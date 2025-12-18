Ιταλία: «Μόνο ο Παναθηναϊκός μπορεί να ικανοποιήσει τη Λάτσιο για τον Μανδά»

Ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να βάλει στο ρόστερ του έναν τερματοφύλακα υψηλού επιπέδου.

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει είναι αυτή του Κέπα Αριθαμπαλάγκα, ο οποίος ανήκει στην Άρσεναλ. Ο Ισπανός γκολκίπερ, σε ηλικία 31 ετών, βρίσκεται μόνιμα στον πάγκο των «κανονιέρηδων», έχοντας μόλις δύο συμμετοχές φέτος, αμφότερες στο Carabao Cup και θέλει να αποχωρήσει από τον σύλλογο και να αγωνιστεί σε μια ομάδα, στην οποία θα είναι βασικός.

Από την Ιταλία, ωστόσο, επαναφέρουν την περίπτωση του Χρήστου Μανδά, ο οποίος αναζητεί τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, μιας και στη Λάτσιο δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι.

Πριν μερικές ημέρες, τα δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα είχαν βάλει γερά στο κόλπο της απόκτησής του και τον Ολυμπιακό, ωστόσο η «Il Messaggero» επαναφέρει τον Παναθηναϊκό ως βασικό διεκδικητή.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίζει ότι για τον 24χρονο πορτιέρε ενδιαφέρονται οι Βερόνα και Τορίνο, με τους «γκρανάτα» να τον έχουν ψηλά στη λίστα λόγω προβλημάτων στη θέση. Προσθέτει, όμως, πως προβάδισμα έχει η ελληνική ομάδα, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις των «λατσιάλι» (περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ).

«Ο Χρήστος Μανδάς ενδιαφέρει τη Βερόνα και την Τορίνο. Οι «γκρανάτα» του Μπαρόνι, ειδικότερα, αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα κάτω από τα δοκάρια και ο τερματοφύλακας της Λάτσιο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας επιθυμιών του συλλόγου. Αν η μοναδική βιώσιμη επιλογή είναι η παραχώρησή του, το προβάδισμα θα έχει ο Παναθηναϊκός, ως η μοναδική ομάδα διατεθειμένη να ικανοποιήσει τη Λάτσιο», αναφέρει το δημοσίευμα.