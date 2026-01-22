Κάτια Δανδουλάκη στο CNN Greece: «Μπορώ να σκοτώσω αυτόν που καταπιέζει κάποιον άλλο»

Σε μια βαθιά ανθρώπινη και ειλικρινή συζήτηση στο νέο επεισόδιο του The Greatest Stories για το CNN Greece, με τη Σοφία Μαυραντζά, η Κάτια Δανδουλάκη μίλησε για τη διαδρομή της στο θέατρο, τις προσωπικές της μάχες, αλλά και τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στην εξουσία, την ανθρωπιά και τη δημιουργία στον καλλιτεχνικό χώρο – σε μια περίοδο όπου το ζήτημα της καταπίεσης και της κακοποιητικής συμπεριφοράς βρίσκεται πλέον ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο, μετά και το ελληνικό #MeToo.

Η σπουδαία ηθοποιός αποκάλυψε πως το πρώτο ερέθισμα για την υποκριτική το πήρε από τη μητέρα της, δασκάλα στο επάγγελμα, που αγαπούσε και παρακολουθούσε συστηματικά το θέατρο. Ωστόσο, η απόφαση να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο δεν ήταν εύκολη. «Τότε κανείς δεν ήθελε η κόρη του να γίνει “θεατρίνα”», θυμάται, εξηγώντας πως τα όνειρά της από νωρίς περιστρέφονταν γύρω από τη σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες, συνεργασίες που αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στην καριέρα της, ενώ ξεχωριστή θέση, όπως η ίδια τονίζει, κατέχει ο Μάριος Πλωρίτης, τον οποίο τοποθετεί πολύ ψηλά.

Μιλώντας για το θέατρο σήμερα, η Κάτια Δανδουλάκη στάθηκε στους αναπόφευκτους συμβιβασμούς, αλλά και στα όρια που δεν πρέπει να ξεπερνιούνται. Σε μια συζήτηση που αγγίζει ευθέως το θέμα του #MeToo, υπογραμμίζει πως «υπάρχει μια πολύ λεπτή διαχωριστική γραμμή» και ξεκαθαρίζει: «Δεν μπορώ να βλέπω άνθρωπο να καταπιέζεται, μπορώ να σκοτώσω αυτόν που καταπιέζει».

Όπως σημειώνει, η εξουσία χωρίς μέτρο αλλοιώνει τη δημιουργία και τραυματίζει τους ανθρώπους, γι’ αυτό και η ισορροπία, ο σεβασμός και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτα στοιχεία για εκείνη σε κάθε πλαίσιο.

Η ηθοποιός μοιράζεται στιγμές από στη σκοτεινή περίοδο της κατάθλιψης που βίωσε. Όπως εξομολογείται, παρότι ήταν πάντα «άνθρωπος της χαράς», υπήρξε στιγμή που δεν ήθελε να πηγαίνει στο θέατρο και την κυρίευε έντονο άγχος. Με τη βοήθεια ειδικών, υπομονή και ουσιαστική δουλειά πάνω στην αυτογνωσία της, κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τον εαυτό της και τη δουλειά της.

Για την Κάτια Δανδουλάκη, το θέατρο παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός που τα περιέχει όλα – τα καλά και τα δύσκολα, όπως ακριβώς και η ζωή. «Πάντα μπορεί να αλλάξει. Είναι βάλσαμο. Μαθαίνουμε τον κόσμο και την ψυχή μας», σημειώνει, υπερασπιζόμενη την απλότητα, τον σεβασμό και την ανθρώπινη σύνδεση, σε μια εποχή όπου η συζήτηση γύρω από την εξουσία και την κατάχρησή της δεν μπορεί πλέον να μένει στο σκοτάδι.

