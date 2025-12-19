Ερωτευμένος ο Πούτιν - Το παραδέχτηκε, αλλά δεν αποκάλυψε με ποια

Μία παραδοχή που δεν έλυσε ωστόσο το μυστήριο για την προσωπική ζωή του Ρώσου Προέδρου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ερωτευμένος ο Πούτιν - Το παραδέχτηκε, αλλά δεν αποκάλυψε με ποια
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία αναπάντεχη ομολογία προχώρησε ο Ρώσος Πρόεδρος κατά την παραδοσιακή ετήσια ζωντανή συνέντευξη Τύπου, αφήνοντας άφωνους τους παρευρισκόμενους και όχι μόνο.

Παραδέχτηκε ότι είναι ερωτευμένος, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, αλλά δεν αποκάλυψε ποια κυρία του έχει «κλέψει την καρδιά».

H μυστικοπάθεια του Πούτιν για την κατά γενική ομολογία περίπλοκη προσωπική του ζωή, πυροδοτεί συχνά εικασίες και σενάρια.

«Είπατε σήμερα ότι πιστεύετε ότι υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά. Είστε ερωτευμένος;» ρώτησε η παρουσιάστρια του 360°, Regina Orekhova.

«Ναι. Αυτό απαντά στο τελευταίο μέρος της ερώτησής σας», είπε ο Ρώσος Πρόεδρος χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα.

Κατά συνέπεια το μυστήριο παραμένει...Μιλάει για 18χρονη μυστική σχέση του με την «πιο ευέλικτη γυναίκα» της Ρωσίας, την Αλίνα Καμπάεβα, 42 ετών, χρυσή Ολυμπιονίκη ρυθμικής γυμναστικής ή για κάποια άλλη;

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά που ζουν με ψευδώνυμα - τον Ivan Spirodonov, δέκα ετών, και τον αδελφό Vladimir Spirodonov, έξι.

valdai-putin.jpg

Μια θεωρία είναι ότι ο Πούτιν, 73 ετών, σκοπεύει να παραδεχτεί τη σχέση του και τη μυστική οικογένειά του μετά από χρόνια που τους έκρυβε από τα 145 εκατομμύρια Ρώσους. Ένα άλλο σενάριο θέλει στον σκληροτράχηλο ηγέτη να επιθυμεί απλώς να μαλακώσει την εικόνα του, παραδεχόμενος ότι είναι ικανός να δείξει αγάπη.

Ωστόσο, ο Πούτιν φέρεται να απάτησε την Καμπάεβα με μια διαγωνιζόμενη στα καλλιστεία που πόζαρε για ένα ημερολόγιο για τα γενέθλιά του.

Η Αλίσα Χάρτσεβα παρασύρθηκε από τον Πούτιν, σύμφωνα με τις φετινές αποκαλύψεις Ρώσων ερευνητών δημοσιογράφων. Φέρεται να τον επισκεπτόταν κάθε δύο εβδομάδες.

«Το κορίτσι επισκεπτόταν τακτικά τον [τότε] πρωθυπουργό — αυτές οι επισκέψεις συνέπεσαν φυσικά με τις αναχωρήσεις από την κατοικία της Αλίνα Καμπάεβα, η οποία μέχρι τότε ήταν ήδη η κύρια σύντροφος του Πούτιν», σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Proekt.

«Η επίσημη σύζυγός του, Λιουντμίλα, δεν ζούσε πλέον με τον πρωθυπουργό».

Αργότερα, το 2014, αυτός και η Λιουντμίλα χώρισαν. Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τη Μαρία, τώρα 40 ετών, και την Κατερίνια, 39.

