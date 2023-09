Σεπτέμβριος στο Netflix με «Sex Education», blockbusters και εξωγήινους

Τζωρτζίνα Ντούτση

Oι διακοπές για τους περισσότερους από εμάς αποτελούν παρελθόν, οι οποίοι έχουμε μπει ξανά σε ρυθμούς καθημερινότητας, ρουτίνας αλλά και... Netflix το οποίο μας βοηθά να χαλαρώσουμε με νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ τα ζεστά -ακόμα- βράδια του Σεπτεμβρίου.



Στα highlights του Σεπτεμβρίου βρίσκουμε αγαπημένες σειρές όπως τα Sex Education, Virgin River, κ.ά, που επιστρέφουν με νέα σεζόν, blockbusters από το παρελόν, νέες ταινίες όπως την Υπέροχη Ιστορία του Χένρι Σούγκαρ από τον Γουές Άντερσον και πλήθος ντοκιμαντέρ για εξωγήινους, άγρια ζωή, φυλακές και κατακοπεία.

Σειρές του Netflix

Love is Blind: After the Altar: Σεζόν 4 (Love is Blind: After the Altar: Season 4)

01/09/2023

Οι συμμετέχοντες της σεζόν μοιράζονται ενημερώσεις και νέες προοπτικές έναν χρόνο μετά τη ζωή στην κάψουλα, ενώ προετοιμάζονται για μια επική ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

6ixtynin9 Η Σειρά (6ixtynin9 The Series)

06/09/2023

Έχοντας χάσει τη δουλειά της, μια γυναίκα ανακαλύπτει ένα μυστηριώδες πακέτο στο κατώφλι του διαμερίσματός της και η ζωή της χειροτερεύει ραγδαία.

Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 5 (Virgin River: Season 5)

07/09/2023

Η Μελ προσαρμόζεται σε νέο ρυθμό ζωής, ο Τζακ προσπαθεί να αναπτύξει την επιχείρησή του και η πόλη αντιμετωπίζει νέες απειλές καθώς τα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια.

Top Boy: Σεζόν 3 (Top Boy: Season 3)

07/09/2023

Ο Σάλι αναλαμβάνει τα ηνία, αναγκάζοντας τον Ντουσέιν να αποσυρθεί, αλλά η νέα πραγματικότητα συνοδεύεται από νέες προκλήσεις, απειλές και συνέπειες.

Καλό μου Παιδί (Dear Child)

07/09/2023

Η απόδραση μιας μυστηριώδους γυναίκας από την οδυνηρή αιχμαλωσία της οδηγεί τους ερευνητές στην τρομακτική αλήθεια πίσω από μια άλυτη εξαφάνιση πριν από πολλά χρόνια.



Πωλείται στο Όραντζ Κάουντι: Σεζόν 2 (Selling The OC: Season 2)

08/09/2023

Οι μεσίτες του Ομίλου Όπενχαϊμ προσπαθούν να μείνουν προσηλωμένοι ενώ γνωρίζουν έναν πιθανό νέο συνεργάτη, αντιμετωπίζουν καυτές φήμες και δοκιμάζουν την αγορά του Κάμπο.

The Club: Σεζόν 2 (The Club: Season 2)

15/09/2023

The Club: Σεζόν 2 Netflix

Χωρίς τον άντρα της, η Ρασέλ μεγαλώνει την κόρη της στο Κλαμπ Κωνσταντινούπολη με τη βοήθεια της μητέρας της. Η σχέση όμως δοκιμάζεται από την απώλεια και την προδοσία.

Σεξουαλική Αγωγή: Σεζόν 4 (Sex Education: Season 4)

21/09/2023

Με τη Μέιβ στην Αμερική και το Μούρντεϊλ κλειστό, ο Ότις πρέπει να βρει τα πατήματά του στο απελευθερωμένο Κολέγιο Κάβεντις. Όμως εκεί δεν είναι ο μόνος σεξοθεραπευτής.

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Σεζόν 5 (Love Is Blind: Season 5)

22 & 29/09/2023

Ελπίζοντας να βρουν τους μελλοντικούς συζύγους τους, ενώ τους χωρίζει ένας τοίχος, μια νέα παρέα αντρών και γυναικών βιώνει ανατροπές και τρίγωνα, αναζητώντας τον έρωτα. (22/09: Επεισόδια 1-4, 29/09: Επεισόδια 5-7).

