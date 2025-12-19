ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Σβιντέρσκι, σε φουλ ρυθμούς κι ο Πελίστρι

Οι «πράσινοι» κινδύνεψαν να παίξουν δίχως επιθετικό στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

Ο Πολωνός κι ο Πάντοβιτς αποχώρησαν τραυματίας από το ματς Κυπέλλου με την Καβάλα, ενώ ο Σίριλ Ντέσερς αναχώρησε για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στην προπόνηση της Παρασκευής (19/12) ο Σφιντέρσκι έβγαλε όλο το πρόγραμμα χωρίς ενοχλήσεις και τέθηκε στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχάριστα ήταν τα νέα και για τον Πελίστρι, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από καιρό μπόρεσε να βγάλει κι αυτός το κανονικό πρόγραμμα. Με δεδομένο ότι απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα, η παρουσία του στην αποστολή κρίνεται αμφίβολη.

