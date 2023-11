O Πίτερ Τζάκσον πίσω από το συγκινητικό μουσικό βίντεο για το τελευταίο τραγούδι των Beatles

Ο Πίτερ Τζάκσον του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών κάνει το ντεμπούτο και στη σκηνοθεσία ενός μουσικού βίντεο. Δείτε το συγκινητικά αστείο μουσικό βίντεο για το Now and Then των Beatles.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Πίτερ Τζάκσον του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», είναι ο σκηνοθέτης πίσω από το συγκινητικό όσο και αστείο μουσικό βίντεο για το Now and Then, το τελευταίο τραγούδι των Beatles.



Ο φανατικός θαυμαστής των «Σκαθαριών» και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ για τους Beatles, με τίτλο «Get Back», σκηνοθετεί για πρώτη φορά στην καριέρα του ένα μουσικό βίντεο, γεγονός που σε συνδυασμό με την έλλειψη σπάνιου και ανέκδοτου υλικού των Beatles από τη δεκαετία του '60, καθώς και ότι δεν υπήρχαν πλάνα από τον Πολ Μακάρτνεϊ και τον Ρίνγκο Σταρ όταν ηχογραφούσαν το κομμάτι, έκανε τον Τζάκσον όχι απλά διστακτικό στο να αναλάβει τη σκηνοθεσία, αλλά έντρομο μπροστά στις δυσκολίες που είχε το πρότζεκτ.

Ο ίδιος ο Πίτερ Τζάκσον, μιλάει για την πρόκληση που είχε να αντιμετωπίσει και πώς λύθηκαν όλα δια μαγείας, φτιάχνοντας ένα μουσικό βίντεο που μας κάνει να δακρύσουμε, να συγκινηθούμε, να δούμε την «επανένωση» των θρυλικών Beatles -Τζον Λένον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ- οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Ο Πίτερ Τζάκσον μιλά για τη δημιουργία του τελευταίου μουσικού βίντεο των Beatles

«Όταν η Apple μού ζήτησε να κάνω το μουσικό βίντεο, ήμουν πολύ απρόθυμος - σκέφτηκα ότι οι επόμενοι μήνες μου θα ήταν πολύ πιο διασκεδαστικοί αν αυτή η δύσκολη δουλειά ήταν πρόβλημα κάποιου άλλου», λέει ο Πίτερ Τζάκσον και εξηγεί ότι και μόνο που σκεφτόταν την ευθύνη του να πρέπει να φτιάξει ένα μουσικό βίντεο αντάξιο του τελευταίου τραγουδιού που θα κυκλοφορήσουν ποτέ οι Beatles, του δημιουργούσε συντριπτική ανησυχία και τρόμο!



Στο σημείο αυτό πρέπει να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι ο Πίτερ Τζάκσον δεν είχε κάνει ποτέ ξανά μουσικό βίντεο: «Αυτό μου δημιούργησε έντονη ανασφάλεια γιατί δεν είχα ξανακάνει μουσικό βίντεο και δεν μπορούσα να φανταστώ πώς θα μπορούσα να αρχίσω να δημιουργώ ένα για ένα συγκρότημα που διαλύθηκε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, δεν είχε ερμηνεύσει ποτέ το τραγούδι και τα μισά μέλη του δεν ήταν πλέον μαζί μας», εξηγεί και κανείς δεν μπορεί να του δώσει άδικο!

«Απλώς χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να βρω έναν καλό λόγο για να απορρίψω τους Beatles - έτσι δεν συμφώνησα ποτέ να κάνω το μουσικό βίντεο για το Now And Then (στην πραγματικότητα δεν το έχω κάνει ακόμα μέχρι σήμερα)!», προσθέτει.

Όπως λέει ο ίδιος, εξήγησε στην Apple ότι δεν είχαν κατάλληλα πλάνα για να «ντύσουν» το βίντεο. «Θα χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε πολύ σπάνια και ακυκλοφόρητα φιλμ, αλλά υπάρχουν πολύ λίγα… Τίποτα δεν φαινόταν να υπάρχει που να δείχνει τον Πολ, τον Τζορτζ και τον Ρίνγκο να δουλεύουν στο Now And then το 1995… Δεν υπάρχουν πολλά πλάνα του Τζον στα μέσα της δεκαετίας του '70 όταν έγραφε το demo… Υπήρχε έλλειψη ανέκδοτων πλάνων των Beatles από τη δεκαετία του '60… Και δεν τράβηξαν καν πλάνα που να δείχνει τον Πολ και τον Ρίνγκο να δουλεύουν πάνω στο τραγούδι πέρυσι», λέει ο Πίτερ Τζάκσον και ήδη έχει αγχώσει εμάς, για την πρόκληση που είχε να αντιμετωπίσει!

