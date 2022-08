House of the Dragon: O Τζορτζ ΡΡ Μάρτιν προανήγγειλε τη 2η σεζόν για το πρίκουελ του Game of Thrones

To HBO, μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινώσει επίσημα επόμενους κύκλους του House of the Dragon

Το House of the Dragon θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου στο ΗΒΟ Max.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, πρόσφατα, και συγκεκριμένα μετά την παρουσία του στο San Diego Comic-Con για το μεγάλο πάνελ του House of the Dragon, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και χρειάστηκε να μπει σε καραντίνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες, χάνοντας μάλιστα και την πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου prequel του Game of Thrones.

Μέσω ενός νέου βίντεο που ανέβασε ο Αμερικανός συγγραφέας στις αρχές της εβδομάδας, ενημέρωσε τους αναγνώστες του ότι τα ήπια συμπτώματα που είχε, όπως βήχας και συνάχι έχουν πλέον περάσει, και ότι το νέο τεστ που έκανε, βγήκε αρνητικό.

«Έχω περάσει τα χειρότερα και υποθέτω ότι σύντομα θα μπορέσω να ξαναβρεθώ στη χώρα των ζωντανών», ανακοίνωσε ο Μάρτιν και συνέχισε: «το τεστ μου είναι αρνητικό».



Αναφερόμενος στην πρεμιέρα του House of the Dragon που έγινε την περασμένη εβδομάδα, εξέφρασε την ικανοποίηση του και τον ενθουσιασμό του για τα πρώτα θετικά σχόλια και κριτικές που έχει λάβει.

«Ακούω ότι πήγε πολύ καλά. Έχω δει φωτογραφίες, έχω δει συνεντεύξεις. Λυπάμαι που δεν ήμουν εκεί, αλλά φαίνεται ότι οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρασαν υπέροχα. Και το buzz που βγαίνει από αυτό… οι πρώτες κριτικές από ανθρώπους που είδαν το πρώτο επεισόδιο είναι πολύ θετικές. Οπότε είμαι ενθουσιασμένος», είπε χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε ότι ο Μάρτιν έχει δει και τα 10 επεισόδια της σειράς, κάτι που αναφέρει και ο ίδιος ξανά στο βίντεο, ωστόσο, το σημείο αξίζει την προσοχή μας, είναι η μεγάλη ανακοίνωση από τα χείλη του ίδιου του συγγραφέα που εμπλέκεται στο πρότζεκτ του ΗΒΟ και αφορά στη δεύτερη σεζόν της σειράς!



Ο Μάρτιν είπε συγκεκριμένα: «Φυσικά, είδα το House of the Dragon, πριν από λίγο καιρό. Συνέχισαν να το τελειοποιούν, να το περικόπτουν, να βελτιώνουν τα ειδικά εφέ... αλλά είναι λίγο πολύ το ίδιο, και νομίζω είναι πολύ δυνατό! Ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε όταν το δείτε. Στις 21 Αυγούστου, θα είναι στον αέρα. Και στο μεταξύ, σκεφτόμαστε τη δεύτερη σεζόν».

Την ίδια στιγμή που οι θεατές πανηγυρίζουν με τα νέα, οι αναγνώστες του Μάρτιν, έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν και να αντιδρούν, καθώς δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση ή έστω νύξη, για την ημερομηνία κυκλοφορίας του βιβλίου The Winds of Winter, το προτελευταίο κεφάλαιο στη σειρά βιβλίων του Game of Thrones, το οποίο ο Μάρτιν δεν λέει -επιτέλους- να ολοκληρώσει.



