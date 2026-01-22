Ισπανία: Κι άλλο σιδηροδρομικό ατύχημα - Τρένο συγκρούστηκε με γερανοφόρο στην Καρθαγένη

Ακόμα ένα σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ισπανία, το τρίτο μέσα σε τέσσερα 24ωρα, αυτή τη φορά στη Μουρθία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την El Mundo, το τοπικό τρένο της γραμμής FEVE που εκτελούσε το δρομολόγιο Καρθαγένη-Λος Νιέτος, συγκρούστηκε με γερανοφόρο, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν, με έναν εξ αυτών σοβαρά.

? #ÚLTIMAHORA | Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres



➡️ En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias



?https://t.co/LlsPFdpaYb pic.twitter.com/Qy8wvIsyaM — La 7 (@la7tele) January 22, 2026

Το τρένο που ενεπλάκη στο ατύχημα δεν ανατράπηκε, ούτε εκτροχιάστηκε, όπως αναφέρουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό που παρείχαν περίθαλψη σε τουλάχιστον τρία άτομα που έφεραν μώλωπες. Επιπλέον, στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε και μεγάλη ομάδα έκτακτης ανάγκης.

Η αιτία του ατυχήματος και ο συνολικός αριθμός των τραυματιών δεν έχουν διευκρινιστέι προς το παρόν. Το Περιφερειακό Υπουργείο Υγείας, ανέφερε ότι οι πληγέντες αξιολογούνται επί του παρόντος, αν και φαίνεται να έχουν ελαφρά τραύματα, και το ιατρικό προσωπικό εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς σε νοσοκομείο.

?ACCIDENTE ALUMBRES: (Actualización)

Tres heridos leves en el accidente de un convoy de FEVE tras ser golpeado por un camión grúa en Alumbres en #Cartagena. pic.twitter.com/jil7BcCRsG — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026

Οι κάτοικοι κοντά στο σημείο του σιδηροδρομικού ατυχήματος έχουν επανειλημμένα παραπονεθεί ότι πρόκειται για «επικίνδυνο τμήμα της γραμμής» επειδή «δεν έχει ούτε σηματοδοτηθεί ούτε ρυθμίζεται από φανάρια». Υποστηρίζουν ότι «για να καταλάβεις αν έρχεται τρένο, απλώς πρέπει να το ακούσεις».

Η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif ανέφερε στο X πως η κυκλοφορία στη γραμμή έχει διακοπεί λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos: Se encuentra interrumpida la circulación por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria. — INFOAdif (@InfoAdif) January 22, 2026

Το τρίτο ατύχημα από την Κυριακή

Σημειώνεται ότι το πρώτο δυστύχημα των ημερών, το οποίο ήταν και πολύνεκρο, σημειώθηκε την Κυριακή στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, όταν τρένο εκτροχιάστηκε από τις γραμμές, με αποτέλεσμα 43 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Δύο 24ωρα αργότερα, την Τρίτη, επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μηχανοδηγός και αρκετοί επιβάτες να τραυματιστούν.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε διαβεβαίωσε ότι εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η υπηρεσία προαστιακού σιδηροδρόμου Rodalies στην Καταλονία θα μπορέσει να επανεκκινήσει άμεσα, μετά την παράλυση για δεύτερη ημέρα λόγω απεργίας των μηχανοδηγών. Ο Πουέντε δήλωσε ότι κατανοεί τη συναισθηματική κατάσταση των επαγγελματιών, οι οποίοι υπέστησαν την απώλεια δύο συναδέλφων μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, αλλά ζήτησε την καταπράυνση της έντασης για να «ανακατευθύνει» την κατάσταση.

Οι μηχανοδηγοί ισχυρίζονται ότι η ασφάλεια δεν είναι εγγυημένη, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Πουέντε, η Adif που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές υποδομές της Ισπανίας, επιθεώρησε το δίκτυο την Τετάρτη.

Διαβάστε επίσης