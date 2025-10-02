«Κόλαφος» ο Γιάννης Μπέζος για τους "δημοσιοσχεσίστες" ηθοποιούς - «Αυτά είναι "κονσομασιόν"»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» του Action 24 βρέθηκε την Τετάρτη (1/10) ο Γιάννης Μπέζος. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τους συναδέλφους του που επιζητούν τις δημόσιες σχέσεις, με τον ίδιο να σημειώνει χαρακτηριστικά ότι αυτά είναι «κονσομασιόν».

«Είμαι γενικά “αλλού”, το λέω και το χαίρομαι πολύ. Δεν μου έχει στοιχίσει όμως αυτό, καθόλου. Δεν έδωσα σημασία και δεν νομίζω ότι έδωσαν και οι άλλοι τόση πολλή σημασία. Πιο πολύ ήταν για δική μου χρήση αυτή, δηλαδή ούτε το διαφήμισα ούτε και είπαν, ας πούμε, “αυτός είναι αλλού”. Ήμουν από μόνος αλλά, το ότι ήμουν κάπου αλλού, δεν σημαίνει ότι δεν είχα επαφή με τους ανθρώπους. Δεν με ενδιέφεραν πράγματα που συνήθως ενδιαφέρουν πολλές φορές τον χώρο μας», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Σήμερα μόνο αυτός ο ηθοποιός, που δεν είναι κοινωνικός και είναι λίγο αλλού, θα τα καταφέρει. Κυρίως και επί της ουσίας” διευκρίνισε ο Γιάννης Μπέζος όταν και η οικοδέσποινα του σχολίασε πως “υπάρχει η εντύπωση ότι οι ηθοποιοί πρέπει να κυκλοφορούν, να βρίσκονται στις ειδήσεις και στα social media», συμπλήρωσε ο Γιάννης Μπέζος.

«Αυτά είναι κονσομασιόν. Αυτά είναι αμερικανιές της πλάκας. Αυτή είναι η κακή εκδοχή της σόουμπιζ, που λένε», πρόσθεσε ακόμα, ο ηθοποιός.

