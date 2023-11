«The Winds of Winter»: O Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν δεν έχει γράψει ούτε σελίδα από πέρυσι

O Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας του «A Song of Ice and Fire» που βασίστηκε το «Game of Thrones»

O Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, είπε πρόσφατα ότι έχει γράψει 1.100 σελίδες από το πολυαναμενόμενο βιβλίο «The Winds of Winter» - Τον ίδιο αριθμό σελίδων είχε αναφέρει και τον Δεκέμβριο του 2022...

Ο Tζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας του A Song of Ice and Fire, του βιβλίου όπου βασίστηκε το επικό Game of Thrones, είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι έχει γράψει 1.100 σελίδες από το επόμενο -πολυαναμενόμενο- βιβλίο του, The Winds of Winter! Με λίγα λόγια, τον τελευταίο χρόνο δεν έχει γράψει ούτε μία σελίδα επιπλέον, καθώς τον ίδιο ακριβώς αριθμό είχε δηλώσει και τον Δεκέμβριο του 2022! Επίσης αποκάλυψε ότι στα σκαριά υπάρχουν άλλες οκτώ spin-off εκπομπές του Game of Thrones, εκτός από το House of the Dragon.

Μιλώντας στο Bangcast, ο Μάρτιν δεν έδωσε πολλές ελπίδες στους θαυμαστές του Game of Thrones που ανυπομονούν για το The Winds of Winter, καθώς το μέχρι στιγμής εννέα χρόνια (!) καθυστερημένο μυθιστόρημα, δεν έχει δει μεγάλη πρόοδο από πέρυσι, τουλάχιστον όσον αφορά τον αριθμό των σελίδων.

«Το βασικό πράγμα που γράφω, φυσικά, είναι το ίδιο... Μακάρι να μπορούσα να γράψω τόσο γρήγορα όσο [ο συγγραφέας του Τελευταίου Βασιλείου, Μπέρναρντ Κόρνγουελ] αλλά έχω καθυστερήσει 12 χρόνια σε αυτό το καταραμένο μυθιστόρημα και... παλεύω με αυτό», παραδέχτηκε ο Μάρτιν.

«Έχω γράψει περίπου 1.100 σελίδες, αλλά έχω ακόμα εκατοντάδες σελίδες για να συνεχίσω. Ίσως θα έπρεπε να είχα αρχίσει να γράφω μικρότερα βιβλία όταν το ξεκίνησα, αλλά είναι δύσκολο»... Τέτοια ώρα τέτοια λόγια αγαπητέ μας Τζορτζ, έχουμε να συμπληρώσουμε εμείς. «Αυτό είναι το βασικό πράγμα που κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής μου ζωής» ισχυρίζεται ο ίδιος, αλλά δεν μας πείθει.

Θυμίζουμε, ότι τον Δεκέμβριο του 2022 ο Μάρτιν είχε πει στο The Late Show με τον Στίβεν Κόλπερτ ότι είχε γράψει «1.100, 1.200 σελίδες», και πως απομένουν 400 ή 500 για να ολοκληρωθεί το The Winds of Winter, προσθέτοντας ότι είχε τελειώσει περίπου τα τρία τέταρτα του βιβλίου. Από τις πρόσφατες δηλώσεις του, σχεδόν ένα χρόνο μετά, ο συγγραφέας φαίνεται ότι παραμένει στο ίδιο σημείο.

Εκτός από τη συγγραφή, υπολογίστε ακόμα και την επανάγνωση, την επανεγγραφή, την επεξεργασία, την επιμέλεια, τον σχεδιασμό και ούτω καθεξής, οπότε υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει μέχρι το προτελευταίο κεφάλαιο της σειράς «A Song of Ice and Fire» (Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου), να φτάσει στα ράφια των βιβλιοπωλείων… Αν φτάσει ποτέ…



