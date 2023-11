Oι θρυλικοί Bon Jovi μόλις επέστρεψαν: Κυκλοφόρησαν χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Οι Bon Jovi κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι και μάλιστα χριστουγεννιάτικο! Το «Christmas Isn't Christmas» είναι η πρώτη τους νέα δουλειά μετά από τρία χρόνια

Oι θρυλικοί Bon Jovi επιστρέφουν με νέο τραγούδι και μάλιστα χριστουγεννιάτικο! Ο λόγος για το «Christmas Isn't Christmas» που κυκλοφορεί από την Island Records.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκρότημα ηχογράφησε το ολοκαίνουργιο τραγούδι σε μια εκκλησία στο Νάσβιλ και είναι το πρώτο νέο κομμάτι που ακούμε, από τότε που ολοκλήρωσαν το 15ο άλμπουμ τους με τίτλο «2020».

Ο Τζον Μπον Τζόβι, τραγουδιστής και frontman του θρυλικού ροκ συγκροτήματος αποκάλυψε ότι το «Christmas Isn't Christmas» είναι ένα τραγούδι που έγραψε πριν από δύο χρόνια και το αφιέρωσε στους γονείς του που ήταν άρρωστοι και στα παιδιά του, λέγοντας πως είναι ένα δώρο προς εκείνους.

«Για το συναίσθημα ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι πραγματικά Χριστούγεννα χωρίς ΕΣΑΣ, το οποίο μπορεί να ξυπνήσει πολλές αναμνήσεις στους ανθρώπους», είπε ο ροκ σταρ μέσω βίντεο που μοιράστηκε και πρόσθεσε. «Μου αρέσει επίσης να το αντιστρέφω για να ξέρετε ότι χάρη σε εσάς τα Χριστούγεννα ΕΙΝΑΙ Χριστούγεννα».

Αμέσως παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το ροκ χριστουγεννιάτικο τραγούδι των Bon Jovi και να μπείτε σε ρυθμούς Χριστουγέννων.

Oι Bon Jovi μετρούν μια λαμπρή καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες από τον σχηματισμό τους το 1983. Το γκρουπ δικαιωματικά έχει κερδίσει τη θέση του μεταξύ των παγκόσμιων θρύλων της ροκ μπαίνοντας στο Rock And Roll Hall Of Fame καθώς και στο Songwriters Hall Of Fame.



Το συγκρότημα μετρά περισσότερα από 130 εκατομμύρια άλμπουμ που πουλήθηκαν παγκοσμίως και έναν μακρύ κατάλογο ροκ ύμνων, χιλιάδες συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 50 χώρες και περισσότερους από 35 εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.



Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής θα τιμηθεί ως το «Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2024» στο 33ο φιλανθρωπικό γκαλά της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης MusiCares της Ακαδημίας Ηχογράφησης στις 2 Φεβρουαρίου 2024, τόσο για την συνεισφορά του στη μουσική όσο και για το φιλανθρωπικό του έργο, όπως αναφέρεται στο People.



