Ακυκλοφόρητο τραγούδι της Σινέντ Ο΄Κόνορ σε σειρά του BBC

Το ακυκλοφόρητο τραγούδι της Σινέντ Ο' Κόνορ «The Magdalene Song» ακούστηκε σε επεισόδιο της σειράς «The Woman in the Wall»

Δύο μήνες μετά τον θάνατό της σε ηλικία 56 ετών, το ακυκλοφόρητο τραγούδι της Σινέντ Ο' Κόνορ «The Magdalene Song» «έντυσε» το τελευταίο επεισόδιο της σειράς του BBC «The Woman in the Wall».

Το ψυχολογικό θρίλερ του Τζο Μούρταγκ με πρωταγωνίστρια τη Ρουθ Ουίλσον, αφηγείται την τραγική ιστορία της Λόρνα που στάλθηκε έγκυος σε ηλικία 15 ετών σε ένα από τα «Άσυλα της Μαγδαληνής», ιδρύματα που λειτουργούσαν στην Ιρλανδία και «φιλοξενούσαν» ανύπαντρες μητέρες, θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, γυναίκες με αναπηρίες, ορφανά και εξώγαμα παιδιά. Σημειώνεται ότι και η Σινέντ Ο' Κόνορ σε ηλικία 15 ετών είχε σταλεί σε παρόμοιο ίδρυμα για 18 μήνες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.

«Το πρώτο μισό του τραγουδιού είναι εντελώς σπαρακτικό και το δεύτερο μισό είναι καθαρή πρόκληση» δήλωσε στον Guardian ο Βορειοϊρλανδός μουσικός και συνθέτης Ντέιβιντ Χολμς, ο οποίος ήταν επίσης παραγωγός της Ο' Κόνορ τα τελευταία χρόνια.

«Είναι απίστευτο πώς το νόημα του τραγουδιού συνδυάστηκε με αυτή την ιστορία. Ήταν απλά γραφτό να γίνει. Υπάρχει μια κάποια μαγεία όταν φέρνεις τη μουσική σε μια συναισθηματική ιστορία» πρόσθεσε.

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Ντάριλ ΜακΚόρμακ, Φράνσις Τόμελτι και Σάιμον Ντιλέινι.

Η σειρά των έξι επεισοδίων έκανε πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Αυγούστου. Έλαβε διθυραμβικές κριτικές τόσο για τη μοναδική ερμηνεία της Ουίλσον, όσο και για τον τρόπο που αφηγήθηκε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιρλανδικής ιστορίας.

Σύμφωνα με το People θα κάνει το ντεμπούτο της στις ΗΠΑ στο Paramount+ την 1η Νοεμβρίου.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ



