Εκτροχιασμός Ισπανία: Σερβιτόρος άλλαξε βάρδια και επέζησε της τραγωδίας του 2013 - Σήμερα αγνοείται

Επέζησε του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος τον Ιούλιο του 2013 επειδή άλλαξε βάρδια - Είχε επιστρέψει πρόσφατα για δουλειά στο τρένο μετά από μακρά απουσία 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το προφίλ, αλλά και τις προσωπικές ιστορίες θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας της Κυριακής, στην Ισπανία, αποκαλύπτουν όσο περνούν οι ημέρες τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα όχι μόνο άφησε δεκάδες νεκρούς και σοβαρά τραυματίες, αλλά διέλυσε και οικογένειες που ήδη θρηνούν την απώλεια των αγαπημένων τους.

Σε μία ωστόσο περίπτωση εστιάζουν τα ισπανικά ΜΜΕ και αφορά σε έναν εργαζόμενο στο ένα από τα μοιραία τρένα που εκτροχιάστηκαν και παραμένει αγνοούμενος με την οικογένειά του να απευθύνει εκκλήσεις για την τύχη του.

Ο Αγκουστίν Φαντόν, σερβιτόρος στο Alvia, επιζώντας του προηγούμενου πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος το 2013 στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, επειδή είχε αλλάξει βάρδια εκείνη την ημέρα, σήμερα αγνοείται.

Η οικογένεια και οι φίλοι ψάχνουν εναγωνίως ένα στοιχείο για την τύχη του, δηλώνοντας πως κάποιος θα τον είχε αναγνωρίσει από τη στολή του.

(Ανάρτηση συναδέρφου του για πληροφορίες σχετικά με την τύχη του 39χρονου)

«Ψάχνουμε για τον Αγκουστίν Φαντόν, δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτόν μετά το δυστύχημα» λέει με αγωνία η οικογένειά του, καθώς λίγα λεπτά πριν τον εκτροχιασμό της Κυριακής είχε πάει στην τουαλέτα.

«Ήταν συνάδελφος και φίλος μου για 20 χρόνια», εξηγεί στην Εl Mundo ο Ιβάν Ράμος, που είχε ρεπό τη μοιραία Κυριακή, αποκαλύπτοντας πως ο 39χρονος είχε επιστρέψει πρόσφατα από μια πολύ μακρά άδεια και «ξεκινούσε μια νέα ζωή».

Την ώρα του δυστυχήματος στη Γαλικία, τον Ιούλιο του 2013 με 79 νεκρούς, είχε κανονικά βάρδια στο μοιραίο τρένο, αλλά τελικά τελευταία στιγμή άλλαξε και δεν επιβιβάστηκε, αποκάλυψε στον ισπανικό τύπο η αδερφή του.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ο Αγκουστίν παραπονέθηκε για την ασφάλεια αυτής της διαδρομής που έκανε συνήθως: «Είχε ήδη προειδοποιήσει για την κακή κατάσταση του δρόμου», είπε η αδερφή του.

Τα αγαπημένα του πρόσωπα την Τρίτη φοβήθηκαν για τη μοίρα του: «Έχουν περάσει 48 ώρες, φορούσε στολή και για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να είναι εύκολο να τον αναγνωρίσουμε, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα».

Η αδερφή, από την πλευρά της, ήδη απελπισμένη και εξαντλημένη από την αναμονή δύο ημερών για νέα, είπε στα ΜΜΕ: «Δεν θα τον ξαναδώ».

Η αναζήτησή του ξεκίνησε όταν ένας συνάδερφός του, επίσης επιζώντας της τραγωδίας της Κυριακής με ελαφρά τραύματα, ανέφερε πως ο 39χρονος λίγες στιγμές πριν από το δυστύχημα είχε πάει στην τουαλέτα, μετακινούμενος από τον τρίτο στον δεύτερο συρμό.

