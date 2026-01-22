Χανιά: Άφρισε η θάλασσα μετά την κακοκαιρία - Εντυπωσιακές εικόνες

Ο αφρός που σχηματίστηκε σε παραλία των Χανίων έπειτα από την κακοκαιρία

Αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό και σπάνιο θέαμα ήρθαν οι κάτοικοι στην περιοχή Παλαιοχώρα Χανίων, καθώς η παραλία Κριός είχε γεμίσει με αφρούς μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας.

Οι αφροί δημιουργήθηκαν από τους λυσσαλέους ανέμους που έπνεαν στο σημείο, προκαλώντας μεγάλα κύματα τα οποία σκέπασαν την ακτή με πυκνό λευκό αφρό, δημιουργώντας εικόνες που τράβηξαν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.

Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που προκαλείται από τη έντονη αναταραχή των κυμάτων και τη μεταφορά οργανικής ύλης (φυτοπλάγκτον, φύκια, αποσυντιθέμενα υλικά) από τη θάλασσα στην ακτή, η οποία στη συνέχεια ξεβράζεται ως λευκός αφρός.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο αφρός που σχηματίστηκε σε παραλία των Χανίων έπειτα από την κακοκαιρία Zarpanews.gr

