Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει: Για μια ημέρα όλες οι ταινίες με 2 ευρώ

Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει στις 26 Οκτωβρίου του 2023 - Όλοι οι κινηματογράφοι θα έχουν εισιτήριο μόλις 2 ευρώ σε όλες τις προβολές ταινιών

Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά την επιτυχημένη διεξαγωγής πέρυσι τον Οκτώβριο.



Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου, οι κινηματογραφικές αίθουσες της Ελλάδας ανοίγουν και πάλι τις πόρτες τους για να υποδεχτούν τους θεατές με εισιτήριο που θα ανέρχεται στα 2 ευρώ! Η τιμή αυτή αφορά σε όλες τις αίθουσες όπως και σε όλες τις προβολές ταινιών.



Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, ότι εκείνη την Πέμπτη στα ελληνικά σινεμά θα κάνει πρεμιέρα, μεταξύ άλλων, το The Killer του Ντέιβιντ Φίντσερ, ενώ την προηγούμενη μόλις εβδομάδα θα έχει κυκλοφορήσει και το πολυαναμενόμενο Killers of the Flower Moon του Μάρτιν Σκορσέζε.









Θυμίζουμε ότι η Γιορτή του Σινεμά πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2022, παραμονή μάλιστα της Εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου προσελκύοντας χιλιάδες θεατές οι οποίοι μπόρεσαν να δουν την ταινία της αρεσκείας τους με ενιαίο εισιτήριο 2 μόλις ευρώ. Η ενέργεια αυτή είχε στόχο να ενισχύσει τις σκοτεινές αίθουσες οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετά τις δύο χρονιές του lockdown και την αλματώδη αύξηση του streaming που ομολογουμένως άλλαξε τις συνήθειες του κοινού.



Η ενέργεια αυτή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, εκτοξεύοντας τον αριθμό των εισιτηρίων που κόπηκαν εκείνο το τετραήμερο.



Η Γιορτή του Σινεμά είναι μία πρωτοβουλία των διανομέων κινηματογραφικών ταινιών και υλοποιείται με την υποστήριξη των επιχειρήσεων των κινηματογραφικών αιθουσών πανελλαδικά.



