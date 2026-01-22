Εικόνες καταστροφής στις Σπέτσες: Η θάλασσα βγήκε στην πλατεία - Εικόνες και βίντεο

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας και από τα νησιά του Σαρωνικού, με τις Σπέτσες να βιώνουν τη μήνη της. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που περιήλθαν στην κατοχή του Newsbomb.gr και απεικονίζουν το μέγεθος της καταστροφής.

Η θάλασσα βγήκε κυριολεκτικά στη στεριά, σε ένα κατά τα άλλα απάνεμο σημείο στο λιμάνι των Σπετσών, στην κεντρική πλατεία, εκεί που βρίσκεται μεταξύ άλλων και το άγαλμα της Μπουμπουλίνας.

Το νερό έφτασε μέχρι τις εισόδους των ξενοδοχείων και των καταστημάτων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο και προκάλεσε πολλά προβλήματα και καταστροφές.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, ενώ οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και προχωρούν σε συντονισμένες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών.

