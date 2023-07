Σινέντ Ο Κόνορ: Η ιστορία πίσω από το ξυρισμένο κεφάλι και τα δάκρυα στο «Nothing Compares 2 U»

Σινέντ Ο Κόνορ: Γιατί επέλεξε το ξυρισμένο look, τα πραγματικά δάκρυα στο βιντεοκλίπ του «Nothing Compares 2 U» και ο εφιάλτης με τον Prince.

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή την Τρίτη 25 Ιουλίου, βυθίζοντας στη θλίψη τους θαυμαστές της.

H Ιρλανδή τραγουδίστρια κυκλοφόρησε 10 άλμπουμ, ωστόσο γνώρισε παγκόσμια φήμη και επιτυχία το 1990 με το τραγούδι Nothing Compares 2 U του Prince. Παρά την αναγνώριση και την αγάπη των θαυμαστών της, η Ιρλανδή γνώρισε το σκληρό πρόσωπο της ζωής και τον απόλυτο πόνο ήδη από την παιδική της ηλικία με βία και κακοποίηση, μέχρι και λίγους πριν πεθάνει με την αυτοκτονία του 17χρονου γιου της, Shane, τον Ιανουάριο του 2022.

Δυναμική, αντισυμβατική, ακόμα και αιρετική όπως θα τη χαρακτήριζαν κάποιοι, η Σινέντ Ο’ Κόνορ αντιτάχθηκε στους κανόνες και τις νόρμες της κοινωνίας και της μουσικής. Δεν δίστασε να τα βάλει με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’, να μποϊκοτάρει τα βραβεία Grammy, να περάσει το δικό της μήνυμα ενάντια σε κάθε γυναικείο πρότυπο με το ξυρισμένο κεφάλι της, να υψώσει τη φωνή της διαμαρτυρίας, να μιλήσει αντοιχτά για την ψυχική υγεία και για τους δικούς της δαίμονες και την πάλη της με την κατάθλιψη. Το 2018 η τραγουδίστρια ασπάστηκε το Ισλάμ, φορούσε μαντήλα και χρησιμοποιούσε το όνομα Shuhada' Sadaqat. Φυσικά όλα αυτά είχαν κόστος την καθοδική πορεία της καριέρας της ενώ η ίδια δέχτηκε απειλές, αντιδράσεις και χλευασμούς.

H Σινέντ Ο' Κόνορ το 1988 Duane Braley/Star Tribune via Getty Images



Η ιστορία πίσω από το Nothing Compares 2 U

Η μπάλαντα που έγινε παγκόσμιο χιτ και σημαδεύτηκε από την φωνή και της ερμηνεία της Ο' Κόνορ και συμπεριλήφθηκε στο δεύτερο άλμπουμ της «I Do Not Want What I Haven't Got», αρχικά γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον Prince και στη συνέχεια διασκευάστηκε από τη Σινέντ Ο’ Κόνορ.



Η αρχική εκδοχή του τραγουδιού κυκλοφόρησε το 1985 από -το έτερο πρότζεκτ του τραγουδιστή- τους The Family, χωρίς να ξεχωρίσει ιδιαίτερα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η Fachtna O'Kelly, η μάνατζερ της Ο' Κόνορ, που της πρότεινε για πρώτη φορά να τραγουδήσει το κομμάτι. Φαινομενικά γραμμένο για χωρισμό, η Ιρλανδή θα έλεγε αργότερα στο BBC ότι αυτή και πολλοί άλλοι «συνέδεσαν το τραγούδι με κάποιου είδους απώλεια».



Η τρυφερή, σπαρακτική αλλά και δυναμική της ερμηνεία προκάλεσε αίσθηση και απογείωσε την καριέρα της. Σημειώνεται ότι εκείνη την εποχή η τραγουδίστρια ήταν ζευγάρι με τον O'Ceallaigh, αλλά η σχέση τους δεν πήγαινε καθόλου καλά. Οι στίχοι του Prince ταίριαζαν απόλυτα με τη δική της ψυχική κατάσταση.

«Ήταν στη διαδικασία να χωρίσουν όταν ηχογραφήσαμε το Nothing Compares 2 U», είπε ο Chris Birkett, ο οποίος ήταν συμπαραγωγός του τραγουδιού, σε συνέντευξη στο Sound On Sound.



Το μουσικό βίντεο του τραγουδιού

Η ηχογράφηση της συνοδεύτηκε από ένα μουσικό βίντεο της ίδιας σε κοντινό πλάνο που γρήγορα έγινε διάσημο και φαινόμενο από μόνο του. Προς το τέλος του τραγουδιού, η τραγουδίστρια αρχίζει να κλαίει, κάτι που δεν είχε σκοπό όταν άρχισε να γυρίζει το βίντεο.

Στην αυτοβιογραφία της με τίτλο Rememberings το 2021, εξήγησε ότι άρχισε να κλαίει όταν οι στίχοι την έκαναν να σκεφτεί τη μητέρα της («All the flowers that you planted mama / In the back yard / All died when you went away»).



