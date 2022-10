Το φινάλε του «House of the Dragon» έγραψε ιστορία

Ρεκόρ τηλεθέασης για το φινάλε του House of the Dragon

Το πιο επιτυχημένο φινάλε σειράς για το HBO από τότε που ολοκληρώθηκε το Game of Thrones

H πρώτη σεζόν του House of the Dragon τελείωσε όπως ακριβώς άρχισε. Σημειώνοντας ρεκόρ και σπάζοντας τα κοντέρ της τηλεθέασης. Για την ιστορία, υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο επεισόδιο της σειράς συγκέντρωσε σχεδόν 10 εκατομμύρια τηλεθεατές, σπάζοντας το ρεκόρ τηλεθέασης του HBO.

Ο κόσμος του Westeros εξακολουθεί να αιχμαλωτίζει τις καρδιές και τα μυαλά των θεατών καθώς το φινάλε της πρώτης σεζόν του House of the Dragon συγκέντρωσε την Κυριακή 9,3 εκατομμύρια θεατές.



Συνολικά, αυτό κάνει το Επεισόδιο 10 (με τίτλο The Black Queen) το πιο επιτυχημένο φινάλε σειράς για το HBO από τότε που ολοκληρώθηκε το Game of Thrones τον Μάιο του 2019 με το επεισόδιο The Iron Throne το οποίο παρακολούθησαν 19,8 εκατομμύρια θεατές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το ΗΒΟ, η σειρά συγκέντρωσε κατά μέσο όρο, 29 εκατ. θεατές στις ΗΠΑ. Συγκριτικά, ο μέσος όρος για την 7η σεζόν του Game of Thrones ήταν 32,8 εκατ. τηλεθεατές ανά επεισόδιο.

Εκτός ΗΠΑ, το House of the Dragon είναι η πιο δημοφιλής σειρά σε Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ασία, Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν.

Η 2η σεζόν του House of the Dragon έχει ήδη πάρει το πράσινο φως. Τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου αναμένεται να ξεκινήσουν στην Ισπανία στις αρχές του 2023. Ο Ryan Condal πρόκειται να αναλάβει τον ρόλο του μοναδικού showrunner, ενώ ο Miguel Sapochnik θα συμμετέχει πλέον μόνο ως εκτελεστικός παραγωγός. Ο Alan Taylor, βετεράνος σκηνοθέτης του Game of Thrones, αναλαμβάνει την εκτελεστική παραγωγή και τη σκηνοθεσία επεισοδίων από τον δεύτερο κύκλο και μετά.



Σύμφωνα με τον Condal, η δεύτερη σεζόν θα αφηγηθεί τις ιστορίες αρκετών χαρακτήρων παράλληλα με εκείνες των Alicent και Rhaenyra και των οίκων τους που πλέον έρχονται αντιμέτωποι. Όπως αποκάλυψε, η πλοκή θα ξετυλιχτεί με πιο γρήγορο και έντονο ρυθμό, ενώ αναμένεται να δούμε και επικές μάχες.





Λίγα λόγια για το House of the Dragon

Η επερχόμενη prequel spinoff σειρά του Game of Thrones αποτελείται από 10 εβδομαδιαία επεισόδια. Βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν Fire & Blood και τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen, ξετυλίγοντας την αρχή για το τέλος του Οίκου που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο της οικογένειας, τον περιβόητο Χορό των Δράκων.



Όπως προδίδει και ο τίτλος της σειράς, οι δράκοι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα και θα είναι πολύ περισσότεροι στο νέο prequel από ό,τι στο Game of Thrones.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ryan Condal και Miguel Sapochnik. Ο Αμερικανός συγγραφέας έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.



Για την ιστορία, ο Miguel Sapochnik έχει σκηνοθετήσει τα επεισόδια 1, 6 και 7. Ο Greg Yaitanes τα επεισόδια 2, 3 και 10, η Clare Kilner τα επεισόδια 4, 5 και 9 και η Geeta V. Patel το επεισόδιο 8.