«Ένα μουσικό βίντεο των Beatles πρέπει να έχει υπέροχα πλάνα των Beatles στον πυρήνα του. Δεν υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιηθούν ηθοποιοί ή CGI Beatles. Κάθε πλάνο των Beatles έπρεπε να είναι αυθεντικό», επισημαίνει ο Τζάκσον και προσθέτει: «Πραγματικά δεν είχα ιδέα πώς θα μπορούσε κάποιος να κάνει ένα μουσικό βίντεο τώρα και τότε, αν δεν είχε αξιοπρεπές υλικό για να δουλέψει. Ο φόβος και η ανασφάλεια μου είχαν πλέον σοβαρούς λόγους να με κάνουν να αρνηθώ την πρόταση, χωρίς να φανώ δειλός».

Και τότε, ως δια μαγείας, τα προβλήματα άρχισαν ένα - ένα να λύνονται!



«Ήξερα ότι οι Beatles δεν δέχονται το "όχι" ως απάντηση αν το μυαλό τους έχει κολλήσει με κάτι - αλλά δεν περίμεναν καν να πω "όχι". Βρήκα τον εαυτό μου παρασυρμένο καθώς αντιμετώπισαν γρήγορα τις ανησυχίες μου. Ο Πολ και ο Ρίνγκο τράβηξαν βίντεο να παίζουν μαζί και μου το έστειλαν. Η Apple ανακάλυψε πάνω από 14 ώρες ξεχασμένης ταινίας που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του 1995, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ωρών όπου ο Πολ, ο Τζορτζ και ο Ρίνγκο εργάζονταν στο Now And then, και μου τα έδωσε όλα αυτά. Ο Σον [Λένον] και η Ολίβια [Χάρισον] βρήκαν μερικά υπέροχα πλάνα από την αρχική ταινία που δεν είχαν κυκλοφορήσει και μου τα έστειλαν. Ο Πιτ Μπεστ [ντράμερ των Beatles 1960-1962, πριν από την έλευση του Ρίνγκο Σταρ] μάς παραχώρησε μερικά δευτερόλεπτα πολύτιμου υλικού της εμφάνισης των Beatles με τα δερμάτινα κοστούμια τους, που δεν είχαμε ξαναδεί».

Κάπως έτσι, το βίντεο άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά στο μυαλό του Τζάκσον. «Παρακολουθώντας το υλικό, άλλαξε εντελώς η κατάσταση - μπορούσα να δω πώς θα μπορούσε να γίνει ένα μουσικό βίντεο. Στην πραγματικότητα, μου φάνηκε πολύ πιο εύκολο αν το σκεφτόμουν σαν να κάνω μια ταινία μικρού μήκους, οπότε αυτό έκανα. Ακόμα κι έτσι, δεν είχα ακόμα σταθερό όραμα για το τι θα έπρεπε να είναι αυτή η μικρού μήκους ταινία - έτσι στράφηκα στο τραγούδι για καθοδήγηση».

«Αφού διαχωρίσαμε τη φωνή του Τζον στην demo κασέτα πριν από ένα χρόνο, ο Giles έκανε μια πρώιμη μίξη του Now And Then. Αυτό μου εστάλη το 2022. Μου άρεσε. Από τότε πρέπει να έχω ακούσει το Now And then πάνω από 50 φορές, καθαρά από ευχαρίστηση», ομολογεί ο Τζάκσον.

«Άρχισα να το ακούω με προσήλωση για διάφορους λόγους. Ήλπιζα ότι οι ιδέες ή η έμπνευση για τη μικρού μήκους ταινία θα έβγαιναν με κάποιο τρόπο από τη μουσική. Και αυτό άρχισε να συμβαίνει. Καθώς συνέχιζα να ακούω, ένιωθα ότι το τραγούδι δημιουργούσε ιδέες και εικόνες που άρχισαν να σχηματίζονται στο κεφάλι μου - χωρίς καμία συνειδητή προσπάθεια από μέρους μου.

