είναι για εσάς».



Για το βίντεο σημειώνει: «Είναι πολύ συγκινητικό το όλο concept καθώς βλέπω την νεαρή Μάιλι μέσα από την κάμερα σαν να την παρακολουθώ μέσα από τα μάτια της μητέρας μου. Οπότε, θυμάμαι τις στιγμές που χορεύαμε μαζί και με έκανε να δακρύσω, να γελάσω και γενικά να νιώσω αληθινά συναισθήματα που δεν τα εξωτερικεύουμε τόσο συχνά μπροστά σε κόσμο».



Με αφορμή την κυκλοφορία του «Used To Be Young», η Μάιλι μοιράστηκε ιστορίες και παρασκήνια από την καριέρα της μέσα από ένα αφιερωμένο σε εκείνη πρόγραμμα με την ονομασία ‘Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions)’, το οποίο προβλήθηκε στο Disney+.

Το «Used To Be Young» είναι η επιστροφή της Μάιλι στα μουσικά δρώμενα αμέσως μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο Νο.1 album, ‘Endless Summer Vacation’, το οποίο περιέχει την παγκόσμια επιτυχία “Flowers”. Το “Flowers” βρέθηκε για 8 εβδομάδες στο #1 του Billboard Hot 100, το οποίο αποτελεί και προσωπικό ρεκόρ για την Μάιλι, επίσης παρέμεινε 10 εβδομάδες στο #1 του US Pop Radio και μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια streams. Ακόμη, το τραγούδι θεωρείτε το μόνο τραγούδι που ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και στην Μεγάλη Βρετανία είναι επίσημα το track που έχει παραμείνει τις περισσότερες εβδομάδες στο #1 από γυναίκα καλλιτέχνη.



Επιπλέον, το «Used To Be Young» έφτασε ακριβώς την στιγμή που ανακοινώθηκε η κυκλοφορία της επετειακής έκδοσης του τριπλά πλατινένιου album ‘Bangerz’, το οποίο κλείνει 10 χρόνια κυκλοφορίας και θα είναι διαθέσιμο μέσα στον Σεπτέμβριο. Το Bangerz θεωρείται ορόσημο για την καριέρα της Μάιλι με τεράστιες επιτυχίες όπως “Wrecking Ball”, “We Can’t Stop” και “Adore You”.



Το τραγούδι κυκλοφορεί μέσω της Panik Records/Sony Music.



