Ψευδές βίντεο «πραξικοπήματος» στη Γαλλία: «Ήθελα να βγάλω χρήματα» λέει ο 17χρονος δημιουργός του

Με το βιντεάκι του για το υποτιθέμενο πραξικόπημα στη Γαλλία «κέρδισε 7 ευρώ» και έγινε διάσημος εν μία νυκτί: ο 17χρονος μαθητής λυκείου από την Μπουρκίνα Φάσο, που κατάφερε να εξοργίσει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, υποστηρίζει ότι ήθελε να κερδίσει χρήματα αλλά επίσης και να απαντήσει με αυτό το fake news, στα «ψέματα» που κυκλοφορούν, όπως λέει, στο Παρίσι για τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

«Πραξικόπημα στη Γαλλία», «διαδηλωτές συγκεντρώνονται για να στηρίξουν τον συνταγματάρχη που ανέλαβε χθες την εξουσία» έλεγαν τέσσερις υποτιθέμενοι Γάλλοι δημοσιογράφοι στο βίντεο που έφτιαξε ο νεαρός με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το βίντεο αναρτήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου στο TikTok και λίγο αργότερα στο Facebook. Έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με περισσότερες από 12 εκατομμύρια θεάσεις και δεκάδες χιλιάδες «Like».

Emmanuel Macron fait référence à cette fausse vidéo (IA) diffusée par Facebook à ses utilisateurs, faisant croire à un coup d’État en France.



Toujours en ligne (13 millions de vues). https://t.co/uj1a2Swy5t pic.twitter.com/U151wrZMuU — Raphael Grably (@GrablyR) December 16, 2025

Άκαρπη ακόμα και η προεδρική παρέμβαση

Μέχρι που, την Τρίτη, αναφέρθηκε σ’ αυτό ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν, για να δείξει ότι ούτε εκείνος δεν κατάφερε να πείσει το Facebook να το αποσύρει.

Δημιουργός του βίντεο, που πλέον το έχει κατεβάσει ο ίδιος από τον ιστό, είναι ένας 17χρονος από την Μπουρκίνα Φάσο. Στο Γαλλικό Πρακτορείο, που επικοινώνησε μαζί του, είπε ότι φτιάχνει βίντεο μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης εδώ και έναν χρόνο, αφού έμαθε στο YouTube πώς να το κάνει, αλλά ξεκίνησε πραγματικά τη δραστηριότητά του στο διαδίκτυο φέτος τον Οκτώβριο.

Όπως λέει, αιφνιδιάστηκε με το γεγονός ότι έγινε διάσημος. «Μιλάνε για μένα στη Γαλλία» και «επικοινώνησαν μαζί μου δημοσιογράφοι» από την εφημερίδα Le Monde και άλλα μέσα ενημέρωσης, είπε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook.

Ο έφηβος, που προτιμά να μείνει ανώνυμος, το παραδέχεται χωρίς δικαιολογίες: ο κύριος στόχος του ήταν οικονομικός.

«Επτά ευρώ»

Ο 17χρονος φοιτά σε ένα επαγγελματικό λύκειο με ειδίκευση στην επιστήμη των πολιτικών μηχανικών και των κατασκευών. Υποστηρίζει ότι δεν είναι άπορος. «Δόξα τω Θεώ, τρώω, έχω μέσο μετακίνησης για να πηγαίνω στο σχολείο, οι γονείς μου με φροντίζουν καλά», είπε. Όμως, θέλει περισσότερα, θέλει να αποκτήσει «οικονομική ανεξαρτησία».

Αφού είδε «τόσες πολλές σελίδες με εκατομμύρια θεάσεις» και άκουσε να λένε ότι «το TikTok πληρώνει λεφτά», μπήκε στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων «για να δει». Αρχικά δοκίμασε να φτιάξει βιντεάκια με αντικείμενο την επίτευξη στόχων, όμως τα εγκατέλειψε, λόγω έλλειψης κοινού. Και μετά στράφηκε στη δημιουργία ψευδών ειδήσεων με τη βοήθεια της ΤΝ, που έφερναν περισσότερο κόσμο.

