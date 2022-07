Θετικός στον κορονοϊό ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν - Έχασε την πρεμιέρα του «House of the Dragon»

O Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, δημιουργός του Game of Thrones Saga

To prequel του Game of Thrones, θα κυκλοφορήσει στο ΗΒΟ Max στις 21 Αυγούστου.

O Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και έτσι έχασε τη μεγάλη πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου House of the Dragon, prequel του Game of Thrones, που έγινε χθες Τετάρτη στο Λος Άντζελες.

Ο Αμερικανός συγγραφέας και δημιουργός του φανταστικού κόσμου του Westeros στο οποίο βασίστηκε η επική σειρά του ΗΒΟ, Game of Thrones, βρέθηκε θετικός στον Covid, μερικές μέρες μετά τη συμμετοχή του στο San Diego Comic-Con.

«Θα ξεκινούσα σήμερα, προλογίζοντας τον Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και λέγοντας πόσο υπέροχο είναι να έχουμε μαζί μας τον Τζορτζ σε αυτό το ταξίδι», ανέφερε στην ομιλία του λίγο πριν την πρεμιέρα του πιλότου της σειράς, ο Κέισι Μπλόις, Διευθυντής Περιεχομένου του HBO και HBO Max. «Δυστυχώς ο Τζορτζ κόλλησε Covid στο Comic-Con και έτσι δεν είναι εδώ. Νομίζω ότι νιώθει καλά, άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», πρόσθεσε.



O Μάρτιν ανακοίνωσε ότι είναι θετικός στον κορονοϊό μέσω ενός βίντεο, λέγοντας ότι έχει ήπια συμπτώματα, όπως βήχα και συνάχι, ενώ ήδη παίρνει τα κατάλληλα φάρμακα. «Θα γίνω καλά», αναφέρει καθησυχάζοντας τους αναγνώστες του.

Στο πάνελ του Comic-Con το περασμένο Σάββατο, ο Μάρτιν αναφέρθηκε στο θέμα του κορονοϊού εξηγώντας ότι ήταν προσεκτικός και παρέμενε κοινωνικά αποστασιοποιημένος καθ΄όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Μάλιστα, ανέφερε ότι περνούσε πολύ χρόνο στο σπίτι του στη Σάντα Φε στο Νέο Μέξικο, επιλέγοντας να μην επισκεφτεί το σετ των γυρισμάτων του House of the Dragon, με σκοπό να προστατευθεί.

O Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν στο πάνελ του San Diego Comic-Con 2022 AP

Επίσης, επιβεβαίωσε ότι έχει εστιάσει όλη του την προσοχή στην ολοκλήρωση του νέου βιβλίου του The Winds of Winter, το προτελευταίο κεφάλαιο στη σειρά βιβλίων του Game of Thrones το οποίο όπως παραδέχτηκε, έχει καθυστερήσει σημαντικά.

«Δεν με βλέπω να επισκέπτομαι κάποιο σετ ή να κάνω κάτι, μέχρι να τελειώσω και να παραδώσω αυτό το βιβλίο», υποσχέθηκε.

Αφού ευχηθούμε περαστικά στον γνωστό συγγραφέα, θέλουμε να ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας θα βρει την ευκαιρία να προχωρήσει το βιβλίο που περιμένουν διακαώς εδώ και μια δεκαετία οι αναγνώστες του Μάρτιν σε όλο τον πλανήτη…



Θυμίζουμε ότι η πολυαναμενόμενη σειρά, House of the Dragon, θα κυκλοφορήσει στο ΗΒΟ Max στις 21 Αυγούστου.