Ταινίες του Netflix

Μια Φορά κι έναν Καιρό Έγινε ένα Έγκλημα (Once Upon a Crime)

14/09/2023

Έχοντας πάει στον χορό του πρίγκιπα με τη Σταχτοπούτα, η Κοκκινοσκουφίτσα θα βρεθεί μέσα σ' ένα μυστήριο. Θα καταφέρει να εξιχνιάσει την υπόθεση πριν από τα μεσάνυχτα;

Η Απίθανη Πιθανότητα του Έρωτα με την Πρώτη Ματιά (Love at First Sight)

15/09/2023

Δύο ξένοι έρχονται κοντά σε μια πτήση για το Λονδίνο, αλλά ένα παιχνίδι της μοίρας τούς χωρίζει. Το να ξαναβρεθούν δείχνει απίθανο — αλλά ο έρωτας αψηφά τα εμπόδια.

Στα Βήματα του Αδερφού 2 (Street Flow 2)

27/09/2023

Πασχίζοντας να υπερνικήσουν κύκλους προδοσίας, εκδίκησης και βίας, τα αδέρφια Τραορέ συνεχίζουν να παλεύουν για ένα καλύτερο μέλλον σε ένα φτωχό προάστιο του Παρισιού.

Η Υπέροχη Ιστορία του Χένρι Σούγκαρ (The Wonderful Story of Henry Sugar)

Έρχεται σύντομα

Η μεταφορά της σύντομης ιστορίας «Η υπέροχη ιστορία του Χένρι Σούγκαρ» του Ρόαλντ Νταλ από τον Γουές Άντερσον.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Θηρευτές (Predators)

06/09/2023

Δείτε τη ζωή μέσα από τα μάτια των τσιτάχ, των πολικών αρκούδων και των πιο ισχυρών κυνηγών του πλανήτη, καθώς παλεύουν ενάντια στις αντιξοότητες για να επιβιώσουν.

Έσο Έτοιμος: Οι Μυστικοί Φάκελοι των Προσκόπων της Αμερικής (Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America)

06/09/2023

Επιζώντες, πληροφοριοδότες και ειδικοί αφηγούνται τη συγκάλυψη περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης στους Προσκόπους της Αμερικής και τον συγκλονιστικό αντίκτυπό της.

Ιστορίες Κατασκοπείας (Spy Ops)

08/09/2023

Πράκτορες της MI6 και της CIA μοιράζονται εσωτερικές ιστορίες για κόλπα κατασκόπων, τον Ψυχρό Πόλεμο και πραξικοπήματα που πραγματοποιήθηκαν από μυστικούς πράκτορες.

Οι πιο Σκληρές Φυλακές του Κόσμου: Σεζόν 7 (Inside the World’s Toughest Prisons: Season 7)

15/09/2023

Ο δημοσιογράφος και πρώην κρατούμενος Ράφαελ Ρόου βιώνει τη ζωή μέσα σε φυλακές στη Φινλανδία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ινδονησία και τις Νήσους του Σολομώντα.

Επαφές (Encounters)

27/09/2023

Μια συναρπαστική σειρά ντοκιμαντέρ που εξετάζει με λεπτομέρεια πολλές θεάσεις ΑΤΙΑ τα τελευταία 50 χρόνια και συναρμολογεί εντυπωσιακά νέα δεδομένα.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Kung Fu Panda: Ο Ιππότης Δράκος: Σεζόν 3 (Kung Fu Panda: The Dragon Knight: Season 3)

07/09/2023

Σε έναν αγώνα δρόμου για να καταστρέψουν μια για πάντα τα πανίσχυρα όπλα Τιανσάνγκ, οι Ιππότες Δράκοι έρχονται αντιμέτωποι με εχθρούς τόσο οικείους όσο και απροσδόκητους.

Power Rangers Cosmic Fury

29/09/2023

Όταν ο άρχοντας Ζεντ επιστρέφει πιο δυνατός από ποτέ, η ομάδα Κόσμικ Φιούρι πολεμά τον αυτοκράτορα του κακού, έχοντας την αποστολή να σώσει το σύμπαν όπως το ξέρουμε.

Μην χάσετε επίσης

04/09/2023

Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση Fifty Shades Freed

Πενήντα πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι Fifty Shades Darker

15/09/2023

Eurotrip

Σικάγο Chicago

Fight Club

Έρωτας στην Τύχη Just My Luck

Η Κατάσταση των Πραγμάτων State of Play

Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ The Talented Mr. Ripley

Hellboy: Ο Ήρωας της Κόλασης Hellboy

Evolution

17/09/2023

Μπλε Βάλτος Blue Bayou

21/09/2023

Ghostbusters: Afterlife

25/09/2023

American Underdog: The Kurt Warner Story

30/09/2023

Sonic the Hedgehog 2