«Δεν έβγαλα ακόμη πολλά λεφτά από αυτό», παραδέχτηκε. Η σελίδα του στο Facebook προς το παρόν δεν φέρνει έσοδα, κάποια λίγα χρήματα πήρε μέσω του TikTok. Υπό κανονικές συνθήκες, η Αφρική δεν είναι επιλέξιμη περιοχή στο πρόγραμμα νομισματοποίησης της πλατφόρμας αυτής, όμως εκείνος έμαθε πώς να το παρακάμπτει.

Με την ψευδή είδηση για το υποτιθέμενο πραξικόπημα στη Γαλλία κέρδισε το ιλιγγιώδες ποσό των… επτά ευρώ.

Αυτό το βιντεάκι όμως ήταν κυρίως μια βιτρίνα για την άλλη δραστηριότητά του: ότι διδάσκει άλλους πώς να δημιουργούν περιεχόμενο με τη βοήθεια της ΤΝ. «Κάποιοι άνθρωποι με προσέγγισαν μετά από αυτό το βίντεο, τουλάχιστον πέντε από την περασμένη εβδομάδα», είπε. Για μία ώρα μαθήματος ζητάει 7.000 φράγκα της Μπουρκίνα Φάσο (10 ευρώ).

«Δεν μετανιώνω»

Η Γαλλία γίνεται τακτικά στόχος παραπληροφόρησης, ιδίως από τη Συμμαχία των Κρατών του Σάχελ (AES) στην οποία ανήκουν το Μαλί, η Μπουρκίνα Φάσο και ο Νίγηρας. Όλες αυτές οι χώρες διοικούνται από στρατιωτικούς που κατέλαβαν πραξικοπηματικά την εξουσία μετά το 2020 και πήραν αποστάσεις από την πρώην αποικιοκρατική δύναμη, για να προσεγγίσουν τη Ρωσία. Η χούντα της Μπουρκίνα Φάσο, ιδίως, έχει ειδικευτεί στα προπαγανδιστικά βίντεο που δημιουργούνται μέσω ΤΝ. Μεταξύ αυτών ήταν και βίντεο με διάσημα πρόσωπα, όπως η Μπιγιονσέ ή ο πάπας Λέων που εξυμνούσαν τον ηγέτη της χώρας, τον λοχαγό Ιμπραχίμ Τραορέ. Διαθέτει μάλιστα μια ομάδα κυβερνοακτιβιστών, που ασκούν μεγάλη επιρροή και διαδίδουν την προπαγάνδα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αποκαλούνται «Ταξιαρχίες Ταχείας Επικοινωνιακής Επέμβασης» (BIR-C).

Ο ανήλικος μαθητής δεν ανήκει σε αυτήν την ομάδα. Αλλά, μολονότι το βασικό κίνητρό του δεν ήταν πολιτικό, δεν κρύβει την ικανοποίησή του που, παρεμπιπτόντως, εκνεύρισε τη Γαλλία.

«Δημιούργησα αυτό το βίντεο και για να τρομάξω τους ανθρώπους», ομολόγησε. Θεωρεί ότι ορισμένα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί δεν παρουσιάζουν μια σωστή εικόνα του τι συμβαίνει στο Σάχελ και διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις», κυρίως για το Μαλί, υποστηρίζοντας ότι η πρωτεύουσα Μπαμακό κινδυνεύει να πέσει ανά πάσα στιγμή στα χέρια των τζιχαντιστών.

Αν και το καθεστώς του Μαλί αντιμετώπισε πρόσφατα δυσκολίες, κυρίως επειδή οι τζιχαντιστές απέκλεισαν τις οδούς ανεφοδιασμού, δεν απειλείται με ανατροπή, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές.

Οι γαλλικές αρχές «δεν μετανιώνουν για τις ψευδείς δηλώσεις για την AES και επομένως δεν θα μετανιώσουμε που δημοσιεύσαμε ψεύτικα πράγματα για αυτές», κατέληξε ο 17χρονος.