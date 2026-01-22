Μαίρη Βιδάλη: «Αν δεν είχα την πίστη μου στον Θεό, δεν θα άντεχα τον θάνατο του γιου μου»

Για την απώλεια του γιου της και το στήριγμα που βρήκε στην πίστη και στους φίλους της, μίλησε η Μαίρη Βιδάλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

Ο γιος της Μαίρης Βιδάλη, Κάρολος, έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία 34 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο επί δύο χρόνια.

Η εξομολόγηση της Μαίρης Βιδάλη για την απώλεια του γιου της

«Είμαι καλά. Είμαι καλά γιατί πιστεύω. Η πίστη βοηθάει πάρα πολύ. Απορώ πώς μπορούν να ξεπεράσουν ένα τέτοιο γεγονός, όπως εγώ στη ζωή μου, αν δεν έχουν πίστη. Δεν ξέρω. Δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Πίστευα πάντα, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο και με βοηθάει πάρα πολύ. Με βοηθάει και ένα άλλο στοιχείο. Από πάρα πολύ μικρή - και τώρα - έχω εξοικειωθεί με την έννοια του αποχωρισμού. Εννοώ του ζωντανού αποχωρισμού από αγαπημένους ανθρώπους. Λένε ότι ο ζωντανός αποχωρισμός δεν έχει παρηγοριά. Έχει. Ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι μακριά σου από επιλογή τους ή από καταστάσεις, αλλά είναι καλά. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί όταν αγαπάς αυτό σε νοιάζει, να είναι καλά ο άλλος που αγαπάς. Άρα σκέφτομαι ότι είναι καλά», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Δεν έχω κάποιον πνευματικό. Είμαι μόνη μου. Ζω εντελώς μόνη μου 2,5 χρόνια, αλλά δεν είμαι ποτέ μόνη μου αφού έχω τα παιδιά μου, την κόρη μου εννοώ, και του φίλους μου, τους συνεργάτες μου. Μου στάθηκε πάρα πολύ ο κλάδος. Δεν το περίμενα τόσο πολύ, γιατί ακόμα και άνθρωποι που δεν τους γνώριζα και δεν είχα φιλία μαζί τους, μου στάθηκαν πάρα πολύ. Νιώθω ευγνωμοσύνη και θα νιώθω πάντα για αυτή την περίοδο της ζωής μου», πρόσθεσε η Μαίρη Βιδάλη.

Με αφορμή τον ένα χρόνο που πέρασε από τον θάνατο του γιου της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Για εσάς έχει περάσει ένας χρόνος. Για εμένα και για την κόρη μου δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα. Και κάποια φίλη που έχει χάσει το παιδί της εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μου είπε "μετά τα 20 χρόνια θα είναι πιο εύκολο". Δεν υπάρχει χρόνος για εμάς. Πέρασε ο χρόνος, έκλεισε ο χρόνος προχθές, αλλά για εμάς είναι σαν χθες. Και εύχομαι κανένας να μην το ζήσει αυτό. Πάνω απ' όλα βοηθάει η πίστη».

Διαβάστε επίσης