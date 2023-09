Πολιτιστική ατζέντα: Rock stars στο Ηρώδειο, τρόμος στα σινεμά και μπέργκερ για τη λιγούρα

Τζωρτζίνα Ντούτση

Το Ηρώδειο γεμίζει με δυνατές μουσικές αστέρων της ροκ αλλά και σπουδαία τραγούδια του Γρηγόρη Μπιθικώτση. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου κάνει μια τελευταία στάση στο αγαπημένο του Θέατρο Πέτρας, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια μουσικής πορείας, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση ανοίγει τις πόρτες της για τη νέα σεζόν και ο Jigsaw επιστρέφει για να μας κάνει να ανατριχιάσουμε στη δέκατη ταινία Saw. Aν πεινάσετε, μπορείτε να πάτε και αυτό το τριήμερο για μπέργκερ στο Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι. Mην παραλείψετε να επισκεφθείτε το νέο χώρο ανάγνωσης και συνάντησης Athens Book Space στο Πάρκο Ελευθερίας.

Μουσική

Classic Rock 7, Ηρώδειο



Το ραντεβού καθιερώθηκε και το Classic Rock 7 επιστρέφει στο Ηρώδειο με δυνατούς guest πρεσβευτές του αυθεντικού Rock ήχου, μια δυνατή ορχήστρα και τις πιο μεγάλες rock επιτυχίες, σε ένα εντελώς νέο εκρηκτικό playlist! Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 τα αστέρια της rock: Dave Evans (ο πρώτος τραγουδιστής και συν-ιδρυτής τoυ θρυλικού συγκροτήματος ΑC/DC) Justin Hayward (η αυθεντική αξεπέραστη φωνή των Moody Blues) και η Maggie Reilly (η κεντρική φωνή της μπάντας του Mike Oldfield), θα βρεθούν κάτω από την Ακρόπολη. Μαζί τους η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.



Βασίλης Παπακωνσταντίνου, θέατρο Πέτρας

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έρχεται στο θέατρο Πέτρας Yiannis Margetousakis

Μετά από ένα αποθεωτικό καλοκαίρι με ένα sold out Καλλιμάρμαρο, κατάμεστες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ολοκληρώνει τη μεγάλη γιορτή για τα 50 του χρόνια στο ελληνικό τραγούδι με μια τελευταία συναυλία στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου.



Αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, Ηρώδειο



Με ένα μεγάλο αφιέρωμα στην αξεπέραστη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση επιστρέφει ο Μελωδία 99.2 μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Νταλάρα και ερμηνευτές τους: Φωτεινή Βελεσιώτου, Γιάννη Διονυσίου, Γιάννη Κότσιρα, Δημήτρη Μπάση, Γρηγόρη Μπιθικώτση, Γιώργο Νταλάρα, Μπάμπη Στόκα και Ασπασία Στρατηγού και τη συμμετοχή του φωνητικού συνόλου «ΡΥΘΜΟΣ», το μεγάλο αφιέρωμα του Μελωδία 99.2 έρχεται να φωτίσει τις σημαντικότερες στιγμές του σπουδαίου ερμηνευτή, μουσικού και συνθέτη Γρηγόρη Μπιθικώτση.



Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας



Η συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου που ήταν προγραμματισμένη για τις 27/09 στο Θέατρο Βράχων και αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας Elias μεταφέρεται για την Κυριακή 1η Οκτωβρίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Θανάσης Παπακωνσταντίνου Manoudaki Theano Photography

Μαζί του στο τραγούδι οι: Alkyone, Γιάννης Λίταινας, Αλέξανδρος Κτιστάκης.

Θέατρο

Το Σπίτι - Δημήτρης Καραντζάς, Μικρή Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση

Ο Δημήτρης Καραντζάς επιστρέφει στη Στέγη (30/09 - 19/11) με μια περφόρμανς-παραβολή για τη βία, τον εθισμό στην εικόνα και την κατάργηση των ψευδαισθήσεων ή, αλλιώς, για την πραγματικότητα που, ό,τι κι αν κάνεις για να την αποφύγεις, αργά ή γρήγορα θα έρθει να σε βρει.

