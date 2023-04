Το νέο prequel του «Game of Thrones» διχάζει το Twitter

H νέα prequel σειρά του Game of Thrones έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις με κάποιους φαν να δηλώνουν ενθουσιασμένοι και άλλοι δυσαρεστημένοι με τη συγκεκριμένη ιστορία.

Το ΗΒΟ ανακοίνωσε νέα spin-off σειρά του Game of Thrones και η αντίδραση των φαν ήταν ακαριαία.



Ωστόσο, φαίνεται ότι το νέο prequel «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» έχει διχάσει τους θαυμαστές του Game of Thrones και του House of the Dragon.



Το νέο πρότζεκτ βασίζεται στα βιβλία Tales of Dunk and Egg του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και βρισκόταν στα σκαριά ήδη από το 2021. Η ιστορία τοποθετείται 90 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones και το σενάριο θα έχει την υπογραφή του Αμερικανού συγγραφέα.



Ενώ κάποιοι είναι ενθουσιασμένοι που πρόκειται να δουν μια διαφορετική πλευρά του Westeros, άλλοι ανησυχούν ή δηλώνουν ήδη τη δυσαρέσκειά τους.

«Νομίζω ότι η σειρά Dunk and Egg θα αποτύχει», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.



«Δεν έχει δράκους, δεν έχει σχεδόν κανένα μαγικό ή πολιτικό στοιχείο, δεν νομίζω ότι φτάνουν οι ιππότες για να ενθουσιάσουν το κοινό του Game of Thrones ή του House of the Dragon», σχολίασε κάποιος άλλος.

Επική είναι η αντίδραση ενός αναγνώστη του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν ο οποίος περιμένει με αγωνία το νέο βιβλίο του συγγραφέα. «Ο Τζορτζ [Ρ.Ρ. Μάρτιν] γράφει το καινούριο Dunk and Egg… Δεν θα έχουμε ποτέ το Winds of Winter».



Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις των φαν στο Twitter:

but honestly speaking i think that dunk and egg show is gonna flop pic.twitter.com/AENqcpAD7T — venus; book!shiera funeral (@luxurylalisa) April 12, 2023

tbh i think the dunk and egg series will flop… it doesn’t have dragons, it barely has any magical or political element, i don’t think the knights stuff is enough for the audience to be as excited as they are about got or hotd ? — child of three. (@shieraseastar_) April 12, 2023

George is writing the new dunk and egg show…. we’re never getting Winds of Winter pic.twitter.com/ATh4bSfFgl — esme (@killbiill) April 12, 2023

me and the other 3 dunk and egg stans celebrating the news https://t.co/mp6Ix25Pox pic.twitter.com/u8FnyHWEi8 — rhaenyra targaryen's lawyer (@Targ_Nation) April 12, 2023

A smart move. The Dunk and Egg stories are fun and lighter fare than GOT. I hope they preserve that and not try to make it edgier. https://t.co/OM6ZWjJzbX — Brandon David Wilson (@Geniusbastard) April 12, 2023



H επίσημη σύνοψη της επερχόμενης σειράς αναφέρει: «Έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, δύο απίθανοι ήρωες περιπλανιόντουσαν στο Westeros... ένας νεαρός, αφελής αλλά θαρραλέος ιππότης, ο Σερ Duncan ο Ψηλός, και ο μικροκαμωμένος ακόλουθος του, ο Egg. Τοποθετημένο σε μια εποχή που η γενιά των Targaryen κατέχει ακόμα τον Σιδερένιο Θρόνο [Irone Throne] και η μνήμη του τελευταίου δράκου δεν έχει ακόμα χαθεί από τη μνήμη των ζωντανών, σπουδαία πεπρωμένα, ισχυροί εχθροί και επικίνδυνα κατορθώματα περιμένουν αυτούς τους απίθανους και ασύγκριτους φίλους».



Tales of Dunk and Egg

Η ιστορία τοποθετείται 90 χρόνια πριν τα γεγονότα του A Song of Ice and Fire του Μάρτιν, στο οποίο βασίστηκε το τηλεοπτικό Game of Thrones. Ακολουθεί τις περιπέτειες του Ser Duncan the Tall (Dunk) και του νεαρού Aegon V Targaryen (Egg) o οποίος στη συνέχεια έγινε βασιλιάς του Westeros.



Ο Μάρτιν έχει κυκλοφορήσει τρεις νουβέλες βασισμένες στις περιπέτειες των δύο χαρακτήρων: The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) και The Mystery Knight (2010).



Το 2015, οι τρεις ιστορίες κυκλοφόρησαν σε έναν τόμο με τίτλο A Knight of the Seven Kingdoms. Στα ελληνικά κυκλοφορεί υπό τον τίτλο O Ιππότης των Επτά Βασιλείων από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

