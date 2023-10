Μάθιου Πέρι: Τα συγκινητικά σκίτσα και οι αναρτήσεις που ραγίζουν καρδιές

«The One Where We All Lost A Friend»: Οι σπαρακτικοί αποχαιρετισμοί στον Μάθιου Πέρι που ραγίζουν καρδιές

Από τα ξημερώματα της Κυριακής που έγινε γνωστός ο θάνατος του Μάθιου Πέρι, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο (28/10), όλοι οι φαν της σειράς και του ηθοποιού έχουμε νιώσει σαν να χάσαμε ένα δικό μας φιλαράκι, τον δικό μας αγαπημένο φίλο, «Τσάντλερ Μπινγκ».



Από το Σάββατο δεκάδες θαυμαστές των Friends συρρέουν έξω από το κτήριο στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, το οποίο εμφανιζόταν στην επιτυχημένη σειρά ως το τηλεοπτικό σπίτι των έξι ηρώων, για να αφήσουν ένα μπουκέτο λουλούδια και συγκινητικά σημειώματα στη μνήμη του Μάθιου Πέρι.



Από την ημέρα του θανάτου του ηθοποιού σε ηλικία 54 ετών, τα social media σε όλο τον πλανήτη έχουν γεμίσει με συγκινητικές αναρτήσεις και αποχαιρετισμούς από θαυμαστές που δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν τον αναπάντεχο χαμό του.

Ακόμα πιο συγκινητικά και σπαραξικάρδια είναι τα διάφορα σκίτσα και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από φαν και ομάδες των Friends στα social media και τα οποία όλοι κάνουμε «share» σε posts και σε stories εκφράζοντας μας τη θλίψη μας για το θάνατο του «φίλου» μας «Τσάντλερ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πέντες πρωταγωνιστές των Friends, δεν έχουν αντιδράσει ακόμα στο θάνατο του Μάθιου Πέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι συγκλονισμένοι και πρόκειται να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση για το χαμό του «αδερφού» τους.

«The One Where We Lost a Friend», ένα επεισόδιο που κανείς μας δεν ήθελε να δει...

Θυμίζουμε ότι ο «Γκάνθερ», Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ από τα Φιλαράκια, πέθανε το 2021 σε ηλικία 59 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.



Η προφητική ατάκα του Τσάντλερ σε επεισόδιο της 9ης σεζόν...







Διαβάστε επίσης





Μάθιου Πέρι: Η εμμονή με τον Μπάτμαν και οι αινιγματικές «Mattman» αναρτήσεις στo Instagram

Μάθιου Πέρι: Oι θαυμαστές του δακρυσμένοι τον αποχαιρετούν έξω από το τηλεοπτικό του σπίτι

Μάθιου Πέρι: Ηχητικό ντοκουμέντο από την κλήση στις Αρχές για βοήθεια

Μάθιου Πέρι: Τι λέει η πρώτη έκθεση του ιατροδικαστή - Γιατί χρειάζεται πρόσθετη έρευνα