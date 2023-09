Κέρδισε προσκλήσεις για τη συναυλία του Γκόραν Μπρέγκοβιτς στο Θέατρο Άλσος!

Το Newsbomb.gr σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Γκόραν Μπρέγκοβιτς στο Θέατρο Άλσος.

Αυτό το καλοκαίρι, ο διάσημος συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς με την εκρηκτική και ζωντανή του παρουσία επί σκηνής, τους ξεσηκωτικούς βαλκανικούς ρυθμούς και με όλες τις τεράστιες επιτυχίες του έρχεται για μία μοναδική βραδιά στο Θέατρο Άλσος, την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου.

Η απήχηση του στην Ελλάδα υπήρξε εξαρχής τεράστια και εκφράστηκε τόσο στις ηχογραφήσεις όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις του. Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο συνθέτης, μουσικός, στιχουργός, ενορχηστρωτής και παραγωγός με μεγάλη επιρροή, που σημάδεψε τη μουσική σκηνή των Βαλκανίων στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη.

Γεννημένος στο Σεράγεβο το 1950, ήταν ο ιδρυτής και η δημιουργική δύναμη πίσω από το ροκ συγκρότημα Bijelo Dugme. Από το 1974 έως το 1989, οι Bijelo Dugme έγραψαν μια από τις σημαντικότερες πορείες ώστε να θεωρούνται ευρέως ως το πιο δημοφιλές και ισχυρό συγκρότημα που αναδύθηκε από τα Βαλκάνια μέχρι σήμερα, όπως εξάλλου αποδείχθηκε όταν ενώθηκαν ξανά το 2005 για τρία «αποχαιρετιστήρια» σόου μπροστά σε τεράστια πλήθη.

Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Γκόραν ξεκινά νέα πορεία. Έχοντας ήδη γράψει αρκετά soundtracks, ως δευτερεύοντα έργα κατά τη διάρκεια της περιόδου του με το συγκρότημα, ξεκίνησε μια παραγωγική περίοδο σύνθεσης μουσικής για ταινίες. Συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, συνθέτοντας μουσική για τις ταινίες «Les Temps des Gitans» (1989), «Arizona Dream» (1993) και «Underground» (1995), με την τελευταία να κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών 1995.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μπρέγκοβιτς ηχογράφησε επίσης αρκετά άλμπουμ, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών.

Μεταξύ αυτών ήταν οι Iggy Pop, Asaf Avidan, Gipsy Kings και οι αείμνηστοι Scott Walker, Cesaria Evora και Rachid Taha. Παρήγαγε επίσης επιτυχημένα άλμπουμ για τους Έλληνες τραγουδιστές Άλκηστης Πρωτοψάλτη, και Γιώργο Νταλάρα, για την Πολωνή τραγουδίστρια Kayah και την Τουρκάλα σταρ Sezen Aksu.

Ωστόσο, το να παίζει στη σκηνή είναι η δουλειά και η ζωή του Γκόραν Μπρέγκοβιτς!

Το 1997, μετά από ένα μακρύ διάλειμμα, άρχισε ξανά τις συναυλίες, αυτή τη φορά με το συγκρότημα του Wedding and Funeral Band, που περιλαμβάνει ένα συγκρότημα πνευστών, έναν κρουστό-τραγουδιστή και Βουλγάρες τραγουδίστριες, συχνά εμπλουτισμένο από ένα ανδρικό φωνητικό σεξτέτο και ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Τα τελευταία 25 χρόνια, κάνει περιοδείες σε όλο τον κόσμο δίνοντας εκατοντάδες συναυλίες κάθε χρόνο, από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ και σκηνές κύρους έως τα μικρά χωριά.

Προσθέτοντας στο ευρύ μουσικό ρεπερτόριό του, ο Γκόραν στράφηκε επίσης στη σύνθεση κλασικής μουσικής, όπως η ορχηστρική μουσική της ταινίας για το «La Reine Margot» (1994) του Patrice Chéreau και οι δύο παραγγελίες για το Festival de St.Denis. Ερμηνευμένες από συμφωνική ορχήστρα το 2002 και το 2016, οι συνθέσεις αυτές παρουσιάστηκαν πάνω από πενήντα φορές σε περιοδείες σε όλο τον κόσμο.

Αδυνατώντας να περιοδεύσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Γκόραν άδραξε την ευκαιρία να ηχογραφήσει το νέο του album με τίτλο «The Belly Button of the World», ένα άλμπουμ με πέντε έργα, γραμμένα για τρία σόλο βιολιά, μια συμφωνική ορχήστρα, ένα σεξτέτο με ανδρικές φωνές και φυσικά το συγκρότημα Wedding and Funeral Band.

Ο Μπρέγκοβιτς δημιούργησε τρεις λυρικές ιστορίες βασισμένες σε χριστιανικές, εβραϊκές και μουσουλμανικές λειτουργίες που εκτελούνται από τους σολίστ Mirjana Nesković (Σερβία), Gershon Leiserson (Ισραήλ) και Zied Zouari (Τυνησία).

Με αυτό το άλμπουμ συγχωνεύει τον πυρήνα της δημιουργικότητάς του με το μέχρι τώρα μουσικό του ταξίδι: κλασικό, άγριο, μοναδικό, εκλεκτικό και πάντα απροσδόκητο...

Πληροφορίες:

Θέατρο ΑΛΣΟΣ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ.: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης παράστασης: 20:30

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/goran-bregovic-1/ και στα ταμεία του Θεάτρου



