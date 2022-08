Eίναι επίσημο: Το «House of the Dragon» ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν!

Απλά ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, η ανανέωση της prequel σειράς του Game of Thrones.

Το ρεκόρ τηλεθέασης του House of the Dragon, την περασμένη Κυριακή 21 Αυγούστου, οδήγησε το HBO να ανακοινώσει άμεσα τη συνέχεια της επικής prequel σειράς του Game of Thrones, για δεύτερη σεζόν!



«Είμαστε πολύ περήφανοι για όσα έχει καταφέρει ολόκληρη η ομάδα του House of the Dragon με την πρώτη σεζόν», δήλωσε η Francesca Orsi, εκτελεστική αντιπρόεδρος προγράμματος του HBO και πρόσθεσε: «Το εκπληκτικό καστ και το συνεργείο μας ανέλαβαν μια τεράστια πρόκληση και ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, παρέχοντας ένα σόου που έχει ήδη καθιερωθεί ως η τηλεόραση που πρέπει να δεις. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον George, τον Ryan και τον Miguel που μας οδήγησαν σε αυτό το ταξίδι. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε να ζωντανεύουμε το επικό έπος του οίκου των Ταργκάρυεν με τη δεύτερη σεζόν».



Θυμίζουμε ότι η πρεμιέρα του House of the Dragon, έσπασε τα κοντέρ του ΗΒΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινωσε η Warner Bros. Discovery, το prequel του Game of Thrones παρακολούθησαν 9,99 εκατομμύρια θεατές σε HBO και ΗΒΟ Max μαζί, ένα νούμερο που σήμερα ασφαλώς έχει διπλασιαστεί. Μάλιστα το δίκτυο κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη τηλεθέαση που έχει κάνει ποτέ πρεμιέρα σειράς στην ιστορία του μέχρι σήμερα.



«Είναι υπέροχο να βλέπεις εκατομμύρια φαν του Game of Thrones να επιστρέφουν στο Γουέστερος μαζί μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κέισι Μπλόις, διευθυντής περιεχομένου του ΗΒΟ και ΗΒΟ Max.



Για την ώρα πάντως, οι φαν του Game of Thrones saga, περιμένουν την κυκλοφορία του δεύτερου επεισοδίου της σειράς τίτλο Rogue Prince, την Κυριακή 28 Αυγούστου.

