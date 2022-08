House of The Dragon: Τα 2.500 σπαθιά του Iron Throne και τα... μπαλάκια του τένις

Το prequel του Game of Thrones θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ Max στις 21 Αυγούστου.

H αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του House of the Dragon έχει πλέον ξεκινήσει και πλέον έχουμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στον Σιδερένιο Θρόνο από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο περιοδικό Empire.



Αυτή τη φορά ο Σιδερένιος Θρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος, με περισσότερα σπαθιά και περισσότερο κοντά στην περιγραφή που του δίνει ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν στα βιβλία του.



Παράλληλα, ο Μιγκέλ Σάπκονικ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο EW αποκάλυψε ότι ο Iron Throne ήταν πολύ πιο επικίνδυνος στα γυρίσματα του επερχόμενου prequel από ό,τι εκείνος του Game of Thrones, καθώς χρησιμοποίησαν πραγματικά μυτερά ξίφη για να δημιουργήσουν τον διάδρομο μέχρι τον Θρόνο. «Ήταν τόσο επικίνδυνος όσο [αναφέρεται] στα βιβλία», λέει συγκεκριμένα ο Σάπκονικ.



Στα βιβλία, ο Μάρτιν περιγράφει τον θρόνο ως «ένα τεράστιο ασύμμετρο κουβάρι από λεπίδες που σφυρηλατήθηκαν από τα ξίφη των νικημένων εχθρών του Aegon του Κατακτητή».



Στο House of the Dragon, ο Σάπκονικ υπολογίζει ότι χρησιμοποιήθηκαν περίπου 2.500 σπαθιά για την κατασκευή του θρόνου, ενώ τοποθετήθηκαν μπάλες του τένις στις άκρες των λεπίδων που ευθυγραμμίζουν το διάδρομο προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος τυχαίος τραυματισμός.



Το επανασχεδιασμένο Iron Throne είναι μόνο ένα παράδειγμα του πώς το House of the Dragon κάνει τα πάντα για να παραμείνει πιστό στο αρχικό όραμα και το υλικό του συγγραφέα!

House of the Dragon

Η επερχόμενη prequel spinoff σειρά του Game of Thrones θα αποτελείται από 10 επεισόδια. Βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν Fire & Blood και τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ράιαν Κόνταλ και Μιγκέλ Σάπκονικ. Ο Αμερικανός συγγραφέας έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.



Το House of the Dragon είναι ένα από τα έξι πρότζεκτ Game of Thrones που ετοιμάζει το HBO με τη συμβολή του Μάρτιν.



Στο καστ της επερχόμενης σειράς συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Paddy Considine (as King Viserys I), Emmy D’Arcy (Princess Rhaenryat), Matt Smith (Prince Daemon), Rhys Ifans (Ser Otto Hightower), Olivia Cooke (Lady Alicent Hightower) και Fabien Frankel (Ser Criston Cole). Επίσης οι: Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson και Gavin Spokes.



Το House of the Dragon θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ Max στις 21 Αυγούστου.

