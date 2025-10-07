«Ο Αόρατος Επισκέπτης» του Πάουλο Οριόλ στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

Η συναρπαστική παράσταση που επαναπροσδιορίζει τις ιστορίες μυστηρίου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου, στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

Newsbomb

«Ο Αόρατος Επισκέπτης» του Πάουλο Οριόλ στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη
OM SYSTEM GREECE
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ο Αόρατος Επισκέπτης» του Πάουλο Οριόλ: Η συναρπαστική παράσταση που επαναπροσδιορίζει τις ιστορίες μυστηρίου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου, μετά το πολύ επιτυχημένο πρώτο της ανέβασμα που καταχειροκροτήθηκε από κοινό και κριτικούς, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δανδουλάκη.

Η Κάτια Δανδουλάκη πρωταγωνιστεί στο συγκλονιστικό έργο του Οριόλ, ως η δαιμόνια δικηγόρος που αναζητά την αλήθεια για τον φόνο ενός νέου άντρα. Μαζί της οι Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος και Χλόη Μάντζαρη – μοιράζονται το μυστήριο και το δράμα.

Ένας σφιχτοδεμένος ιστός από αλήθειες και ψέματα τυλίγει τους πρωταγωνιστές. Όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, η δικαίωση γίνεται δικαιοσύνη. Μια παράσταση για όσους αγαπούν το καλό θέατρο, που ξεχώρισε το κοινό και απογείωσε η θεατρική κριτική. Δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Δανδουλάκη!

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Βόλο: Αναζητείται κτηνοτρόφος που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς στη μονάδα του

12:20ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Θα εκμεταλλευτούν το Ισραήλ και η Χαμάς την ευκαιρία να τερματίσουν τον πόλεμο;

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κεραυνός έπεσε στο εργοτάξιο οικοδομής - Εργάτης έπεσε αναίσθητος στο έδαφος

12:14WHAT THE FACT

Από τις γρήγορες ραδιοεκρήξεις μέχρι τον Πλανήτη 9: Τα 5 τα μυστήρια του διαστήματος

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ

12:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δύσκολα στο ντέρμπι «Δικεφάλων» ο Μουκουντί | Το χρονοδιάγραμμα για Ζίνι, Περέιρα

12:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Συνελήφθη ο διαβόητος «Φλιτ» με όπλο και ναρκωτικά

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Πώς ο τρομοκράτης του Μάντσεστερ ριζοσπαστικοποιήθηκε - Ακραία βίντεο, φαντασιώσεις βιασμού και εμμονή με ισλαμική εφαρμογή γνωριμιών

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης: «Δεν μας τρομάζει ο Τσίπρας – Tο έχουμε περάσει, το έχουμε νικήσει»

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αγωνία για Ντέσερς, τι συμβαίνει με Ρενάτο και Πελίστρι

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Θαρραλέα καταγγελία από 15χρονη: Συνελήφθη ο πατέρας της για ενδοοικογενειακή βία στη Χερσόνησο

11:46LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: «Νομίζω πως θέλω να κάνω ένα διάλειμμα»

11:46LIFESTYLE

Η Nova εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με την ένταξη του MEGA και του MEGA News!

11:41ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Vodafone - Generation Next: Για πρώτη φορά ο κόσμος του STEM διαθέσιμος σε ειδικά σχολεία

11:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική σήμερα - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών από την Όλγα Παπαβγούλη

11:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Basketball Champions League: Ξεκίνημα από τη Ρίγα για την ΑΕΚ, εντός έδρας ο Προμηθέας

11:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελευταία ευκαιρία για όσους θέλουν να τρέξουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

11:32LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το HOTΕΛ ΕΛVIRA έκανε ζημιά στον ανταγωνισμό - Τι έγινε με τις σειρές του ALPHA

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ –Τρεις τραυματίες μία εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξικολογικές - Τι ζητά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξικολογικές - Τι ζητά

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

11:26Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πίεση για ΠΑΣΟΚ, κατάρρευση για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από κόμμα Τσίπρα - Η εκτίμηση του Μέγαρου Μαξίμου

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο ξανθός με τα σπαστά ελληνικά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.- Η σχέση του με τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και η μαρτυρία «κλειδί»

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει τον πολιτικό χάρτη η παραίτηση Τσίπρα – Τι σημαίνει για ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ –Οι «εκλεκτοί» που θα στελεχώσουν το νέο κόμμα

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

10:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι δημιουργοί του ChatGPT αποκάλυψαν 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ακινητοποιήθηκε συρμός στους Αμπελόκηπους – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Πώς ο τρομοκράτης του Μάντσεστερ ριζοσπαστικοποιήθηκε - Ακραία βίντεο, φαντασιώσεις βιασμού και εμμονή με ισλαμική εφαρμογή γνωριμιών

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία - «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη για παραίτηση Τσίπρα: «Αυτό ελπίζουν οι φουκαράδες οι Αριστεροί – Να βρουν έναν αρχηγό»

11:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική σήμερα - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών από την Όλγα Παπαβγούλη

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξένος Vlogger τρώει το πιο «βρώμικο» φαγητό της Ινδίας: Αυτό που έπαθε δεν το περίμενε κανείς

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