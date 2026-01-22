Πεντέλη: Κατολίσθηση σε περιμετρικό δρόμο - Έπεσαν βράχια στο οδόστρωμα

Κατολίσθηση σημειώθηκε στην Πεντέλη από την κακοκαιρία, στον Περιμετρικό Δρόμο 414- Άγιος Πέτρος μετά τη θέση ΠΥΡΙΖΑ και λίγα μέτρα πριν από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Διονύσου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον δήμο Πεντέλης, στο οδόστρωμα έπεσαν βράχια και στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, η οποία ρύθμισε την κυκλοφορία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση των βράχων από βαρέως τύπου όχημα του Δήμου Πεντέλης.

Σε άλλη ανάρτηση ο Δήμος Πεντέλης αναφέρει πως απαιτείται μεγάλη προσοχή στον δρόμο που οδηγεί στο Κοιμητήριο Νταού Πεντέλης, βόρεια της Ιεράς Μονής «Παντοκράτωρ», λόγω διάβρωσης στο πρανές του ρέματος.

