Η Rachel McAdams έχει το δικό της «αστέρι» στη Λεωφόρο της Δόξας - Η αναφορά στην Diane Keaton
Η 47χρονη ηθοποιός μίλησε για την «μέντορά» της, Diane Keaton, ως ένα από τα πρόσωπα που την ενέπνευσαν στην καλλιτεχνική της πορεία
Η Rachel McAdams απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Hollywood, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, η 47χρονη ηθοποιός ευχαρίστησε τους θρυλικούς αστέρες του κινηματογράφου, με τους οποίους είχε την τιμή να συνεργαστεί κατά την καλλιτεχνική της πορεία μέχρι σήμερα, ανάμεσα στους οποίους και την συμπρωταγωνίστριά της, Diane Keaton, με την οποία συμμετείχε στην ταινία του 2005 «The Family Stone».
«Η αγαπημένη μου Diane Keaton, η οποία με πήρε υπό την προστασία της σαν να ήμουν δικό της παιδί», σημείωσε η McAdams, αναφερομένη στην σπουδαία ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, τον Οκτώβριο του 2025.
«Μου δίδαξε ότι, όσα χρόνια και αν κάνεις αυτό το επάγγελμα, πρέπει να δίνεις τα πάντα σε κάθε σκηνή», είπε η McAdams. «Σε κάθε ερμηνεία πρέπει να βάζεις όσο περισσότερη αγάπη μπορείς. Και τότε, ίσως να νιώθεις μόνο μισή ώρα χαζός στη ζωή σου».
Σε συνέντευξή της στο Variety, η McAdams είχε πει για την Diane Keaton: «Την θυμάμαι να μου λέει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The Family Stone ότι ακόμη και για εκείνη η υποκριτική δεν ήταν πάντα εύκολη υπόθεση. Με εξέπληξε, γιατί φαίνεται να της βγαίνει τόσο αβίαστα και δίνει όλο της το "είναι" σε κάθε ρόλο», πρόσθεσε η 47χρονη ηθοποιός.