Συνεργάστηκα με τον Jabez Olssen, τον μοντέρ μου στο Get Back, ώστε να βρούμε τρόπους με τους οποίους το νέο κινηματογραφικό υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει αυτές τις αστείες ιδέες. Αρχίσαμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε μικρά κομμάτια, να συνδυάζουμε εικόνες και μουσική με διαφορετικούς τρόπους, μέχρι που τα πράγματα άρχισαν να κάνουν κλικ».

Ο Πίτερ Τζάκσον, αρχικά είχε σκοπό να μας συγκινήσει: «Θέλαμε η ταινία μικρού μήκους να φέρει μερικά δάκρυα στα μάτια, αλλά το να δημιουργήσουμε συναισθήματα χρησιμοποιώντας μόνο πλάνα αρχείου είναι κάτι δύσκολο. Ευτυχώς, η απλή δύναμη αυτού του όμορφου τραγουδιού έκανε πολλή δουλειά για εμάς και τελειώσαμε τα πρώτα 30 ή 40 δευτερόλεπτα της ταινίας αρκετά γρήγορα».

«Έχοντας κάνει αυτό, πήγαμε κατευθείαν στο τέλος και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα μπορούσε να συνοψίσει επαρκώς την τεράστια κληρονομιά των Beatles - στα τελευταία δευτερόλεπτα της τελικής ηχογράφησης τους. Αυτό αποδείχθηκε αδύνατο. Η συνεισφορά τους στον κόσμο είναι υπερβολικά τεράστια και το θαυμάσιο δώρο τους στη μουσική έχει γίνει μέρος του DNA μας».

«Συνειδητοποίησα ότι χρειαζόμασταν τη φαντασία κάθε θεατή για να κάνουμε ό,τι δεν μπορούσαμε και να βάλουμε κάθε θεατή να δημιουργήσει τη δική του προσωπική στιγμή αποχαιρετισμού στους Beatles - αλλά έπρεπε να κατευθύνουμε διακριτικά τους πάντες σε αυτό το μέρος. Είχα κάποιες γενικές ιδέες, αλλά δεν ήξερα πώς να το πετύχω». Τελικά τη λύση έδωσε ο Dhani Harrison όταν ο Τζάκσον του περιέγραψε μια μια αόριστη ιδέα με την οποία έπαιζε.

Και ήρθε η ώρα για το ενδιάμεσο τμήμα του βίντεο το οποίο μάς θυμίζει την κωμική πλευρά του θρυλικού γκρουπ. «Ο Jabez και εγώ αρχίσαμε να σκεφτόμαστε το μεσαίο τμήμα. Μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε την αρχή και το τέλος τώρα, και γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι το αρχικό μας σχέδιο να συνεχίσουμε με παρόμοια συναισθηματική δύναμη στο μεσαίο τμήμα θα ήταν εντελώς λάθος. Δεν ήταν αυτοί οι Beatles. Στην ουσία ήταν πειραχτήρια και αστείοι, και το μεσαίο τμήμα θα έπρεπε να έχει αυτό το πνεύμα. Έπρεπε να γελάσουμε με τους Beatles και να γελάσουμε μαζί τους. Όσο πιο σοβαρά τους έπαιρναν οι άλλοι, τόσο περισσότερο κλόουν γινόντουσαν».

Ο σκηνοθέτης κατάφερε να βρει πλάνα που ταίριαζαν σε αυτή τη σκέψη και τα οποία παρουσίαζαν τα «Σκαθάρια» σε χαλαρό και ανάλαφρο mood. «To υλικό αυτό γίνεται η ραχοκοκαλιά του μεσαίου τμήματός μας. Συνδυάστηκε με χιούμορ με κάποια πλάνα που γυρίστηκαν το 2023. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά τρελό και έδωσε στο βίντεο την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ του συγκινητικού και του αστείου», σημειώνει ο σκηνοθέτης.

«Έχοντας φτάσει στο τέλος, είμαι πολύ χαρούμενος που δεν περιμένω την κυκλοφορία του μουσικού βίντεο κάποιου άλλου για το Now And Then. Είμαι πραγματικά περήφανος για αυτό που φτιάξαμε και θα το λατρεύω για τα επόμενα χρόνια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Apple Corps και τους Fabs που μου έδωσαν όλη την υποστήριξη που χρειαζόμουν - και δεν μου επέτρεψαν να το εγκαταλείψω» καταλήγει ο Πίτερ Τζάκσον.