Putin Women

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και η σύζυγός του Λιουντμίλα περπατούν προς ένα εκλογικό τμήμα στη Μόσχα (2008). Ο Πούτιν, την Παρασκευή 18 Απριλίου 2008, αρνήθηκε μια είδηση που δημοσιεύτηκε σε ταμπλόιντ ότι είχε χωρίσει τη σύζυγό του και σκόπευε να παντρευτεί την Αλίνα Καμπάεβα, μια πρωταθλήτρια γυμνάστρια που είναι έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια

AP/Mikhail Metzel

Ο Πούτιν είχε επίσης μακρά σχέση με τη Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, τώρα 50 ετών, με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Λουίζα, σήμερα 22 ετών - πραγματικό όνομα Elizaveta Krivonogikh, για την οποία δεν μιλάει ποτέ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αίσιο τέλος για τον εξαφανισμένο εδώ και τρεις ημέρες 50χρονο - Επέστρεψε σώος στο σπίτι του

20:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Γιαννόπουλος: Ο Νίκος Παππάς με μείωνε, έλεγε «σε χτύπησα, γιατί κοίτα πως είσαι»

20:39LIFESTYLE

Μία νίκη για τον Μπραντ Πιτ - Η Αντζελίνα Τζολί πρέπει να αποκαλύψει προσωπικά μηνύματα

20:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Ηρακλής: Με φίλους και του «γηραιού» στο Telekom Center Athens ο αγώνας της GBL

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Ψευδές βίντεο «πραξικοπήματος» στη Γαλλία: «Ήθελα να βγάλω χρήματα» λέει ο 17χρονος δημιουργός του - «Κέρδισα 7 ευρώ»

20:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Σβιντέρσκι, σε φουλ ρυθμούς κι ο Πελίστρι

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νέα αναβολή στη δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Δύσκολες ώρες για την πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Χρειάζεται μεταμόσχευση πνευμόνων

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος καθηγητής για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακύρωση δρομολογίων λεωφορείων λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίαη απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία: Κουκουλοφόροι τους έδεσαν και ανάγκασαν ζευγάρι να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ - Τους χτυπούσαν για 2 ώρες

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας - Βίντεο

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτευμένος ο Πούτιν - Το παραδέχτηκε, αλλά δεν αποκάλυψε με ποια

19:33LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Τα «πονάκια» στον αέρα της εκπομπής - «Κοντεύω 6 μηνών»

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Το επόμενο βήμα στη Γάζα θα είναι η δημιουργία ενός Συμβουλίου Ειρήνης

19:21LIFESTYLE

The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα στο αγροτικό μπλόκο Πλατύκαμπου

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκα αγροτών αλά... γαλλικά: Κοπριά και λάχανα έξω από το σπίτι του Μακρόν - Βίντεο

19:06LIFESTYLE

GNTM: Όσα θα δούμε στον μεγάλο τελικό – Ποιος σηκώνει την κούπα;

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «ΝΑΙ» και τα «ΟΧΙ» της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών - Ποια έχουν υλοποιηθεί, ποια επεξεργάζονται και ποια προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος καθηγητής για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αν θες καριέρα πέρνα από το καμαρίνι του, έλεγαν από την παραγωγή στον 21χρονο»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο τραυματισμός σε φαράγγι της Κρήτης, τα Super Puma από Λήμνο και Ρόδο που δεν έφτασαν ποτέ και ο θάνατος 37χρονου ορειβάτη - ΕΔΕ μετά την τραγωδία

19:21LIFESTYLE

The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα στο αγροτικό μπλόκο Πλατύκαμπου

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

16:06LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς: Πέφτει αυλαία για την επιτυχημένη σειρά – Αποκαλύψεις και πυροβολισμοί

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτευμένος ο Πούτιν - Το παραδέχτηκε, αλλά δεν αποκάλυψε με ποια

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «ΝΑΙ» και τα «ΟΧΙ» της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών - Ποια έχουν υλοποιηθεί, ποια επεξεργάζονται και ποια προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Δύσκολες ώρες για την πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Χρειάζεται μεταμόσχευση πνευμόνων

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Αναβλύζει αίμα από το έδαφος από σημείο όπου έχουν θαφτεί αιγοπρόβατα λόγω ευλογιάς

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία χτύπησε με drones τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Κρήτης - Εντυπωσιακό πλήγμα του Κιέβου - Με αντίποινα απειλεί ο Πούτιν

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Η στιγμή της εκτέλεσης του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα - Σκληρό βίντεο

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Κροκόδειλος κατασπάραξε 10χρονο αγόρι μπροστά στους φίλους του - Σκληρό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