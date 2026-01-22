Για την υποκριτική και αν θα τον ενδιέφερε να μπει στο Netflix, μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Star ο Γιάννης Μπέζος.

«Το ταλέντο είναι ένα χάρισμα με το οποίο έχεις γεννηθεί, η προσωπικότητα διαμορφώνεται. Κάθε φορά που κάνω έναν ρόλο, τον κάνω σαν να είναι ο καλύτερος του πλανήτη. Σιχαίνομαι τη μιζέρια, δεν τη θέλω καθόλου», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Τα Φαντάσματα ήταν μια εξαιρετική δουλειά, ήταν μια σειρά που είχε κάτι να πει στο χώρο της κωμωδίας. Η κωμωδία θέλει ρίσκο, να μη φοβάσαι αν θα ενοχλήσεις κάποιους. Αν δεν ενοχλήσει, δεν έχει νόημα», πρόσθεσε ο Γιάννης Μπέζος.

«Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα. Ας κάνουμε καλά τη δουλειά μας εδώ που είμαστε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν βύσματα στη δουλειά μας, δεν τα έχω συναντήσει, όλα αυτά είναι υπερβολές του χώρου μας», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

