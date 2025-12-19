Ερωτευμένος ο Πούτιν - Το παραδέχτηκε, αλλά δεν αποκάλυψε με ποια

Σε μία αναπάντεχη ομολογία προχώρησε ο Ρώσος Πρόεδρος κατά την παραδοσιακή ετήσια ζωντανή συνέντευξη Τύπου, αφήνοντας άφωνους τους παρευρισκόμενους και όχι μόνο.

Παραδέχτηκε ότι είναι ερωτευμένος, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, αλλά δεν αποκάλυψε ποια κυρία του έχει «κλέψει την καρδιά».

H μυστικοπάθεια του Πούτιν για την κατά γενική ομολογία περίπλοκη προσωπική του ζωή, πυροδοτεί συχνά εικασίες και σενάρια.

«Είπατε σήμερα ότι πιστεύετε ότι υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά. Είστε ερωτευμένος;» ρώτησε η παρουσιάστρια του 360°, Regina Orekhova.

«Ναι. Αυτό απαντά στο τελευταίο μέρος της ερώτησής σας», είπε ο Ρώσος Πρόεδρος χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα.

Κατά συνέπεια το μυστήριο παραμένει...Μιλάει για 18χρονη μυστική σχέση του με την «πιο ευέλικτη γυναίκα» της Ρωσίας, την Αλίνα Καμπάεβα, 42 ετών, χρυσή Ολυμπιονίκη ρυθμικής γυμναστικής ή για κάποια άλλη;

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά που ζουν με ψευδώνυμα - τον Ivan Spirodonov, δέκα ετών, και τον αδελφό Vladimir Spirodonov, έξι.

Μια θεωρία είναι ότι ο Πούτιν, 73 ετών, σκοπεύει να παραδεχτεί τη σχέση του και τη μυστική οικογένειά του μετά από χρόνια που τους έκρυβε από τα 145 εκατομμύρια Ρώσους. Ένα άλλο σενάριο θέλει στον σκληροτράχηλο ηγέτη να επιθυμεί απλώς να μαλακώσει την εικόνα του, παραδεχόμενος ότι είναι ικανός να δείξει αγάπη.

Ωστόσο, ο Πούτιν φέρεται να απάτησε την Καμπάεβα με μια διαγωνιζόμενη στα καλλιστεία που πόζαρε για ένα ημερολόγιο για τα γενέθλιά του.

Η Αλίσα Χάρτσεβα παρασύρθηκε από τον Πούτιν, σύμφωνα με τις φετινές αποκαλύψεις Ρώσων ερευνητών δημοσιογράφων. Φέρεται να τον επισκεπτόταν κάθε δύο εβδομάδες.

«Το κορίτσι επισκεπτόταν τακτικά τον [τότε] πρωθυπουργό — αυτές οι επισκέψεις συνέπεσαν φυσικά με τις αναχωρήσεις από την κατοικία της Αλίνα Καμπάεβα, η οποία μέχρι τότε ήταν ήδη η κύρια σύντροφος του Πούτιν», σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Proekt.

«Η επίσημη σύζυγός του, Λιουντμίλα, δεν ζούσε πλέον με τον πρωθυπουργό».

Αργότερα, το 2014, αυτός και η Λιουντμίλα χώρισαν. Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τη Μαρία, τώρα 40 ετών, και την Κατερίνια, 39.

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και η σύζυγός του Λιουντμίλα περπατούν προς ένα εκλογικό τμήμα στη Μόσχα (2008). Ο Πούτιν, την Παρασκευή 18 Απριλίου 2008, αρνήθηκε μια είδηση που δημοσιεύτηκε σε ταμπλόιντ ότι είχε χωρίσει τη σύζυγό του και σκόπευε να παντρευτεί την Αλίνα Καμπάεβα, μια πρωταθλήτρια γυμνάστρια που είναι έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια AP/Mikhail Metzel

Ο Πούτιν είχε επίσης μακρά σχέση με τη Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, τώρα 50 ετών, με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Λουίζα, σήμερα 22 ετών - πραγματικό όνομα Elizaveta Krivonogikh, για την οποία δεν μιλάει ποτέ.