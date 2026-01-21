Nέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία δύο 24ωρα μετά την Ανδαλουσία - Νεκρός ο μηχανοδηγός

Ένας μηχανοδηγός τρένου σκοτώθηκε και τουλάχιστον 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε σοβαρά, όταν ένα προαστιακό τρένο εκτροχιάστηκε και συνετρίβη κοντά στη Βαρκελώνη, λίγες μόνο ημέρες μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία την Κυριακή (18/1)

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, το βράδυ της Τρίτης το τρένο Rodalies συγκρούστηκε με έναν τοίχο αντιστήριξης που έπεσε στο συρμό μεταξύ Gelida και Sant Sadurní. Ο περιφερειακός επιθεωρητής πυροσβεστικής της Καταλονίας, Κλοντί Γκαγιάρντο, δήλωσε ότι όλοι οι επιβάτες είχαν απομακρυνθεί από το τρένο.

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τη βορειοανατολική Ισπανία και οι παράκτιες περιοχές στα ανατολικά και βορειοδυτικά της Ισπανίας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των καιρικών συνθηκών.

Έντεκα ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο στη Χέλιδα της Καταλονίας - περίπου 35 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης - παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι 35 συνεργεία έχουν σταλεί στην περιοχή και ένας επιβάτης που είχε παγιδευτεί μέσα στο τρένο διασώθηκε.

? Urgente | Descarilla un tren de pasajeros en Barcelona, España. Hay decenas de heridos. pic.twitter.com/7tG5i89pOI — Destino Panamá (@destinopanama_) January 20, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι μετέφεραν ορισμένους από τους τραυματίες στα κοντινά νοσοκομεία Moisès Broggi, Bellvitge και Vila Franca. Εκτός από τους πέντε σοβαρά τραυματίες, έξι βρίσκονται σε λιγότερο σοβαρή κατάσταση και 26 σε «ήπια» κατάσταση, ανέφεραν οι ιατρικές υπηρεσίες.

«Ο άξονας χτυπήθηκε από βράχο που αποκολλήθηκε από την καταιγίδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο φορέας εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας, Adif. Το τρένο εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ Blanes και Maçanet-Massanes, βορειοανατολικά της Βαρκελώνης.

Περίπου 400.000 επιβάτες αναμένεται να μείνουν χωρίς σιδηροδρομικά δρομολόγια το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais. Οι υπηρεσίες σε όλο το δίκτυο προαστιακών σιδηροδρόμων Rodalies έχουν ανασταλεί πλήρως, ενώ διεξάγονται έλεγχοι ασφαλείας.

Το περιστατικό στην Καταλονία σημειώνεται δύο ημέρες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανταμούζ της Ανδαλουσίας, σε ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους όταν βαγόνια τρένου με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στις αντίθετες γραμμές, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκαν με ένα διερχόμενο τρένο υψηλής ταχύτητας

