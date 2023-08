«The Idol»: Το HBO τέλειωσε την αμφιλεγόμενη σειρά μετά την πρώτη σεζόν

Η σειρά «The Idol» είχε προκαλέσει σάλο με κοινό και κριτικούς να μιλούν για ένα προκλητικό και σαδιστικό έργο.

Το HBO αποφάσισε τελικά να ακυρώσει τη σειρά The Idol, μετά την πρώτη σεζόν.



Μετά τις φημολογίες και την παραπληροφόρηση σχετικά με τις πιθανότητες να συνεχιστεί η αμφιλεγόμενη σειρά του Abel «The Weeknd» Tesfaye για μια δεύτερη σεζόν, το δίκτυο αποφάσισε να μην δώσει τελικά το «πράσινο φως», αφήνοντας τους φαν με απορίες και κενά μετά το φινάλε το πρώτου κύκλου.



«Το The Idol ήταν ένα από τα πιο προκλητικά πρωτότυπα προγράμματα του HBO και είμαστε ευχαριστημένοι από την έντονη ανταπόκριση του κοινού», δήλωσε εκπρόσωπος του HBO σε ανακοίνωση. «Μετά από πολλή σκέψη, το HBO, καθώς και οι δημιουργοί και οι παραγωγοί αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε δεύτερη σεζόν. Είμαστε ευγνώμονες στους δημιουργούς, το καστ και το συνεργείο για την απίστευτη δουλειά τους», κατέληξε.



Η σειρά του Σαμ Λέβινσον (Euphoria) με τον The Weeknd στην παραγωγή και την κόρη του Τζόνι Ντεπ, Λίλι - Ρόουζ Ντεπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επικεντρώνεται στην Jocelyn, μια νεαρή ανερχόμενη σταρ της μουσικής βιομηχανίας που πρόσφατα έχασε τη μητέρα της και περνάει μια δύσκολη περίοδο, ενώ προσπαθεί να αναβιώσει μια καριέρα που φαίνεται να είναι στάσιμη.



Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου γνωρίζει τον Tedros, τον μάνατζερ ενός νυχτερινού κέντρου, μουσικό παραγωγό και μάνατζερ ταλέντων με σκοτεινό και μυστηριώδες παρελθόν, τον οποίο υποδύεται ο The Weeknd. Καθώς η σχέση τους εξελίσσεται, μετατρέπεται σε κάτι τοξικό και επικίνδυνο, οι πραγματικές προθέσεις και των δύο αρχίζουν να ξεσκεπάζονται, αποκαλύπτοντας μερικά από τα πιο δύσκολα σημεία της αλήθειας πίσω από τη φήμη.



Αξίζει να αναφέρουμε πως η σειρά κατακλύζεται από γυμνό, αλλά αυτό είναι το λιγότερο σοκαριστικό από όλα όσα συμβαίνουν. Στο «The Idol» υπάρχουν ακόμα έντονες σεξουαλικές σκηνές, σκηνές αυνανισμού, ακόμα και μια σκηνή στην οποία ο Tedros κάνει σεξ με την Jocelyn απειλώντας την με μαχαίρι, ενώ παραλίγο την στραγγαλίζει. Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πράγματα που ενόχλησαν το κοινό.

Μετά από ένα αμφιλεγόμενο και μπερδεμένο τέλος, οι θαυμαστές ήλπιζαν να συνεχιστεί η ιστορία και να απαντηθούν μερικές από τις απορίες παρέμειναν άλυτες. Ωστόσο, αυτό -και επίσημα πλέον- δεν θα συμβεί.

Θυμίζουμε πως από την αρχή του πρότζεκτ, οι οιωνοί δεν ήταν και τόσο καλοί. Η σειρά ξεκίνησε με συγκρούσεις, όταν το 2022 η αρχική παραγωγός, Amy Seimtz εγκατέλειψε το πρότζεκτ ισχυριζόμενη δημιουργικές διαφορές με τον The Weeknd. Τότε μπήκε ο Σαμ Λέβινσον, ο οποίος απολάμβανε μεγάλη δημοτικότητα χάρη στο Euphoria και η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε αρκετές προσδοκίες.



Αλλά το πραγματικό πρόβλημα ήρθε όταν το Rolling Stone δημοσίευσε ένα άρθρο με ανώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που συμμετείχαν στη σειρά, ιδίως γυναικών, ισχυριζόμενοι ότι η εκπομπή ήταν σεξιστική και τοξική. Αργότερα, το The Idol έκανε πρεμιέρα στις Κάννες και οι πρώτες αντιδράσεις δεν ήταν καθόλου καλές, με τους περισσότερους από τους κριτικούς να μοιράζονται αρνητικά σχόλια για την ιστορία, τα θέματα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν, καθώς και την περιττή σαφήνεια ορισμένων σκηνών που άλλοτε περιγράφονται ως «κωμικά κακές» και άλλοτε ως «πορνό βασανιστηρίων».



Τα πράγματα δεν φάνηκαν να βελτιώνονται με την κυκλοφορία της σειράς, η οποία προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις και αρνητικές κριτικές. Οι 913.000 θεατές της πρεμιέρας, (17% λιγότεροι από το Euphoria), μειώνονταν αισθητά μετά από κάθε επεισόδιο οδηγώντας τα νούμερα σε ελεύθερη πτώση. Το γεγονός αυτό πυροδοτούσε συνεχώς τις φήμες για πιθανή ακύρωση, η οποία πλέον ήρθε και επίσημα από το ΗΒΟ.