Η Ο΄Κόνορ είχε αποκαλύψει ότι η μητέρα της, η οποία πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1985, όταν η τραγουδίστρια ήταν μόλις 18 ετών, την κακοποιούσε κατά την παιδική της ηλικία.

Ο σκηνοθέτης Τζον Μέιμπερι τότε είχε τράβηξε πολύωρα πλάνα της τραγουδίστριας να περπατά στο Παρίσι, ντυμένη στα μαύρα ή να αντανακλάται στον Σηκουάνα.

Αλλά μόλις ερμήνευσε το τραγούδι στην κάμερα, ο Μέιμπερι αμέσως ήξερε ότι το κοντινό της πλάνο έπρεπε να είναι το επίκεντρο.

Από την αρχή, η τραγουδίστρια μας κοιτάζει κατάματα, με τα ανοιχτοπράσινα μάτια της να κοιτάζουν πέρα από τον φακό της κάμερας, ψάχνοντας για κάποια σύνδεση. Αλλά καθώς τραγουδάει, διακόπτει την οπτική επαφή, ρίχνοντας μια ματιά κάτω, σαν να μην μπορεί να κρατήσει υπό έλεγχο τα συναισθήματά της. Στο τέλος, ως γνωστόν, δύο δάκρυα κυλούν στα μάγουλά της...

Αυτά τα δάκρυα ήταν γνήσια και αντιπροσώπευαν μια απώλεια που ο Prince δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί όταν έγραψε το Nothing Compares 2 U.



«Δεν ήξερα ότι θα κλάψω όταν τραγούδησα στο βίντεο γιατί δεν έκλαψα στο στούντιο που το ηχογραφούσα», θυμάται αργότερα η Σινέντ.

«[Αλλά] κάθε φορά που τραγουδάω αυτό το τραγούδι σκέφτομαι τη μητέρα μου. Δεν σταματάω ποτέ να κλαίω για τη μητέρα μου. Δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω την Ιρλανδία για 13 χρόνια εξαιτίας της», εξολογείται.

Το τραγούδι και το βίντεο γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Στα πρώτα Billboard Music Awards, η εκδοχή της Ιρλανδής τιμήθηκε με τον τίτλο του No1 World Single. Ήταν υποψήφια για τρία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του δίσκου της χρονιάς, αν και ο τραγουδίστρια μποϊκόταρε την τελετή.



Η επεισοδιακή συνάντηση με τον Prince



Ο Prince θα ηχογραφήσει ξανά το τραγούδι ο ίδιος, με τη Rosie Gaines στα guest φωνητικά, το 1993. Η ζωντανή ηχογράφηση περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της συλλογής του The Hits/The B-Sides.

Ο Prince συνάντησε τον Ο' Κόνορ παρά μόνο αφού είχε διασκευάσει το τραγούδι του. Μια συνάντηση που σύμφωνα με την Σινέντ δεν πήγε και τόσο καλά.

Η τραγουδίστρια στο βιβλίο της Rememberings γράφει ότι ο Prince την είχε επιπλήξει για τις συνεντεύξεις της, ενώ είχε αναφέρει ένα αλλόκοτο περιστατικό με τον Prince να προσπαθεί επανειλημμένα να την κάνει να φάει ένα μπολ με σούπα που είχε ετοιμάσει ο μπάτλερ του. Στη συνέχεια της πρότεινε μαξιλαροπόλεμο και φέρεται να τη χτύπησε με ένα σκληρό αντικείμενο που είχε κρύψει μέσα στη μαξιλαροθήκη!

Η Ιρλανδή τραγουδίστρια ισχυρίστηκε ότι έπρεπε «να ξεφύγει με τα πόδια στη μέση της νύχτας», προτού ο Prince αρχίσει να «την καταδιώκει με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια να την κυνηγάει στον αυτοκινητόδρομο».

«Συναντηθήκαμε μια φορά και η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε και τόσο καλά. Ήταν μια τρομακτική εμπειρία. Με κάλεσε στο σπίτι του ένα βράδυ κι εγώ βλακωδώς πήγα μόνη μου. Με φώναξε γιατί δεν ένιωθε άνετα με το γεγονός ότι δεν ήμουν προστατευόμενή του. Απαίτησε να μην βρίζω στις συνεντεύξεις μου λέγοντας πως κάτι τέτοιο κάνει συνέχεια ο ιρλανδικός λαός», ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, η Ο' Κόνορ.

«Τον αγνόησα λέγοντάς του να πάει να γ@@@θεί και τότε εκείνος πήρε ένα μαξιλάρι και κάτι βαρύ. Βγήκα από το σπίτι τρέχοντας και κρύφτηκα πίσω από ένα δέντρο. Άρχισε να με κυνηγάει, εγώ τον έφτυσα και εκείνος προσπάθησε να με γρονθοκοπήσει. Αναγκάστηκα να χτυπήσω το κουδούνι σε ένα άλλο σπίτι για να κρυφτώ. Έπαιρνε ναρκωτικά…», συνέχισε περιγράφοντας το συμβάν. Ο Πρινς πέθανε από υπερβολική δόση τον Απρίλιο του 2016.

