Καστέλλα: Κατέρρευσε παλιό κτίριο από τη νεροποντή

Εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Καστέλλα κατέρρευσε μετά τη χθεσινή νεροποντή, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, στη λεωφόρο Παπαναστασίου, στον κεντρικότερο δρόμο της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την κατάρρευση της προσόψεως του κτιρίου δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς κανείς δεν περνούσε από κάτω εκείνη την ώρα, ενώ σημειώθηκαν μόνο μικρές ζημιές σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα.

Στο σημείο βρέθηκε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο οποίος έκανε λόγο για μια παθογένεια δεκαετιών, ενώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση ανέφερε ότι από το 2016 έχει συνταχθεί έκθεση επικινδυνότητας από την Πολεοδομία του δήμου, για το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά οι ιδιοκτήτες αδιαφορούν.