Δημήτρης Καραντζάς, Το Σπίτι Andreas Simopoulos for Onassis Stegi

Το σπίτι μας. Η γωνιά μας μέσα στον κόσμο. Το κατεξοχήν καταφύγιο. Εκεί είμαστε ασφαλείς. Ή μήπως όχι; Ένα νέο έργο, ελλειπτικό και εστιασμένο κυρίως στη δράση μέσα στη σιωπή, είναι η παραβολή που συνθέτουν με πρωτότυπο κειμενικό υλικό ο Δημήτρης Καραντζάς και η ομάδα των συνεργατών του. Με ελάχιστο λόγο, αμείωτη ένταση και δύο ηθοποιούς, την Αλεξία Καλτσίκη και τον Φιντέλ Ταλαμπούκα, να εκτελούν την καθημερινή τελετουργία του νοικοκυριού στο σπίτι τους, έως ότου η βία του κόσμου εισβάλει εντός και ξεθεμελιώσει τα πάντα. Στο Σπίτι, δύο πρόσωπα, μια γυναίκα και ένας άνδρας (αδέρφια; συγκάτοικοι; σύντροφοι;), περνούν μια οποιαδήποτε ημέρα στο σπίτι τους, που μπορεί να είναι στην Αθήνα, στο Τόκιο, στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, στο Άμστερνταμ, στη Νέα Υόρκη. Σε μια οποιαδήποτε μεγαλούπολη από αυτές όπου οι άνθρωποι ζουν σε σπίτια-κελιά, χωρίς ταυτότητα, όπου όλα μοιάζουν μεταξύ τους. Τα δύο πρόσωπα κάνουν δουλειές, τακτοποιούν τα ψώνια, πληρώνουν τους λογαριασμούς, μαζεύουν τα ρούχα, φροντίζουν τον χώρο και τη δομή τους. Η τέχνη του να μην κάνεις τίποτα σημαντικό ανάγεται σε μια ποιητική παραβολή, με την καθημερινή ρουτίνα να εισβάλει στους αρμούς της σκέψης των ηρώων και να καταλαμβάνει τη σκηνή. Οι δυο τους περιχαρακώνονται για να μην αναμετρηθούν με την πραγματικότητα και να απαλύνουν τις θηλιές που κρύβει ο έξω κόσμος. Όμως, ένα παράθυρο τρέφει και τρέφεται από αυτούς: ένα παράθυρο του σπιτιού κοιτάζει σε έναν ήσυχο δρόμο, από τον οποίο, αραιά και πού, διέρχονται περαστικοί. Όσο συνεχίζεται η ημέρα τους, το παράθυρο μεταμορφώνεται σε μια χοάνη, ένα εφιαλτικό καλειδοσκόπιο, από το οποίο παρελαύνουν διαφορετικές εκφάνσεις της βίας της εποχής μας και ακραίες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του 21ου αιώνα. Τα δύο πρόσωπα, παθητικοί δέκτες της βίας των εικόνων, προσπαθούν να συνεχίσουν τη φροντίδα του χώρου και του μικρόκοσμού τους μέχρι η βία να εισβάλει στο καταφύγιό τους και να τους εκτοπίσει. Το μόνο που θα μείνει θα είναι ο ήχος της καταστροφής.

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς - Παίζουν: Αλεξία Καλτσίκη, Φιντέλ Ταλαμπούκας.

