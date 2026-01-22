Ο Κρις Νοθ «αδειάζει» την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Πώς ήρθε η ρήξη στη σχέση τους

Για τη ρήξη στη φιλία του με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μίλησε ο Κρις Νοθ σε συνέντευξή του στο επερχόμενο επεισόδιο της εκπομπής «Really Famous with Kara Mayer Robinson» του People.

«Δεν είμαστε φίλοι, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά προφανές», δήλωσε ο 71χρονος ηθοποιός, εξηγώντας ότι η αντίδραση της Πάρκερ μετά τις πολλαπλές καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση εις βάρος του ήταν ο λόγος που έπαψαν να μιλούν.

Ο Κρις Νοθ και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ / AP

Το 2021, το Hollywood Reporter δημοσίευσε καταγγελίες από δύο γυναίκες, με τη μία να υποστηρίζει ότι γνώρισε τον Νοθ το 2004, όταν εκείνη ήταν 22 ετών, και την άλλη το 2015, όταν ήταν 25. Λίγο αργότερα, μια τρίτη γυναίκα δήλωσε στο Daily Beast ότι ο ηθοποιός τη βίασε το 2010, όταν ήταν 18.

Ο τηλεοπτικός «Mr. Big» του «Sex and the City» είχε αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι «ποτέ δεν θα ξεπερνούσε αυτή τη γραμμή», χαρακτηρίζοντας τις ιστορίες «εντελώς κατασκευασμένες» και «σαν κακή μυθοπλασία».

Λίγο μετά, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις εξέδωσαν κοινή δήλωση στήριξης προς τις γυναίκες που προχώρησαν στις καταγγελίες.

Ο Κρις Νοθ και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

«Η δήλωση που έβγαλαν — που στην ουσία ήταν απλώς διαχείριση εικόνας — ήταν λυπηρή, απογοητευτική και απρόσμενη», σχολίασε ο Νοθ. «Θα έπρεπε να με είχαν πάρει τηλέφωνο για να ακούσουν και τη δική μου πλευρά. Με γνωρίζουν εδώ και χρόνια, έχουμε δουλέψει μαζί τόσα χρόνια».

Ο Κρις Νοθ και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

«Το καταλαβαίνω, είναι πιο Hollywood από το ίδιο το Hollywood», συνεχίζει. «Αλλά πριν βγάλεις μια τέτοια δήλωση, πάρε με ένα τηλέφωνο. Αυτό δεν έγινε — και ήταν κρίμα».

Κάνοντας τον απολογισμό του, ο ηθοποιός παραδέχεται ότι αυτή η περίοδος είχε και θετικά και αρνητικά.

Ο Κρις Νοθ / AP

«Το θετικό είναι ότι μαθαίνεις ποιοι είναι πραγματικά δίπλα σου και ποιοι όχι. Αν ήταν το αντίστροφο, εγώ δεν θα το είχα χειριστεί έτσι», πρόσθεσε ο 71χρονος ηθοποιός.

Οι φήμες για ένταση στη σχέση τους αναζωπυρώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ο Νοθ ανέβασε φωτογραφία από το γυμναστήριο με τη λεζάντα «F--- new years – LETS GO!!!!», λίγες ημέρες μετά τη βράβευση της Πάρκερ με το «Carol Burnett Award» στις Χρυσές Σφαίρες. Σε σχόλιο follower που υπαινισσόταν αιχμές προς την Πάκερ, ο ηθοποιός απάντησε απλώς: «σωστά».

https://www.instagram.com/p/DTTg3GBjywK/

Διαβάστε επίσης