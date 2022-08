House of the Dragon: Σχεδόν 10 εκατ. θεατές επέστρεψαν στο Γουέστερος - Ρεκόρ για το ΗΒΟ

To πρώτο επεισόδιο του prequel του Game of Thrones έχει ενθουσιάσει κοινό και κριτικούς

Το House of the Dragon έκανε πρεμιέρα την περασμένη Κυριακή, τρελαίνοντας τα «μηχανάκια» του HBO.

Η πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου House of the Dragon, την Κυριακή 21 Αυγούστου έσπασε τα κοντέρ του ΗΒΟ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει το Warner Bros. Discovery, το prequel του Game of Thrones παρακολούθησαν 9,99 εκατομμύρια θεατές σε HBO και ΗΒΟ Max μαζί. Μάλιστα το δίκτυο κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη τηλεθέαση που έχει κάνει ποτέ πρεμιέρα σειράς στην ιστορία του μέχρι σήμερα.

Aξίζει να σημειωθεί ότι η πρεμιέρα του Game of Thrones το 2011 συγκέντρωσε 4,2 εκατομμύρια θεατές, ενώ μέχρι σήμερα παραμένει η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ΗΒΟ. Μένει λοιπόν να δούμε, αν το House of the Dragon ξεπεράσει την αρχική σειρά, καθώς οι κριτικές που λαμβάνει μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου, είναι κάτι παραπάνω από θετικές.

«Είναι υπέροχο να βλέπεις εκατομμύρια φαν του Game of Thrones να επιστρέφουν στο Γουέστερος μαζί μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κέισι Μπλόις, διευθυντής περιεχομένου του ΗΒΟ και ΗΒΟ Max.

Ωστόσο, η μεγάλη πρεμιέρα της νέας σειράς έκανε το app της πλατφόρμας του ΗΒΟ να κρασάρει και να μην λειτουργεί το βράδυ της Κυριακής, όπως αναφέρουν αρκετοί συνδρομητές, με το ΗΒΟ να ρίχνει την ευθύνη στην Amazon.





Λίγα λόγια για το House of the Dragon

Η επερχόμενη prequel spinoff σειρά του Game of Thrones αποτελείται από 10 εβδομαδιαία επεισόδια. Βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν Fire & Blood και τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen, ξετυλίγοντας την αρχή για το τέλος του Οίκου που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο της οικογένειας, τον περιβόητο Χορό των Δράκων.



Όπως προδίδει και ο τίτλος της σειράς, οι δράκοι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα και θα είναι πολύ περισσότεροι στο νέο prequel από ό,τι στο Game of Thrones.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ryan Condal και Miguel Sapochnik. Ο Αμερικανός συγγραφέας έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.



Για την ιστορία, ο Miguel Sapochnik έχει σκηνοθετήσει τα επεισόδια 1, 6 και 7. Ο Greg Yaitanes τα επεισόδια 2, 3 και 10, η Clare Kilner τα επεισόδια 4, 5 και 9 και η Geeta V. Patel το επεισόδιο 8.

