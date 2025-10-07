«Ο Αόρατος Επισκέπτης» του Πάουλο Οριόλ στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

«Ο Αόρατος Επισκέπτης» του Πάουλο Οριόλ: Η συναρπαστική παράσταση που επαναπροσδιορίζει τις ιστορίες μυστηρίου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου, μετά το πολύ επιτυχημένο πρώτο της ανέβασμα που καταχειροκροτήθηκε από κοινό και κριτικούς, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δανδουλάκη.

Η Κάτια Δανδουλάκη πρωταγωνιστεί στο συγκλονιστικό έργο του Οριόλ, ως η δαιμόνια δικηγόρος που αναζητά την αλήθεια για τον φόνο ενός νέου άντρα. Μαζί της οι Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος και Χλόη Μάντζαρη – μοιράζονται το μυστήριο και το δράμα.

Ένας σφιχτοδεμένος ιστός από αλήθειες και ψέματα τυλίγει τους πρωταγωνιστές. Όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, η δικαίωση γίνεται δικαιοσύνη. Μια παράσταση για όσους αγαπούν το καλό θέατρο, που ξεχώρισε το κοινό και απογείωσε η θεατρική κριτική. Δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Δανδουλάκη!