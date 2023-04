House of the Dragon: Επιστροφή στο Westeros - Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 2ης σεζόν

To House of Dragon ανακοίνωσε την έναρξη των γυρισμάτων της 2ης σεζόν με μια φωτογραφία του Iron Throne

Ο δεύτερος κύκλος του House of the Dragon, της prequel σειράς του Game of Thrones, μόλις ξεκίνησε τα γυρίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

To House of the Dragon, η επιτυχημένη prequel σειρά του Game of Thrones, μόλις ξεκίνησε τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου, όπως έγινε γνωστό μέσω των social media της σειράς.



Συγκεκριμένα, ο επίσημος λογαριασμός του House of the Dragon στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέβασε χθες μια φωτογραφία του Irone Throne αναφέροντας: «Έφτασε η ώρα της επιστροφής στο King’s Landing. Ξεκίνησε η παραγωγή της δεύτερης σεζόν του House of the Dragon».

Αν και μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την ιστορία της δεύτερης σεζόν, γνωρίζουμε πως αυτή θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, δηλαδή δύο λιγότερα από τον πρώτο κύκλο. Ακόμα, όπως έχει ειπωθεί, θα εμφανιστούν περισσότεροι δράκοι. Πηγές, μάλιστα, αναφέρουν ότι μια μεγάλη μάχη που επρόκειτο να δούμε στη δεύτερη σεζόν, θα μεταφερθεί τελικά στον τρίτο κύκλο.



Η δεύτερη σεζόν αναμένεται να αφηγηθεί τις ιστορίες αρκετών χαρακτήρων παράλληλα με εκείνες των Alicent και Rhaenyra και των οίκων τους που πλέον έρχονται αντιμέτωποι. Η πλοκή θα ξετυλιχτεί με πιο γρήγορο και έντονο ρυθμό, ενώ αναμένεται να δούμε και επικές μάχες.



Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι στα σκαριά βρίσκεται ακόμα μια νέα prequel σειρά του Game of Thrones και του House of the Dragon.



Τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2024.



Διαβάστε επίσης





Έρχεται νέα prequel σειρά του «Game of Thrones»

House of the Dragon: Άσχημα τα νέα για τους φαν της σειράς

Η «Καλίσι» του Game of Thrones αρνείται να δει το House of the Dragon