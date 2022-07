House of the Dragon: Μάχες και δράκοι στο επίσημο τρέιλερ για το prequel του «Game of Thrones»

H prequel σειρά του «Game of Thrones» θα κυκλοφορήσει στο HBO Max στις 21 Αυγούστου.

To HBO έδωσε -επιτέλους- στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης prequel σειράς του Game of Thrones, House of the Dragon.



Το επικό τρέιλερ μας δίνει μια πρώτη γεύση από τις μάχες και τους δράκους, 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones, εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen.



Από τα πρώτα πλάνα φαίνεται ότι η σειρά έρχεται να αποζημιώσει τους φαν μετά τη μεγάλη... ψυχρολουσία που τους χάρισε το φινάλε του Game of Thrones.



Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας των βιβλίων που βασίζεται η επική σειρά του ΗΒΟ, έχοντας δει ήδη τα επερχόμενα επεισόδια, δηλώνει κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένος.

«Ναι έχω δει και τα 10 επεισόδια. Έχω δει ορισμένα αμοντάριστα από αυτά και τα λατρεύω. Το σενάριο, η σκηνοθεσία, οι ερμηνείες, όλα φαίνονται υπέροχα. Ελπίζω να σας αρέσουν όσο και εμένα. Βγάζω το καπέλο μου στον Ράιαν και στον Μιγκέλ και την ομάδα τους και το καταπληκτικό καστ μας», αναφέρει σε ανάρτησή του.

House of the Dragon

Το House of the Dragon θα αποτελείται από 10 επεισόδια. Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και τοποθετείται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ράιαν Κόνταλ και Μιγκέλ Σάπκονικ. Ο Αμερικανός συγγραφέας έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.



Το House of the Dragon είναι ένα από τα έξι πρότζεκτ Game of Thrones που ετοιμάζει το HBO με τη συμβολή του Μάρτιν.



Στο καστ της επερχόμενης σειράς συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Paddy Considine (as King Viserys I), Emmy D’Arcy (Princess Rhaenryat), Matt Smith (Prince Daemon), Rhys Ifans (Ser Otto Hightower), Olivia Cooke (Lady Alicent Hightower) και Fabien Frankel (Ser Criston Cole). Επίσης οι: Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson και Gavin Spokes.



Το House of the Dragon θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ Max στις 21 Αυγούστου.

