Ιράν: Πρωταθλητής πυγμαχίας κινδυνεύει άμεσα με εκτέλεση

Με εκτέλεση κινδυνεύει ο Ιρανός πρωταθλητής πυγμαχίας Μohammad Javad Vafaei Sani, 30 ετών, ο οποίος συνελήφθη το 2020 για συμμετοχή σε διαμαρτυρίες και το αίτημά του για επανάληψη της δίκης απορρίφθηκε από το ανώτατο δικαστήριο του Ιράν.

Ο Vafaei Sani και κατηγορήθηκε για υποστήριξη μιας αντιπολιτευόμενης ομάδας, της Λαϊκής Οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Ιράν (MEK). Έχει περάσει πέντε χρόνια στη φυλακή, όπου έχει βασανιστεί και έχει τεθεί σε απομόνωση.

Το αίτημά του για επανάληψη της δίκης απορρίφθηκε στις 15 Δεκεμβρίου. Την ίδια ημέρα, η μητέρα του τον επισκέφτηκε ξαφνικά, μια κίνηση που οι ακτιβιστές πιστεύουν ότι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι σύντομα θα εκτελεστεί. Της ειπώθηκε σε τηλεφωνική κλήση από τη φυλακή ότι η υπόθεσή του είχε διαβιβαστεί στο τμήμα εκτέλεσης ποινών στη Μασάντ.

Ο Vafaei Saniι καταδικάστηκε σε θάνατο για τρίτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2024 μετά από «μια κατάφωρα άδικη δίκη», σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε την θανατική του ποινή στις 4 Οκτωβρίου.

Τον Νοέμβριο, περισσότεροι από 20 Ολυμπιονίκες, προπονητές και άλλοι διεθνείς αθλητές, συμπεριλαμβανομένης της τενίστριας Μαρτίνα Ναβρατίλοβα και της κολυμβήτριας Σάρον Ντέιβις, υπέγραψαν επιστολή ζητώντας να σταματήσει η εκτέλεσή του.

Σε μεταγενέστερη δήλωσή του , ο Mauricio Sulaimán Saldívar, πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πυγμαχίας (WBC), δήλωσε: «Η πυγμαχία είναι ένα άθλημα που εμπνέει θάρρος, σεβασμό και την επιδίωξη της αυτοβελτίωσης, όχι λόγος για πολιτική τιμωρία. Η εκτέλεση ενός πυγμάχου, ενός πρωταθλητή, επειδή εξέφρασε τις ιδέες του αποτελεί άμεση επίθεση στις θεμελιώδεις αξίες του αθλητισμού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Το Ιράν έχει ιστορικό εκτελέσεων αθλητών για τις πεποιθήσεις τους , συμπεριλαμβανομένων του Χαμπίμπ Χαμπίρι , αρχηγού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, το 1984, και του Φουρουζάν Αμπντί , αρχηγού της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών, το 1988. Το 2020, εκτελέστηκε επίσης ο Ναβίντ Αφκαρί , ένας 27χρονος Ιρανός πρωταθλητής πάλης .

Οι εκτελέσεις αυξάνονται ραγδαία στο Ιράν, προκαλώντας αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή. Τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι εκτελέστηκαν στη χώρα τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 - υψηλό 30ετίας. Πιστεύεται ότι ο αριθμός έχει πλέον ξεπεράσει τις 1.500, σύμφωνα με την Ιρανική Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων