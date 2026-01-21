Τραγωδία στην Ισπανία: Eξάχρονη έχασε ολόκληρη την οικογένειά της - Περπατούσε μόνη στις ράγες

Ένα εξάχρονο κορίτσι βρέθηκε να περπατάει μόνο του στις γραμμές το βράδυ της Κυριακής, αφού οι γονείς του, ο αδελφός του και ο ξάδερφός του σκοτώθηκαν στη σφοδρή σύγκρουση των τρένων υψηλής ταχύτητας στη νότια Ισπανία. Είχε πάει σε οικογενειακή εκδρομή για να παρακολουθήσει το μιούζικαλ «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» στη Μαδρίτη.

Το κορίτσι, του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα, υπέστη μόνο ένα ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι. Η οικογένεια επέστρεφε στο σπίτι της στην Αλχαράκε, στις ακτές του Ατλαντικού κοντά στην Ουέλβα, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Το ταξίδι για το μιούζικαλ ήταν δώρο για την εορτή των Θεοφανείων, την οποία η Ισπανία γιορτάζει μαζί με τα Χριστούγεννα. Η οικογένεια επισκέφθηκε επίσης το στάδιο Μπερναμπέου της Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τον περιφερειακό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Canal Sur.

Η επιβίωση του κοριτσιού χαρακτηρίστηκε από τον δήμαρχο της Αλχαράκ ως «θαύμα».

«Η πόλη είναι συντετριμμένη από τη θλίψη και με ελάχιστα λόγια παρηγοριάς», είπε ο Άντριαν Κάνο. Ένας αστυνομικός φρόντιζε τη μικρή όλη τη νύχτα προτού επανενωθεί με τη γιαγιά της στην Κόρδοβα, ανέφεραν οι αρχές.

Η δική της τραγική ιστορία περιλαμβάνεται σε μια σειρά από ιστορίες που αφηγούνται θλιμμένα μέλη οικογενειών ή ανήσυχοι συγγενείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για όσους εξακολουθούν να αγνοούνται ή σκοτώθηκαν σε ένα από τα πιο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη

Ο Αλμπέρτο ​​Γκαρσία δήλωσε στο Antena 3 ότι η κόρη του, η οποία είναι πέντε μηνών έγκυος, βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω σοβαρών τραυματισμών που υπέστη κατά τη συντριβή. Οι γιατροί την έχουν θέσει υπό καταστολή και σε αναπνευστήρα, είπε, για να παρακολουθήσουν το μωρό που εξακολουθεί να έχει καρδιακό παλμό.

Οι πυροσβέστες την ανέσυραν αναίσθητη από το κατεστραμμένο βαγόνι, δήλωσαν συγγενείς στην El Pais, αφού οι επιβάτες έσπασαν παράθυρα για να βγουν από το τρένο. Η αδερφή της , Άνα, η οποία ταξίδευε μαζί της και τον σκύλο τους, υπέστη ελαφρύτερα τραύματα. Οι συγγενείς λένε ότι ο σκύλος, ονόματι Μπόρο, εξακολουθεί να αγνοείται. Η Άνα είπε ότι πιστεύει πως η αδερφή της μπορεί να τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει το ζώο. «Αν δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτήν, τουλάχιστον ελπίζω να μπορέσω να βρω τον Μπόρο», δήλωσε στην τοπική εφημερίδα El Mundo.

Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχουν ανασταλεί, ενώ οι γραμμές καθαρίζονται και ελέγχονται από ερευνητές και ειδικούς σε θέματα σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Ο Χούλιο Ροντρίγκεζ, 16 ετών, ήταν από τους πρώτους κατοίκους του Ανταμούζ, όπου συγκρούστηκαν τα τρένα, που βοήθησαν στις προσπάθειες διάσωσης αφού πέρασε από το σημείο κατά την επιστροφή του από ένα αλιευτικό ταξίδι. «Έφτασα εδώ και το σώμα μου έγινε κάποιου άλλου. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να βοηθήσω. Περπάτησα τα 800 μέτρα μπρος-πίσω έξι ή οκτώ φορές. Δεν σταμάτησα να σκεφτώ την κούραση», δήλωσε στους δημοσιογράφους αφού ο βασιλιάς Φελίπε ευχαρίστησε αυτόν και άλλους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο σημείο της συντριβής την Τρίτη.

Πολλοί εξακολουθούν να αναζητούν τους συγγενείς τους. Οι οικογένειες έχουν υποβάλει συνολικά 47 αναφορές αγνοουμένων, αλλά μέχρι στιγμής μόνο 10 από τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Συγγενείς και συνάδελφοι απηύθυναν έκκληση στο διαδίκτυο για νέα του Χεσούς Σαλντάνα, ενός καρδιολόγου που δεν έχει βρεθεί μεταξύ των τραυματιών ή των νεκρών σε κανένα νοσοκομείο ή σε επίσημους καταλόγους, δήλωσε η αδερφή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser. Ενώ έχουν ανακτήσει το κινητό του τηλέφωνο, δεν έχουν ακόμη νέα του, πρόσθεσε

