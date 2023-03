House of the Dragon: Άσχημα τα νέα για τους φαν της σειράς

H δεύτερη σεζόν του House of the Dragon αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2024

Η δεύτερη σεζόν του House of the Dragon θα έχει δύο επεισόδια λιγότερα από τον πρώτο κύκλο της σειράς.

Το House of the Dragon πρόκειται να επιστρέψει για δεύτερη σεζόν, ωστόσο, η είδηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας αναμένεται να απογοητεύσει του φαν της σειράς.



Σύμφωνα με το Deadline, το δεύτερο μέρος του prequel του Game of Thrones θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, δηλαδή δύο επεισόδια λιγότερα από την πρώτη σεζόν.



Αρχικά, επρόκειτο να περιλαμβάνει 10, ωστόσο λόγω κάποιων διορθώσεων στο σενάριο, ο δεύτερος κύκλος περιορίζεται σε μόλις οκτώ επεισόδια. Αυτό λέγεται ότι είναι μια καθαρά δημιουργική απόφαση για τη δομή της ιστορίας η οποία θα συνεχιστεί και με τρίτη σεζόν.



Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε πολλά για την πλοκή του επερχόμενου κύκλου, αν και έχει ειπωθεί ότι θα εμφανιστούν περισσότεροι δράκοι. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι μια μεγάλη μάχη που επρόκειτο να δούμε στη δεύτερη σεζόν, θα μεταφερθεί τελικά στον τρίτο κύκλο.



Επίσης, η δεύτερη σεζόν αναμένεται να αφηγηθεί τις ιστορίες αρκετών χαρακτήρων παράλληλα με εκείνες των Alicent και Rhaenyra και των οίκων τους που πλέον έρχονται αντιμέτωποι. Η πλοκή θα ξετυλιχτεί με πιο γρήγορο και έντονο ρυθμό, ενώ αναμένεται να δούμε και επικές μάχες.



Τα νέα έρχονται λίγο πριν την έναρξη της παραγωγής των νέων επεισοδίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2024.

Βασισμένο στο Fire & Blood του Τζορτζ. Ρ.Ρ. Μάρτιν, το House of the Dragon εξιστορεί την άνοδο και την πτώση των Targaryens. Διαδραματίζεται 200 ​​χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen, ξετυλίγοντας την αρχή για το τέλος του Οίκου που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο της οικογένειας, τον περιβόητο Χορό των Δράκων.





