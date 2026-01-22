Η Rachel McAdams έχει το δικό της «αστέρι» στη Λεωφόρο της Δόξας - Η αναφορά στην Diane Keaton

Η Rachel McAdams απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Hollywood, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Η Rachel McAdams στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ/ AP

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η 47χρονη ηθοποιός ευχαρίστησε τους θρυλικούς αστέρες του κινηματογράφου, με τους οποίους είχε την τιμή να συνεργαστεί κατά την καλλιτεχνική της πορεία μέχρι σήμερα, ανάμεσα στους οποίους και την συμπρωταγωνίστριά της, Diane Keaton, με την οποία συμμετείχε στην ταινία του 2005 «The Family Stone».

https://www.instagram.com/reel/DTzodroiGQL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Η αγαπημένη μου Diane Keaton, η οποία με πήρε υπό την προστασία της σαν να ήμουν δικό της παιδί», σημείωσε η McAdams, αναφερομένη στην σπουδαία ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, τον Οκτώβριο του 2025.

Η Diane Keaton (αριστερά), η Rachel McAdams (δεξιά) / AP

«Μου δίδαξε ότι, όσα χρόνια και αν κάνεις αυτό το επάγγελμα, πρέπει να δίνεις τα πάντα σε κάθε σκηνή», είπε η McAdams. «Σε κάθε ερμηνεία πρέπει να βάζεις όσο περισσότερη αγάπη μπορείς. Και τότε, ίσως να νιώθεις μόνο μισή ώρα χαζός στη ζωή σου».

Η Rachel McAdams και η Diane Keaton στην ταινία «The Family Stone»

It’s ????? ???? Rachel McAdams got her star on the Hollywood Walk of Fame. ⭐ pic.twitter.com/M06925E7Lh

— Entertainment Tonight (@etnow) January 20, 2026



Σε συνέντευξή της στο Variety, η McAdams είχε πει για την Diane Keaton: «Την θυμάμαι να μου λέει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The Family Stone ότι ακόμη και για εκείνη η υποκριτική δεν ήταν πάντα εύκολη υπόθεση. Με εξέπληξε, γιατί φαίνεται να της βγαίνει τόσο αβίαστα και δίνει όλο της το "είναι" σε κάθε ρόλο», πρόσθεσε η 47χρονη ηθοποιός.