«Δεν ήθελα ποτέ να ξαναδώ αυτόν τον διάβολο», είχε τονίσει η ίδια.

Μετά το θάνατο του Prince το 2016, η τραγουδίστρια σε μια συνέντευξη στο Good Morning Britain, ισχυρίστηκε ότι ο Prince ένιωθε «άβολα με το γεγονός ότι δεν ήμουν προστατευόμενη του και ότι μόλις είχα ηχογραφήσει το [«Nothing Compares 2 U»]».

Δεκαετίες αργότερα, όταν η Ο' Κόνερ ήταν το θέμα του ντοκιμαντέρ Nothing Compares του 2022, οι κληρονόμοι του Prince της αρνήθηκαν την άδεια να χρησιμοποιήσει την ηχογράφηση του «Nothing Compares 2 U» στην ταινία.

Η Σάρον Νέλσον ετεροθαλής αδερφή του Prince και μία από τις κληρονόμους της περιουσίας του, είπε σε μια συνέντευξη στο Billboard: «Δεν ένιωθα ότι της άξιζε να χρησιμοποιήσει το τραγούδι. Τίποτα δεν συγκρίνεται με τη ζωντανή εκδοχή του Prince με τη Rosie Gaines στο άλμπουμ Hits 1».

«Δεν ένιωθα ότι [η O’Connor] άξιζε να χρησιμοποιήσει το τραγούδι που έγραψε ο αδερφός μου στο ντοκιμαντέρ της και έτσι αρνηθήκαμε. Η εκδοχή του είναι η καλύτερη».





To ξυρισμένο κεφάλι της τραγουδίστριας ήταν το σήμα κατατεθέν της Photo by Michel Linssen/Redferns

Η ιστορία πίσω από το ξυρισμένο κεφάλι της Σινέντ Ο' Κόνορ

Ακολούθησαν πολλά, αλλά το ξυρισμένο κεφάλι της θρυλικής Ιρλανδής ερμηνεύτριας ήταν αναμφισβήτητα το πιο διάσημο όλων των εποχών, ενώ η ίδια το διατήρησε σε όλη την καριέρα της.

«Δεν νιώθω σαν εμένα την ίδια αν δεν έχω ξυρίσει τα μαλλιά μου», είπε κάποτε η Σινέντ. «Έτσι, ακόμα κι όταν είμαι μια ηλικιωμένη κυρία, θα το έχω».

Ωστόσο, το 2017 η Σινέντ Ο' Κόνορ αποκάλυψε τη σπαρακτική ιστορία πίσω από το ξυρισμένο της κρανίο.

«Όταν ήμασταν παιδιά, η αδερφή μου είχε όμορφα κόκκινα μαλλιά, υπέροχα κόκκινα μαλλιά. Γι' αυτό θα τη ζήλευα», είπε.

«Αλλά η μητέρα μου θεωρούσε ότι τα μαλλιά της αδερφής μου ήταν άσχημα, φρικτά και αποκρουστικά. Και ξεκίνησε - όταν είχα μακριά μαλλιά - να μας παρουσιάζει ως την όμορφη κόρη της και την άσχημη κόρη της. Γι' αυτό έκοψα τα μαλλιά μου».

Η Ο' Κόνορ πρόσθεσε ακόμα πως ένιωθε ότι ήταν «επικίνδυνο» να έχει μακριά τα μαλλιά της ενώ μεγάλωνε στο Δουβλίνο.

«Δεν ήθελα να με βιάσουν. Δεν ήθελα να με παρενοχλούν. Δεν ήθελα να ντύνομαι σαν κορίτσι. Δεν ήθελα να είμαι όμορφη» ανέφερε συγκλονίζοντας.

Παρά το προφανές μουσικό της ταλέντο, η τολμηρή εμφάνιση της Ο' Κόνορ αποτέλεσε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ της ίδιας και των δισκογραφικών στελεχών πριν από την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ της το 1987, The Lion and the Cobra.

«Ήθελαν να μακρύνω τα μαλλιά μου, να φοράω κοντές φούστες και ψηλοτάκουνα και μακιγιάζ και να γράφω τραγούδια που δεν θα αμφισβητούσαν τίποτα», είπε η τραγουδίστρια στη The Sun το 2022.

«Δεν θα είχα κανέναν άντρα να μου λέει τι να κάνω ή ποια να είμαι», τόνισε. Έτσι, αντί να τους κάνει το χατήρι, η Ο' Κόνορ ξύρισε ό,τι λίγο είχε απομείνει από τα μαλλιά της!

Όπως είπε αργότερα στη The Sun ο πρώτος της σύζυγος και συνεργάτης, John Reynolds: «Κοίταξαν το ξυρισμένο κεφάλι της Σινέντ και είπαν, «Τώρα ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε».

«Ήταν μια ισχυρή δήλωση από μια γυναίκα, γιατί έλεγε: "Μην τα βάζετε μαζί μου!"».