Σινεμά

Saw X



Ο Jigsaw επιστρέφει... Το πιο ανησυχητικό επεισόδιο του SAW εξερευνά ακόμη το ανείπωτο κεφάλαιο του πιο προσωπικού παιχνιδιού του Jigsaw. Ανάμεσα στα γεγονότα του SAW I και II, ένας άρρωστος και απελπισμένος Τζον ταξιδεύει στο Μεξικό για μια επικίνδυνη και πειραματική ιατρική διαδικασία με την ελπίδα μιας θαυματουργής θεραπείας για τον καρκίνο του - μόνο για να ανακαλύψει ότι ολόκληρη η επέμβαση είναι μια απάτη με σκοπό την εξαπάτηση των πιο ευάλωτων.



Οπλισμένος με έναν καινούργιο σκοπό, ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος επιστρέφει στη δουλειά του, αντιστρέφοντας την κατάσταση προς τους απατεώνες με τον χαρακτηριστικό, σπλαχνικό τρόπο μέσα από δόλιες, διαταραγμένες και ευρηματικές παγίδες.

Βιβλίο

Elon Musk του Γουόλτερ Άιζακσον - Η επίσημη βιογραφία

Για δύο χρόνια, ο Άιζακσον ακολουθούσε παντού τον Μασκ. Το αποτέλεσμα;

Μια απροσδόκητα μύχια ιστορία για τον πλέον συναρπαστικό και αμφιλεγόμενο καινοτόμο της εποχής μας, που παραβιάζοντας κανόνες έχει οδηγήσει τον κόσμο στην εποχή των ηλεκτρικών οχημάτων, της εξερεύνησης του διαστήματος από ιδιώτες και της τεχνητής νοημοσύνης. Α, στην πορεία εξαγόρασε και το Twitter.

Ο Γουόλτερ Άιζακσον, συγγραφέας των βιογραφιών των Jennifer Doudna (Ο κώδικας της ζωής, εκδόσεις Κλειδάριθμος), Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Albert Einstein, και άλλων σπουδαίων προσωπικοτήτων, επιστρέφει με μια αποκαλυπτική ιστορία γεμάτη εκπληκτικές αφηγήσεις για θριάμβους και θύελλες, που θέτει το ερώτημα: Άραγε οι δαίμονες, η κινητήριος δύναμη του Μασκ, είναι αυτό που οδηγεί στην καινοτομία και την πρόοδο;

Όταν ο Ίλον Μασκ ήταν ακόμα παιδί στη Νότια Αφρική, έτρωγε συχνά ξύλο από νταήδες. Μια μέρα άρχισαν να τον κλοτσούν ανελέητα στο κεφάλι. Έμεινε μία εβδομάδα στο νοσοκομείο. Οι σωματικές ουλές όμως ήταν ασήμαντες μπροστά στις συναισθηματικές που του είχε προκαλέσει ο πατέρας του, ένας μηχανικός, πανούργος, χαρισματικός οραματιστής. Όταν ο Ίλον επέστρεψε στο σπίτι, ο πατέρας του τον επέπληξε. «Στεκόμουν για μία ώρα, ενώ μου φώναζε και με αποκαλούσε ηλίθιο και άχρηστο», θυμάται ο Ίλον.

Ο πατέρας του θα επηρέαζε καθοριστικά την ψυχοσύνθεση του. Ο Ίλον εξελίχθηκε σε έναν σκληρό αλλά ευάλωτο άντρα-παιδί με εξαιρετικά υψηλή ανοχή στον κίνδυνο, δίψα για δράματα, την επική αίσθηση ότι είχε κάποια αποστολή και μια μανιώδη ένταση που ήταν ανάλγητη και μερικές φορές καταστροφική.

