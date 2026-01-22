Η εξομολόγηση του Φιλ Κόλινς: «Χρειάζομαι νοσηλευτή 24 ώρες το 24ωρο»

Ο Φιλ Κόλινς (Phil Collins) μίλησε στο podcast Eras του BBC, για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι έχει υποβληθεί σε πέντε επεμβάσεις στο γόνατο, ενώ πλέον χρειάζεται 24ωρη φροντίδα από νοσηλευτή στο σπίτι.

Ο 74χρονος μουσικός εξήγησε ότι τα προβλήματα στην κινητικότητά του, σε συνδυασμό με επιπλοκές στα νεφρά του, τον οδήγησαν σε μακρά περίοδο νοσηλείας και τον ανάγκασαν να βάλει οριστικό τέλος στις περιοδείες του.

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης ανέφερε ότι έχει πλέον μόνο ένα γόνατο που «λειτουργεί», μετά από διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις, και πως μπορεί να περπατά μόνο με βοήθεια, χρησιμοποιώντας πατερίτσες ή άλλο στήριγμα. «Έχω νοσηλευτή 24 ώρες στο σπίτι για να βεβαιώνεται ότι παίρνω σωστά την αγωγή μου» τόνισε, περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας του ως μια «συνεχή διαδικασία» με διαρκείς προκλήσεις.

Ο Collins αποκάλυψε επίσης ότι, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, νόσησε από Covid, γεγονός που επιδείνωσε την ήδη εύθραυστη κατάσταση της υγείας του. Την ίδια περίοδο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα νεφρά του άρχισαν να «υποχωρούν», με τον ίδιο να παραδέχεται πως η μακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιδείνωση της λειτουργίας τους.

Η εξάρτηση από το αλκοόλ

Ο ίδιος αναφέρθηκε ανοιχτά στη σχέση του με το αλκοόλ, λέγοντας ότι μετά το τέλος των περιοδειών άρχισε να πίνει «υπερβολικά» μέσα στην ημέρα, κάτι που οδήγησε, όπως παραδέχτηκε, σε «μήνες στο νοσοκομείο». Παρά τις δυσκολίες, αποκάλυψε ότι έχει πλέον συμπληρώσει δύο χρόνια νηφαλιότητας, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια ήταν «δύσκολα, ενδιαφέροντα και απογοητευτικά», αλλά σήμερα αισθάνεται σαφώς καλύτερα.

Ο πρώην frontman των Genesis αντιμετωπίζει επιπλέον χρόνιες επιπτώσεις από σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, που πρωτοεμφανίστηκε το 2007 και του προκάλεσε νευρολογικά προβλήματα στα άκρα. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι εξαιτίας της πάθησης αυτής έφτασε στο σημείο να μην μπορεί «ούτε να κρατήσει σωστά τις μπαγκέτες», κάτι που συνέβαλε και στην απόφασή του να αποσυρθεί από τη σκηνή.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Collins αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο στούντιο, έστω όχι στις ζωντανές εμφανίσεις. Όπως έχει πει χαρακτηριστικά, έχει ακόμη ημιτελείς ιδέες και κάποια ολοκληρωμένα κομμάτια που θα ήθελε να δουλέψει, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι «ίσως υπάρχει ακόμη ζωή στον παλιό σκύλο», αφήνοντας να εννοηθεί πως η δημιουργική του διάθεση δεν έχει σβήσει.

