House of The Dragon: To prequel του «Game of Thrones» σε αριθμούς - Δείτε το Infographic

Τζωρτζίνα Ντούτση

06/08/2022 13:40

Οι φαν του Game of Thrones και οι αναγνώστες των βιβλίων του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, ήδη μετράνε αντίστροφα για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του House of the Dragon στις 21 Αυγούστου.



Τα τρέιλερ, οι φωτογραφίες και όσα αποκαλύπτει καθημερινά το HBO, κεντρίζουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των θεατών που δεν βλέπουν την ώρα για τη μεγάλη επιστροφή στο Westeros!



Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δημιουργοί του House of the Dragon ακολουθούν πιστά το βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, Fire & Blood στο οποίο βασίζεται η σειρά, ενώ θετικά ήταν τα σχόλια και οι κριτικές όσων... εκλεκτών παρακολούθησαν το πρώτο επεισόδιο της επερχόμενης spinoff prequel σειράς του Game of Thrones, σε ειδική πρεμιέρα που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Λος Άντζελες.



Μέχρι και ο Σιδερένιος Θρόνος (Iron Throne) έχει ανασχεδιαστεί για να είναι μεγαλύτερος, με περισσότερα σπαθιά και πιο κοντά στην περιγραφή που κάνει ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν στα βιβλία του.



Παράλληλα, σε πρόσφατο βίντεό του, ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν προανήγγειλε τη δεύτερη σεζόν της σειράς, χωρίς ωστόσο το ΗΒΟ να κάνει κάποιο επίσημο σχόλιο για τη δήλωσή του αυτή.





Λίγα λόγια για το House of the Dragon

Η επερχόμενη prequel spinoff σειρά του Game of Thrones θα αποτελείται από 10 εβδομαδιαία επεισόδια. Βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν Fire & Blood και τοποθετείται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο Game of Thrones εστιάζοντας στην ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen, ξετυλίγοντας την αρχή για το τέλος του Οίκου που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο της οικογένειας, τον περιβόητο Χορό των Δράκων.



Όπως προδίδει και ο τίτλος της σειράς, οι δράκοι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα και θα είναι πολύ περισσότεροι στο νέο prequel από ό,τι στο Game of Thrones.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ryan Condal και Miguel Sapochnik. Ο Αμερικανός συγγραφέας έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.



Για την ιστορία, ο Miguel Sapochnik έχει σκηνοθετήσει τα επεισόδια 1, 6 και 7. Ο Greg Yaitanes τα επεισόδια 2, 3 και 10, η Clare Kilner τα επεισόδια 4, 5 και 9 και η Geeta V. Patel το επεισόδιο 8.



Το πρώτο επεισόδιο έχει τίτλο, The Heirs of the Dragon, ενώ το δεύτερο The Rogue Prince.



Το House of the Dragon είναι ένα από τα έξι πρότζεκτ Game of Thrones που ετοιμάζει το HBO με τη συμβολή του Μάρτιν.

Στο καστ της επερχόμενης σειράς συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys I Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole), Sonoya Mizuno (Mysaria).



Το House of the Dragon θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ Max στις 21 Αυγούστου. Το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκωβρίου 2022.