Για δύο χρόνια, ο Άιζακσον ακολουθούσε παντού τον Μασκ... το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Στις αρχές του 2022 –έναν χρόνο αφού η SpaceX εκτόξευσε 31 πυραύλους, η Tesla πούλησε ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα και ο ίδιος έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Γη– ο Μασκ μίλησε θλιμμένος για τον καταναγκασμό του να προκαλεί δράματα. «Πρέπει να αλλάξω νοοτροπία, να μην είμαι συνεχώς σε λειτουργία αντιμετώπισης κρίσεων, κάτι που συμβαίνει εδώ και 14 χρόνια ή, μάλλον, σε όλη μου τη ζωή», είπε. Ήταν ένα καυστικό σχόλιο, όχι ένας ειλικρινής στόχος. Ακόμη και όταν έδινε την υπόσχεση, αγόραζε κρυφά μετοχές του Twitter, της υπέρτατης παιδικής χαράς του κόσμου. Με τα χρόνια, όποτε ένιωθε απελπισμένος, θυμόταν την εποχή που ήταν θύμα εκφοβισμού στην παιδική χαρά. Τώρα είχε την ευκαιρία να αγοράσει την παιδική χαρά.

Για δύο χρόνια, ο Γουόλτερ Άιζακσον είχε γίνει η σκιά του Μασκ, παρακολουθούσε τις συναντήσεις του, τον συνόδευε στα εργοστάσιά του και περνούσε ώρες παίρνοντας συνεντεύξεις από τον ίδιο, την οικογένειά του, τους φίλους, τους συναδέλφους και τους αντιπάλους του. Το αποτέλεσμα είναι μια αποκαλυπτική προσωπική ιστορία, ειπωμένη εκ των έσω, γεμάτη απίθανα περιστατικά για θριάμβους και θύελλες που επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα: μήπως οι δαίμονες στο μυαλό του Μασκ είναι αυτό που χρειάζεται για την καθοδήγηση της καινοτομίας και της προόδου;

Μην χάσετε

Για ακόμα ένα τριήμερο το Burger Festival έρχεται 28-1 Οκτωβρίου στο Αμαξοστάσιο στο Γκάζι.

To 9ο Burger Fest επιστρέφει στην καρδιά της πόλης για να σε μάθει να τρως και να ψήνεις! Με πάνω από 15 burger houses, γλυκές λιχουδιές, διασκεδαστικές δράσεις όπως challenges, cook-off battles, games, photo opportunities και όπως πάντα εκρηκτικά live music acts.





Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων Athens Book Space



Τις Αθηναϊκές Διαδρομές που επιστρέφουν, με μια ξεχωριστή διαδρομή που ξεκινάει από το ανανεωμένο Πάρκο Ελευθερίας -το οποίο μετά την ανάπλασή του αναδεικνύεται ως χώρος γνώσης, μνήμης και πολιτισμού- και συγκεκριμένα από το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων, το νέο σύγχρονο χώρο ανάγνωσης, συνάντησης, χαλάρωσης και εκδηλώσεων με επίκεντρο το βιβλίο. Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στις 11.00, ο βραβευμένος και δημοφιλής συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης, δίνει ραντεβού στο Athens Book Space Δήμου Αθηναίων, όπου θα υποδεχθεί όλα τα άτομα που θα συμμετέχουν στην Αθηναϊκή Διαδρομή, θα μιλήσει μαζί τους, και θα διαβάσει αποσπάσματα από έργα του. Με οδηγό το βιβλίο «Άρια, ο κόσμος από την αρχή», αλλά και το πρόσφατο μυθιστόρημά του «Μινώταυρος», καθώς και τις «Ευτυχισμένες οικογένειες», ο Δημήτρης Στεφανάκης θα κάνει την δική του ξενάγηση στη μεσοπολεμική Αθήνα με αφετηρία το Πάρκο Ελευθερίας. Στη συνέχεια η διαδρομή θα κατευθυνθεί προς την είσοδο της Βρετανικής αρχαιολογικής σχολής στην οδό Σουηδίας στο Κολωνάκι, και μέσα από την πλατεία Δεξαμενής θα οδηγηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και στη Στοά Φέξη, καταλήγοντας στην περιοχή του Μουσείου. Ελεύθερη συμμετοχή με προκράτηση θέσης.

Τη νέα και 50ή ταινία του Γούντι Άλεν, Γυρίσματα της Τύχης (Coup de Chance) και τις προβολές του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας.

