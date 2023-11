Μάθιου Πέρι: Το στοίχημα που έβαλε με τον Μπρους Γουίλις και το κέρδισε

Ο Μπρους Γουίλις έκανε guest στα Φιλαράκια επειδή έχασε στοίχημα που έβαλε με τον Μάθιου Πέρι.

Στα «Φιλαράκια» έκαναν guests πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων και ο αγαπημένος μας Μπρους Γουίλις. Ωστόσο, η συμμετοχή του συγκεκριμένου ηθοποιού έχει ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο που αφορά τον Μάθιου Πέρι ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο (28/10) σε ηλικία 54 ετών.



Θυμίζουμε ότι ο Μπρους Γουίλις εμφανίστηκε σε τρία επεισόδια της 6ης σεζόν υποδυόμενος τον Πολ Στίβενς, πατέρα της νεαρής Ελίζαμπεθ με την οποία είχε σχέση ο Ρος (Ντέιβιντ Σουίμερ). Φυσικά αυτό δεν άρεσε καθόλου στον μπαμπά Πολ, καθώς εκείνη ήταν φοιτήτρια του Ρος, ενώ παράλληλα ο ίδιος ενδιαφερόταν για τη Ρέιτσελ (Τζένιφερ Άνιστον).

Το παρασκήνιο για το guest του Μπρους Γουίλις στα Φιλαράκια

Εκείνη την εποχή, ο Μπρους Γουίλις έπαιξε μαζί με τον Μάθιου Πέρι στην ταινία Ο Μαφιόζος της Διπλανής Πόρτας (The Whole Nine Yards).



Η υπόθεση της ταινίας είχε ως εξής: Ο Νίκολας Οζεράνσκι, είναι ένας οδοντίατρος με συζυγικά και οικονομικά προβλήματα που ζει με την γυναίκα του στον Καναδά, σε ένα προάστιο του Μόντρεαλ. Η γυναίκα του τον μισεί και ο ίδιος πρέπει να πληρώσει το τεράστιο χρέος που άφησε ο πατέρας της. Όταν ο Τζίμι «Τουλίπας» Ταντέσκι, επαγγελματίας εκτελεστής της Μαφίας μετακομίζει δίπλα τους, η μοίρα του Νίκολας θα αλλάξει, καθώς θα συμφωνήσει με τη γυναίκα του να πάει στο Σικάγο για να καταδώσει τον Τουλίπα και να κερδίσει την αμοιβή. Αυτό όμως που δεν ξέρει είναι ότι η γυναίκα του όχι μόνο τον μαρτυράει στον Τουλίπα, αλλά έχει προσλάβει και η ίδια επαγγελματία δολοφόνο για να τον σκοτώσει.

Αντίθετα με τον Πέρι, ο Μπρους δεν πίστευε ιδιαίτερα στην επιτυχία της ταινίας. Έτσι, πριν την κυκλοφορία της, ο Μάθιου Πέρι τού πρότεινε ένα στοίχημα, λέγοντας ότι αν αποδειχτεί ότι έχει ο ίδιος δίκιο και το φιλμ πάει καλά, τότε ο Γουίλις θα πρέπει να παίξει τζάμπα στα Φιλαράκια.



Το The Whole Nine Yards πήγε όντως καλά στο box office, ο Πέρι κέρδισε το στοίχημα και τα υπόλοιπα είναι ιστορία... Αξίζει να σημειωθεί ότι για το ρόλο του Πολ στα Φιλαράκια, ο Γουίλις -ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας- κέρδισε βραβείο Emmy, ενώ η αμοιβή του δόθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Για την ιστορία, η ταινία της Warner Bros. κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2000 σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Λιν. Αποτελεί τη μεγαλύτερη κινηματογραφική επιτυχία του Μάθιου Πέρι. Tα γυρίσματα του φιλμ έγιναν καλοκαίρι σε ένα κενό των Friends μεταξύ των σεζόν 5 και 6. Η ταινία απέφερε κέρδη της τάξεως των 106,4 εκατ. δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

