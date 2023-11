Beatles: H ιστορία πίσω από το τελευταίο τραγούδι τους που μόλις κυκλοφόρησε

Σαράντα χρόνια μετά, κυκλοφορεί το τελευταίο τραγούδι των Beatles με τίτλο Now And Then

To Now And Then είναι το τελευταίο τραγούδι των Beatles, που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον Τζον Λένον. Σε αυτό αρχικά δούλεψαν οι Τζορτζ Χάρισον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ και σήμερα, τέσσερις δεκαετίες αργότερα, οι δύο τελευταίοι το ολοκλήρωσαν.

Το Now And Then κυκλοφορεί παγκοσμίως σήμερα, Πέμπτη 2 Νοεμβρίου. Πρόκειται στην ουσία για ένα single που συνδυάζει στις δύο πλευρές του το τελευταίο τους τραγούδι Now And Then μαζί με το πρώτο, Love Me Do που κυκλοφόρησε το 1962.



Τα δύο τραγούδια είναι μιξαρισμένα σε στερεοφωνικό και Dolby Atmos ήχο. Η κυκλοφορία περιλαμβάνει αυθεντικά εξώφυλλα που επιμελήθηκε ο διάσημος καλλιτέχνης Ed Ruscha ενώ το Now And Then συνοδεύεται και από το επίσημο music video του που θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου.

Θυμίζουμε ότι την Τετάρτη (1/11) 1 Νοεμβρίου έκανε πρεμιέρα και το 12λεπτο ντοκιμαντέρ με τίτλο “Now And Then – The Last Beatles Song”, σε σενάριο και σκηνοθεσία Oliver Murray. Aυτή η συγκλονιστική ταινία μικρού μήκους αφηγείται την ιστορία πίσω από το τελευταίο τραγούδι των Beatles, με αποκλειστικό υλικό και σχόλια από τους Πολ, Ρίνγκο, Τζορτζ, Σον Όνο Λένον και Πίτερ Τζάκσον.

Ταυτόχρονα οι δύο συλλογές Red και Blue έχουν διευρυνθεί και κυκλοφορούν σε διαφορετικά format.



Η ιστορία του Now And Then

Η ιστορία του “Now And Then” ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ο Λένον ηχογράφησε ένα ντέμο με φωνητικά και πιάνο στο σπίτι του, στη Νέα Υόρκη. Η σύζυγος του, η Γιόκο Όνο, έδωσε το 1994 την ηχογράφηση στους Πολ, Τζορτζ και Ρίνγκο μαζί με τα υπόλοιπα demos του Τζον για τα “Free As Bird” και “Real Love”, τα οποία ολοκληρώθηκαν ως νέα τραγούδια των Beatles και αντίστοιχα κυκλοφόρησαν ως singles το 1995 και 1996, ως μέρος του The Beatles Anthology.



Την ίδια στιγμή τότε, οι Πολ, Τζορτζ και Ρίνγκο ολοκλήρωσαν μια πρόχειρη μίξη για το “Now And Then” με τον παραγωγό Jeff Lyne. Εκείνη την περίοδο όμως, οι τεχνολογικοί περιορισμοί εμπόδισαν τα φωνητικά και το πιάνο του Λένον στο να διαχωριστούν, για να επιτευχθεί η καθαρή αθόρυβη μίξη που απαιτείται για να τελειώσει το τραγούδι. Έτσι το “Now And Then” έμεινε στο ράφι, με την ελπίδα ότι μια μέρα θα το ξαναδουλέψουν!



Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Minos - Emi / Universal.



